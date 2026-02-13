Deviza
EUR/HUF378,21 -0,19% USD/HUF318,88 -0,13% GBP/HUF434,22 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,21% PLN/HUF89,73 -0,2% RON/HUF74,26 -0,22% CZK/HUF15,6 -0,2% EUR/HUF378,21 -0,19% USD/HUF318,88 -0,13% GBP/HUF434,22 -0,13% CHF/HUF414,08 -0,21% PLN/HUF89,73 -0,2% RON/HUF74,26 -0,22% CZK/HUF15,6 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 474,31 -0,56% MTELEKOM1 978 +0,3% MOL3 790 -0,74% OTP40 690 -0,64% RICHTER11 690 -0,6% OPUS545 -0,18% ANY7 680 -0,52% AUTOWALLIS170 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 122,94 -0,01% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 686,63 -0,55% BUX129 474,31 -0,56% MTELEKOM1 978 +0,3% MOL3 790 -0,74% OTP40 690 -0,64% RICHTER11 690 -0,6% OPUS545 -0,18% ANY7 680 -0,52% AUTOWALLIS170 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 122,94 -0,01% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 686,63 -0,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz olaj
Oroszország
oroszországi export
bevétel
olajexport

Csenget a kassza Putyinnál: 11 milliárd dollárt fialt az orosz olaj, Kína az utolsó cseppet is megvette januárban – de gyűlnek már a felhők

Januárban ismét megugrottak az orosz kőolaj-exportból származó bevételek, elsősorban az árak emelkedése miatt. A kőolaj globális piaca azonban átrendeződés alatt áll, miközben India visszafogta vásárlásait és az uniós szankciók tovább szűkítik a mozgásteret. A bevételnövekedés mögött egyre több strukturális kockázat rajzolódik ki.
VG
2026.02.13, 07:58
Frissítve: 2026.02.13, 08:03

Oroszország 2026 januárjában 11,1 milliárd dollár (mintegy 4 000 milliárd forint) bevételt ért el a kőolaj és a kőolajtermékek exportjából, ami havi alapon az árak emelkedésének köszönhetően javulást jelent, éves összevetésben azonban továbbra is érdemi visszaesést mutat. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) havi jelentése szerint a bevételek 4,6 milliárd dollárral (közel 1 660 milliárd forinttal) maradnak el az egy évvel korábbitól, elsősorban az indiai vásárlások csökkenése és az uniós szankciók hatásai miatt.

Csenget a kassza Putyinnál: 11 milliárd dollárt fialt az orosz olaj, Kína az utolsó cseppet is megvette januárban – de gyűlnek már a felhők
Csenget a kassza Putyinnál: 11 milliárd dollárt fialt az orosz olaj, Kína az utolsó cseppet is megvette januárban – de gyűlnek már a felhők / Fotó: Anadolu via AFP

A teljes orosz olaj- és olajtermék-export januárban napi 7,5 millió hordót tett ki, ami havi szinten 90 ezer hordós csökkenést jelent, ugyanakkor 150 ezer hordóval meghaladja a tavaly januári szintet. A legnagyobb visszaesés a fekete-tengeri irányban következett be. A nyersolajexport napi 350 ezer hordóval, 4,67 millió hordóra mérséklődött, miközben a finomított termékek kivitele 260 ezer hordóval nőtt, és megközelítette az egy évvel korábbi volument.

A januári bevételnövekedést döntően az árak emelkedése támogatta:

  • az Urals típusú kőolaj ára a primorszki kikötőben hordónként 2,47 dollárral, 40,06 dollárra (mintegy 14 400 forintra) nőtt;
  • a vákuumgázolaj és a dízel ára 2,56, illetve 3,68 dollárral emelkedett hordónként;
  • a kőolajtermékek értékesítéséből származó plusz 330 millió dolláros (közel 120 milliárd forintos) bevétel ellensúlyozta a nyersolaj-eladásokból kieső 210 millió dollárt (mintegy 76 milliárd forintot).

Az IEA ugyanakkor az értékesítési nehézségek erősödésére utaló jeleket is azonosított. November óta 49 millió hordóval nőtt a tengeren veszteglő orosz olajkészlet, és emelkedett azon tartályhajók száma, amelyek végső célállomása nem ismert. Február 2-ától a nyugati ársapka hordónként 44,1 dollárra (mintegy 15 900 forintra) csökkent, miközben az Európai Unió és az Egyesült Királyság az eredetellenőrzés szigorításával 1,6 százalékra mérsékelte az orosz eredetű üzemanyagoktól való függőségét.

A keresleti oldalon India januárban napi 100 ezer hordóval, 1,1 millió hordóra csökkentette az orosz olajimportját, ami 2022 novembere óta a legalacsonyabb szint. Ezzel szemben Kína 290 ezer hordóval, napi 1,7 millió hordóra növelte tengeri beszerzéseit, az Urals importja pedig történelmi csúcsot ért el. Az IEA értékelése szerint Kína marad a legvalószínűbb felvevőpiac az esetlegesen felszabaduló orosz többletvolumen számára: a kínai finomítói kapacitás napi 19,9 millió hordó, miközben az ország teljes olajimportja 2025-ben 11,4 millió hordót tett ki, amelynek mintegy 17 százaléka érkezett Oroszországból.

Tovább dagadhat a túlkínálat az olajpiacon

Bár januárban napi 1,2 millió hordó olaj esett ki átmenetileg a piacról – részben az orosz termelés napi 350 ezer hordós csökkenése miatt –, a Nemzetközi Energiaügynökség továbbra is túlkínálatra számít 2026-ban. A globális készletek már 2025-ben 477 millió hordóval nőttek, januárban pedig újabb 49 millió hordós bővülést mértek, miközben a tankereken tárolt mennyiség jelentős része szankcionált eredetű. 

Az ügynökség szerint a kereslet idén napi 850 ezer hordóval nőhet, ám a kínálat ennél jóval gyorsabban, napi 2,4 millió hordóval bővülhet. Az IEA és az OPEC előrejelzései között ugyanakkor érdemi különbség van, ami tovább növeli a bizonytalanságot az olajpiaci kilátásokat illetően.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu