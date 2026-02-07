Ez az ország egyszerre van jóban az USA-val, Kínával és az EU-val – bejön neki, vagy ráfizet?

Javier Milei argentin elnök ügyesen egyensúlyoz a világ két legnagyobb gazdasága között, gyorsan fejleszti az ország kereskedelmi kapcsolatait Kínával, miközben szoros marad az együttműködése az Egyesült Államokkal is. Peking már Argentína második legfontosabb kereskedelmi partnere, de aláírták az új kereskedelmi és befektetési megállapodást Washingtonnal is.

Javier Milei argentin elnök már nagyszerű kereskedelmi partnernek tekinti Kínát, bár az Egyesült Államok szövetségese / Fotó: AFP

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi megbízottja és Pablo Quirno argentin külügyminiszter csütörtökön látta el kézjegyével a dokumentumot, amely a novemberben bejelentett kereskedelmi megállapodás első része.

A Reuters tudósítása szerint ennek értelmében Buenos Aires

preferenciális piaci hozzáférést biztosít az amerikai áruexportnak.

A megállapodás tiltja a digitális kereskedelem korlátozását és erősíti az együttműködést a gazdasági és nemzetbiztonsági kérdésekben is.

Jelentősen csökkenti vagy teljesen megszünteti sok amerikai árucikk vámterhét; ezek közé tartoznak például a

gyógyszerek,

orvosi eszközök,

vegyi anyagok,

ipari gépek,

járművek,

információs technológiai termékek

és több mezőgazdasági termék.

Argentína megnyitja a piacát az amerikai áruk előtt

A megállapodás értelmében Argentína elfogadja az Egyesült Államok biztonsági és szabályozási előírásait az importált árukra, például az autókra és az orvostechnikai eszközökre vonatkozóan, valamint az élelmiszer-biztonsági előírásokat a húsra és a baromfira vonatkozóan.

Argentína maradt a Mercosur tagja, és haszonélvezője lesz az EU-val kötött kereskedelmi megállapodásnak / Fotó: AFP

A latin-amerikai ország azt is vállalta, hogy nem vet ki vámokat a határokon átnyúló adatátvitelre, és nem vezet be digitális szolgáltatási adót az amerikai technológiai vállalatokra.

Egy éven belül megnyitja a piacát az amerikai csirke és baromfitermékek előtt, és egyszerűsíti az amerikai marha- és sertéshús-exportőrökre vonatkozó bürokratikus eljárásokat.

Argentína emellett beleegyezett, hogy

az amerikai exportőrök használhatnak olyan sajtneveket, mint például az asiago, a feta vagy a camembert,

amelyeket az Európai Unió csak a termelő régiók számára elérhető földrajzi jelzéseknek minősített.

A dokumentum ugyan nem említi kifejezetten Kínát, de Greer irodájának közleménye szerint erősíti az Egyesült Államok és Argentína együttműködését a harmadik országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szembeni küzdelemben.