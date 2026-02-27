Zelenszkij még az uniós szakértőket se engedi a Barátsághoz, erre nem volt elég a sok milliárd euró az EU-tól
Az Európai Unió kijevi delegációja is felajánlotta, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát, ám az ukrán kormány ezt biztonsági okokra hivatkozva elutasította – értesült az Index.
A portál szerint a kérdés a keddi nagyköveti értekezleten került napirendre, ahol Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közölte:
a jelenlegi körülmények nem teszik lehetővé, hogy még az uniós misszió szakértői is megtekintsék a támadást ért infrastruktúrát.
A találkozót az EU kijevi delegációja szervezte, Katarina Mathernova misszióvezető részvételével. Az uniós fél jelezte, kész lemenni a vezetéket ért támadás helyszínére, hogy saját szemével győződjön meg a csővezeték és a kapcsolódó létesítmények állapotáról.
Az ajánlat célja az lett volna, hogy független módon tisztázzák a vitás kérdéseket a magyar, a szlovák és az ukrán fél között. Kacska azonban egyértelművé tette: a biztonsági helyzet nem teszi lehetővé a terepszemlét.
A történet egybeesik a hétfői uniós külügyminiszteri ülésen történtekkel. Xavier Bettel luxemburgi külügyminiszter ott azt vetette fel, hogy magyar és szlovák szakértők is vizsgálhatnák a vezetéket, ha ellentmondás van a felek állításai között.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter válasza – Szijjártó Péter beszámolója szerint – hosszas hallgatás volt,
majd annyit mondott: erről még egyeztetnie kell. A külgazdasági és külügyminiszter ezt úgy értékelte, hogy a vezetéken nincs technikai akadálya a szállítás újraindításának.
A feszültséget tovább növelte, hogy hétfőre virradóra ukrán légi csapások érték Oroszországot, amelyek során kigyulladt a tatárföldi Kalejkino olajszivattyú-állomás. Ez a létesítmény kulcsszerepet játszik a Barátság kőolajvezeték érkező kőolaj továbbításában: itt keverik össze az orosz régiókból érkező nyersanyagot, mielőtt az exportpiacokra, illetve Közép-Európába kerül.
Budapest válaszul leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot, amíg Kijev nem indítja újra a Magyarország felé tartó kőolajszállítást.
A kormány politikai nyomásgyakorlásként értékeli az ukrán lépéseket, és jelezte: az ellátásbiztonság érdekében stratégiai tartalékok felszabadításával és tengeri beszerzéssel készül kezelni a helyzetet. Emellett blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot, valamint a 20. szankciós csomag elfogadását is.
Orbán Viktor február 25-én, a Védelmi Tanács ülését követően bejelentette, hogy a kormány megerősíti Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét. A miniszterelnök szerint politikai zsarolásról van szó, amely veszélyeztetheti az ország energiarendszerének működését.
Mindeközben Kijev és több uniós tisztviselő vitatja a magyar álláspontot. Szerintük a károk mértéke indokolja a javítások elhúzódását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán arról beszélt, hogy a helyreállítás nem halad olyan gyorsan, mint azt Budapesten gondolják, és hozzátette: az orosz csapások következtében megsemmisült az odesszai kikötőt a Barátsággal összekötő csővezeték is.