Ez nagyon nem fog tetszeni Putyinnak: Amerikai a semmiből bejelentette, hogy újabb katonai szállítmányt küld Ukrajnába – Trumpék hagyták jóvá
Az amerikai kormány katonai jármű pót-alkatrészek eladását hagyta jóvá Ukrajna számára – jelentetette az éjjel az MTI.
A fejlemény némiképp a semmiből jött, hiszen a köztudatban az maradt meg, hogy Amerika leállította a Ukrajna katonai segélyezését. Ugyanakkor üzletet továbbra is köt hadieszközök terén, elad az EU-nak és – mint most is látszik – Uktajnának is.
Amerikai katonai szállítmányt küld Ukrajnába
Egészen pontosan arról van szó tehát, hogy az Egyesült Államok kormánya katonai jármű pót-alkatrészek eladását hagyta jóvá Ukrajna számára
185 millió dollár értékben
– ezt az amerikai külügyminisztérium közölte pénteken.
A tájékoztatás szerint a törvénynek megfelelően a minisztérium az eladásról előzetesen informálta a Kongresszust. A szállításra jóváhagyott eszközök úgynevezett 9-es osztályú pótalkatrészek, amelyeket az Egyesült Államok által korábban átadott katonai járművekben használnak.
A hivatalos besorolás szerint az érintett pótalkatrészek között
- motorok,
- hajtásláncok,
- kerekek,
- gumiabroncsok
- és fékek vannak.
Akárhogyan is, ezek az eszközök az ukrán hadsereg képességeit erősítik majd, így pedig bizonyosan nincsen Putyin ínyére. Azt már inkább pozitívan fogadhatta, ami most Szlovákiában zajlik.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a szlovák rendőrség kémkedés gyanújával vizsgálja, hogy 2022-ben az SZ–300-as légvédelmi rakétarendszer titkos dokumentumait átadták-e Ukrajnának. Az ügy újra felszította a politikai vitát a korábbi szlovák kormány fegyverszállításainak jogszerűségéről.
Fico tehát megindította a bosszút és emiatt egyből kitört a botrány. Szlovákia orosz fegyvereket adott át Ukrajnának és úgy tűnik, most izgulhatnak, akik ebben benne voltak.
Közben Amerikában zajlanak a belpolitikai események is, Trump például nyíltan beszélt arról, hogy ki lehet az utódja, ki lehet a következő amerikai elnök.
Trump az egész világ előtt megnevezte, ki lehet az utódja: ő lehet a következő amerikai elnök és alelnök – „Nagyon nehéz lenne legyőzni ezt a párost”
Donald Trump pozitívan értékelte és mindkettőjüket nagyon intelligensnek nevezte. A két politikus közötti különbségekről szólva megjegyezte, hogy az egyikük kicsit diplomatikusabb, mint a másik.