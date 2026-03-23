Brüsszel egy álhír alapján akarja megleckéztetni Magyarországot – ehhez Szijjártónak is lesz egy-két szava

Az Európai Unió ismét Magyarországot vette célkeresztbe, ezúttal egy olyan állításra hivatkozva, melyet a magyar kormány és több illetékes is egyértelműen álhírnek minősített. Brüsszelben ugyanis egy amerikai sajtóértesülés nyomán kezdtek el arról beszélni, hogy Budapest érzékeny információkat osztana meg Oroszországgal, miközben konkrét bizonyítékokat nem mutattak be – emiatt pedig kizárnák Magyarországot a bizalmas információk kezeléséből.

A történet időzítése nem véletlen: mindez közvetlenül a magyarországi választási kampány hajrájában került elő, ami tovább erősíti a politikai motiváció gyanúját. A vádak alapja egy, a The Washington Postban megjelent cikk, mely szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az uniós egyeztetések szüneteiben tájékoztatta orosz partnerét – írja a Politico. Ezt azonban a magyar kormány határozottan visszautasította.

Szijjártó Péter egyenesen nevetséges összeesküvés-elméletnek nevezte az állítást, míg Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint egyértelműen politikai támadásról van szó, melynek célja a Fidesz erősödésének megtörése.

A helyzetet tovább élezte Donald Tusk lengyel miniszterelnök nyilatkozata, aki nyíltan azt sugallta, hogy Magyarország információkat szivárogtat Moszkvának. Tusk ráadásul nem titkoltan támogatja a magyar ellenzéket, így megszólalása nehezen választható el a kampánykörnyezet politikai realitásaitól. A kijelentés inkább tűnik politikai üzenetnek, mintsem bizonyítékokon alapuló állításnak.

Brüsszelben ki sem vizsgálnák, azonnal kizárnák Magyarországot

Brüsszelben eközben már gyakorlati lépések is körvonalazódnak: egyes uniós diplomaták szerint korlátozhatják a Magyarországgal megosztott információk körét, sőt egyre több egyeztetés zajlik szűkebb körben, Budapest kizárásával. Ez a gyakorlat azonban nem új, és sokkal inkább a politikai bizalmatlanság erősödését mutatja, mintsem konkrét biztonsági kockázat bizonyítását.

A magyar kormány álláspontja szerint az egész ügy egy klasszikus politikai nyomásgyakorlás, melynek célja Magyarország megleckéztetése

azért, mert több kérdésben – így például az ukrajnai háború vagy a szankciók ügyében – eltér az uniós fősodortól. A szivárogtatás narratívája ebben az értelmezésben inkább eszköz, mint valós probléma.