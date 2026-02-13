Lehet készülni a határon, Magyarországra indulhatnak a románok: elszabadultak odaát az üzemanyagárak – csak így kapták meg az uniós pénzeket

Nehéz időszakot él át Románia: a tavaly nyár óta hivatalban lévő kormánykoalíció megszorító intézkedések sorát fogadta el. A lakosság számára e lépések egyik legkézzelfoghatóbb következménye az üzemanyagok jövedéki adójának januári emelése volt.

Ennyit a bezzegországról: Romániában már 20 forinttal drágább az üzemanyag, mint Magyarországon / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Románia: ennyit a bezzegországról, már 20 forinttal drágább az üzemanyag, mint Magyarországon

Az év eleje óta immár hetedik alkalommal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Az Economedia.ro beszámolója szerint csütörtökön is folytatódott a drágulás; a héten már másodszor húzták feljebb az árakat az üzemanyag-kereskedők.

A lap tudósítója arról számolt be, hogy Bukarestben, a Petrom töltőállomásain a benzin literenkénti ára 7,74 és 7,79 lej között alakul, míg a normál gázolajért 8,03–8,07 lejt kérnek literenként. Magyar pénznemben számolva ez a benzin esetében mintegy 579 forintot, a gázolajnál pedig átlagosan 601 forintot tesz ki. Eközben Magyarországon a Holtankoljak 560 és 575 forintos átlagárakat jelez a két üzemanyagtípusnál.

Ez azt jelenti, hogy a hazai árak 20–25 forinttal alacsonyabbak a romániai árszintnél.

Korábban éppen fordított volt a helyzet. A 2022 decemberében kivezetett benzinárstopot követően a román üzemanyagok átlagosan 30–40 forinttal voltak olcsóbbak, mint Magyarországon, ami jelentős bevásárló- és üzemanyag-turizmust indított el a magyar–román határ térségében. Arról nincs hír, hogy ebben történt-e érdemi változás, de az biztos, hogy csak az üzemanyag miatt nem éri meg átmenni tankolni. Már csak azért sem, mert a januári adóemelések hatására a régióban is a legdrágább üzemanyagárak Romániában vannak.

A helyi adókat emelik szinte mindenhol, pont ahogy Brüsszel kérte

A jövedéki adó emelése nem az első népszerűtlen intézkedése volt a román kormánykoalíciónak. Ilie Bolojan miniszterelnök tavaly júniusban lépett hivatalba, és első intézkedései között két évre befagyasztotta a nyugdíjakat és a béreket, miközben áfaemelésről döntött és liberalizálta az árampiacot. Júliusban újabb megszorító csomagot jelentett be.

Bolojan elismerte, hogy a második deficitcsökkentő csomagra valójában a helyreállítási programban vállalt kötelezettségek teljesítése miatt van szükség, Románia csak így tudja lehívni a számára elkülönített uniós pénzeket.

Az egyik legkényesebb ezek közül a különböző állami forrásokból finanszírozott, a befizetett járulék mértékét jóval meghaladó különnyugdíjak ügye. Átlagosan alig 48 évesen vonultak nyugdíjba a bírók és ügyészek Romániában, ráadásul bruttó bérük 80 százalékára rúgó speciális nyugdíjuk magasabb az aktív szolgálat idején kapott nettó bérüknél.