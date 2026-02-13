Rohamot indított Magyarországon a Lidl, újabb boltot nyit: most egy 12 ezres kisváros a helyszín – fotókon az átadás előtt álló üzlet

Deviza
Erősítik Kőszeg kereskedelmi és közlekedési szerepét. A Lidl új üzletet nyit a magyar városban.
VG
2026.02.13, 07:53
Frissítve: 2026.02.13, 08:28

Újabb jelentős beruházás érkezik Kőszegre: Lidl-áruház nyílik a városban. A fejlesztésről Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere közösen számolt be.

200704_lidl_01_vz Lidl legolvasottabb
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Kőszegen új áruház nyílik. Köszönöm a meghívást a bejárásra. Bízom abban, hogy az új üzlet megfelel a vásárlók igényeinek!” – írta a Facebookon az országgyűlési képviselő.

Básthy Béla hangsúlyozta: Kőszeg számára kiemelt cél, hogy megerősítse járási és határ menti központi szerepét, és a helyiek minél több szolgáltatást vehessenek igénybe helyben. A Lidl megjelenése tovább bővíti a városban és a közelben elérhető, egymással versengő kiskereskedelmi kínálatot, ami nemcsak a kőszegiek számára jelenthet kedvezőbb választékot és árversenyt, hanem a 87-es főúton áthaladó, távolabbi úti céllal közlekedőket is megállásra, vásárlásra ösztönözheti.

 

A polgármester szerint a beruházás által a 

csatlakozó területeken további kereskedelmi és szolgáltató egységek megjelenésére számítanak, ami új munkahelyeket és gazdasági élénkülést hozhat a városrész számára.

A Vaol cikke szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közlekedési beruházások is várhatók. Básthy Béla kiemelte, hogy Ágh Péter országgyűlési képviselővel közösen folytatott lobbi eredményeként hamarosan 

az építési és közlekedési minisztériummal is folytatódhatnak az egyeztetések a városrész közlekedésének fejlesztéséről. 

A tervek szerint ez tovább javíthatja a terület város felőli megközelíthetőségét, ami a beruházás hosszú távú sikerének is fontos feltétele.

Nem előzmény nélküli a mostani bejelentés: 2025 nyarán a Lidl közleményben jelezte, hogy amint lehetőség nyílik új áruház nyitására Vas vármegyében, mindent megtesz annak érdekében, hogy az mielőbb megvalósulhasson, és a lakosság igényeit a megszokott kedvező árakon és kiváló minőségben szolgálhassák ki. A mostani döntés ennek a vállalásnak a kézzelfogható eredménye.

Az új áruház megnyitása így nemcsak a helyi vásárlási lehetőségeket bővíti, hanem Kőszeg gazdasági és térségi pozícióját is erősítheti a következő években.

