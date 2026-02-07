Ez nagyon nem fog tetszeni Putyinnak: Amerikai a semmiből bejelentette, hogy újabb katonai szállítmányt küld Ukrajnába – Trumpék hagyták jóvá

Az amerikai kormány katonai jármű pót-alkatrészek eladását hagyta jóvá Ukrajna számára – jelentetette az éjjel az MTI.

A fejlemény némiképp a semmiből jött, hiszen a köztudatban az maradt meg, hogy Amerika leállította a Ukrajna katonai segélyezését. Ugyanakkor üzletet továbbra is köt hadieszközök terén, elad az EU-nak és – mint most is látszik – Uktajnának is.

Amerikai katonai szállítmányt küld Ukrajnába

Egészen pontosan arról van szó tehát, hogy az Egyesült Államok kormánya katonai jármű pót-alkatrészek eladását hagyta jóvá Ukrajna számára

185 millió dollár értékben

– ezt az amerikai külügyminisztérium közölte pénteken.

A tájékoztatás szerint a törvénynek megfelelően a minisztérium az eladásról előzetesen informálta a Kongresszust. A szállításra jóváhagyott eszközök úgynevezett 9-es osztályú pótalkatrészek, amelyeket az Egyesült Államok által korábban átadott katonai járművekben használnak.

A hivatalos besorolás szerint az érintett pótalkatrészek között

motorok,

hajtásláncok,

kerekek,

gumiabroncsok

és fékek vannak.

Akárhogyan is, ezek az eszközök az ukrán hadsereg képességeit erősítik majd, így pedig bizonyosan nincsen Putyin ínyére. Azt már inkább pozitívan fogadhatta, ami most Szlovákiában zajlik.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a szlovák rendőrség kémkedés gyanújával vizsgálja, hogy 2022-ben az SZ–300-as légvédelmi rakétarendszer titkos dokumentumait átadták-e Ukrajnának. Az ügy újra felszította a politikai vitát a korábbi szlovák kormány fegyverszállításainak jogszerűségéről.

Fico tehát megindította a bosszút és emiatt egyből kitört a botrány. Szlovákia orosz fegyvereket adott át Ukrajnának és úgy tűnik, most izgulhatnak, akik ebben benne voltak.

Közben Amerikában zajlanak a belpolitikai események is, Trump például nyíltan beszélt arról, hogy ki lehet az utódja, ki lehet a következő amerikai elnök.