Deviza
EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0% EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
Trump
eladás
Ukrajna
Zelenszkij
hadsereg
Amerika

Ez nagyon nem fog tetszeni Putyinnak: Amerikai a semmiből bejelentette, hogy újabb katonai szállítmányt küld Ukrajnába – Trumpék hagyták jóvá

Az üzlet, az üzlet, ilyen a háború. Amerika fontos katonai eszközökről döntött Ukrajna javára, igaz, ennek meg is kéri már az árát. Akárhogy is, az oroszok ezt biztosan nem nézik jó szemmel.
Hecker Flórián
2026.02.07, 06:36
Frissítve: 2026.02.07, 06:58

Az amerikai kormány katonai jármű pót-alkatrészek eladását hagyta jóvá Ukrajna számára – jelentetette az éjjel az MTI.

amerika, tank, alkatrész, háború, török
Amerikai a semmiből bejelentette, hogy újra katonai szállítmányt küld Ukrajnába / Fotó: Anadolu via AFP, illusztráció

A fejlemény némiképp a semmiből jött, hiszen a köztudatban az maradt meg, hogy Amerika leállította a Ukrajna katonai segélyezését. Ugyanakkor üzletet továbbra is köt hadieszközök terén, elad az EU-nak és – mint most is látszik – Uktajnának is.

Amerikai katonai szállítmányt küld Ukrajnába

Egészen pontosan arról van szó tehát, hogy az Egyesült Államok kormánya katonai jármű pót-alkatrészek eladását hagyta jóvá Ukrajna számára

185 millió dollár értékben

– ezt az amerikai külügyminisztérium közölte pénteken.

A tájékoztatás szerint a törvénynek megfelelően a minisztérium az eladásról előzetesen informálta a Kongresszust. A szállításra jóváhagyott eszközök úgynevezett 9-es osztályú pótalkatrészek, amelyeket az Egyesült Államok által korábban átadott katonai járművekben használnak.

A hivatalos besorolás szerint az érintett pótalkatrészek között

  • motorok,
  • hajtásláncok,
  • kerekek,
  • gumiabroncsok
  • és fékek vannak.

Akárhogyan is, ezek az eszközök az ukrán hadsereg képességeit erősítik majd, így pedig bizonyosan nincsen Putyin ínyére. Azt már inkább pozitívan fogadhatta, ami most Szlovákiában zajlik.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a szlovák rendőrség kémkedés gyanújával vizsgálja, hogy 2022-ben az SZ–300-as légvédelmi rakétarendszer titkos dokumentumait átadták-e Ukrajnának. Az ügy újra felszította a politikai vitát a korábbi szlovák kormány fegyverszállításainak jogszerűségéről.

Fico tehát megindította a bosszút és emiatt egyből kitört a botrány. Szlovákia orosz fegyvereket adott át Ukrajnának és úgy tűnik, most izgulhatnak, akik ebben benne voltak.

Közben Amerikában zajlanak a belpolitikai események is, Trump például nyíltan beszélt arról, hogy ki lehet az utódja, ki lehet a következő amerikai elnök.

Trump az egész világ előtt megnevezte, ki lehet az utódja: ő lehet a következő amerikai elnök és alelnök – „Nagyon nehéz lenne legyőzni ezt a párost”
Donald Trump pozitívan értékelte és mindkettőjüket nagyon intelligensnek nevezte. A két politikus közötti különbségekről szólva megjegyezte, hogy az egyikük kicsit diplomatikusabb, mint a másik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu