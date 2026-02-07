Ez az ország egyszerre van jóban az USA-val, Kínával és az EU-val – bejön neki, vagy ráfizet?
Javier Milei argentin elnök ügyesen egyensúlyoz a világ két legnagyobb gazdasága között, gyorsan fejleszti az ország kereskedelmi kapcsolatait Kínával, miközben szoros marad az együttműködése az Egyesült Államokkal is. Peking már Argentína második legfontosabb kereskedelmi partnere, de aláírták az új kereskedelmi és befektetési megállapodást Washingtonnal is.
Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi megbízottja és Pablo Quirno argentin külügyminiszter csütörtökön látta el kézjegyével a dokumentumot, amely a novemberben bejelentett kereskedelmi megállapodás első része.
A Reuters tudósítása szerint ennek értelmében Buenos Aires
preferenciális piaci hozzáférést biztosít az amerikai áruexportnak.
A megállapodás tiltja a digitális kereskedelem korlátozását és erősíti az együttműködést a gazdasági és nemzetbiztonsági kérdésekben is.
Jelentősen csökkenti vagy teljesen megszünteti sok amerikai árucikk vámterhét; ezek közé tartoznak például a
- gyógyszerek,
- orvosi eszközök,
- vegyi anyagok,
- ipari gépek,
- járművek,
- információs technológiai termékek
- és több mezőgazdasági termék.
Argentína megnyitja a piacát az amerikai áruk előtt
A megállapodás értelmében Argentína elfogadja az Egyesült Államok biztonsági és szabályozási előírásait az importált árukra, például az autókra és az orvostechnikai eszközökre vonatkozóan, valamint az élelmiszer-biztonsági előírásokat a húsra és a baromfira vonatkozóan.
A latin-amerikai ország azt is vállalta, hogy nem vet ki vámokat a határokon átnyúló adatátvitelre, és nem vezet be digitális szolgáltatási adót az amerikai technológiai vállalatokra.
Egy éven belül megnyitja a piacát az amerikai csirke és baromfitermékek előtt, és egyszerűsíti az amerikai marha- és sertéshús-exportőrökre vonatkozó bürokratikus eljárásokat.
Argentína emellett beleegyezett, hogy
az amerikai exportőrök használhatnak olyan sajtneveket, mint például az asiago, a feta vagy a camembert,
amelyeket az Európai Unió csak a termelő régiók számára elérhető földrajzi jelzéseknek minősített.
A dokumentum ugyan nem említi kifejezetten Kínát, de Greer irodájának közleménye szerint erősíti az Egyesült Államok és Argentína együttműködését a harmadik országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szembeni küzdelemben.
Javier Milei nem szakít Kínával sem
Kína kérdése lavírozásra kényszeríti Mileit, aki a megválasztása előtt még azt ígérte, hogy befagyasztja a kapcsolatokat Pekinggel és kilép a Dél-amerikai Közös Piacból (Mercosur). Egyiket sem tette meg, és így Argentína az egyik haszonélvezője lehet az Európai Unió és a Mercosur között megkötött kereskedelmi megállapodásnak.
Azt is világosság tette, hogy ostobaság lenne szakítani Kínával annak ellenére, hogy Washington korlátozni akarja Peking befolyását Latin-Amerikában.
„Nem fogom megszakítani a kereskedelmi kapcsolatokat Kínával. Az Egyesült Államok sem teszi” – jelentette ki nemrégiben, és azt is megerősítette, hogy még az idén Pekingbe tervez látogatni.
Kína Argentína második legnagyobb kereskedelmi partnere
Nehezen is tehetné, mert Kína Argentína második legnagyobb kereskedelmi partnere Brazília mögött, Peking dollármilliárdokat invesztált az ország energiaszektorába, lítiumbányászatába és infrastruktúrájába – emlékeztetett a Buenos Aires Times.
Az argentin statisztikai hivatal, az INDEC adatai szerint
A Kínába irányuló argentin kivitel 70 százalékát adta a szója, a marhahús és a lítium.
Milei elnöksége alatt, 2024-ben és 2025-ben is megújították a 2023-ban Kínával kötött , mintegy ötmilliárd dollár értékű devizacsere-megállapodást, miközben októberben kötöttek egy hasonló, húszmilliárd dollár értékű egyezséget az Egyesült Államokkal is.
Milei nyitott gazdaságot akar
Milei a múlt hónapban tartott davosi Világgazdasági Fórumon nagyszerű kereskedelmi partnernek nevezte Kínát, amely „rengeteg lehetőséget biztosít a piacok bővítésére”.
Hangsúlyozta, hogy az argentin–kínai kapcsolatokban nincsen konfliktus annak ellenére, hogy Buenos Aires az Egyesült Államok szövetségese. „A 47,5 millió argentin polgárért kormányzom, és az argentinok számára legkedvezőbb döntéseket hozom. Nyitott gazdaságot akarok” – jelentette ki.
A nyitott gazdaság azonban az AP amerikai hírügynökség szerint azt is jelenti, hogy elárasztják Latin-Amerikát, így Argentínát is az olcsó kínai termékek, különösen az autók és az e-kereskedelmi áruk.
Helyet cserél a kontinens két fele
A Dél-Amerikába irányuló kínai export tavaly 7 százalékkal nőtt, míg az Egyesült Államokba irányuló 20 százalékkal esett.
A több mint hatszázmilliós latin-amerikai piacon átlagosan 114 millióan rendelnek minden hónapban a Temuról,
amely 2025 első felében 165 százalékkal növelte a felhasználói számát az előző év azonos időszakához képest. A Shein esetében 18 százalékos volt a bővülés.
Argentínában még gyorsabb a két platform előretörése: hivatalos adatok szerint együtt 274 százalékkal növelték a szállításaikat.
Hasonló a helyzet az autópiacon is, amelyt elárasztottak a kínai márkák, például a BYD és a GWM, ezért is lesz nehéz dolguk az európai gyártóknak a Mecosur-megállapodás ellenére, amelyet nagyrészt az ő kedvükért nyomtak le a gazdák torkán.