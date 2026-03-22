Ukrán beavatkozástól tart a választáson Szijjártó Péter – „Kijev számára ez sorskérdés”

„Az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az ukrán külügyi szóvivő Heorhij Tikhij interjújában elhangzottakra reagálva. Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán Külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért, és szívesen küldenének megfigyelőket, ukrán megfigyelőket a magyar választásokra.

Szijjártó Péter szerint az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást / Fotó: Hatházi Tamás

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránok nem az átláthatóság miatt aggódnak igazából, hanem azért, mert látják, hogy mi a helyzet Magyarországon.

„Látják a tömeget Orbán Viktor vidéki nagyvárosokban tartott gyűlésein, látták a történelmi tömeget a Békemeneten, és valószínűleg most már képesek voltak arra, hogy feldolgozzák a korábbi két időközi önkormányzati választás eredményét, amelyet mindkét esetben bravúrosan megnyertünk. A helyzet az, hogy továbbra is folytatódik a nagyon durva ukrán beavatkozás a magyar választásba” – jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter egyúttal kiemelte, hogy az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, mert tudják, hogy akkor jöhetnek ők az Európai Unióba, Magyarország megy a háborúba, és a magyar emberek pénzét is vihetik az ukránok.

Hozzátette, hogy szerinte a Tisza Párt biztosan nem fog harcolni az olcsó orosz energiáért, márpedig ha nincs olcsó orosz energia, akkor mindenkinek a rezsiköltsége a jelenlegi háromszorosára fog növekedni.

Rámutatott, a parlamenti választás tétjei között szerepel az is, hogy Magyarországon marad-e az olcsó energia, marad-e a rezsicsökkentés, vagy a mostani rezsiköltségek háromszorosát kell majd fizetniük a családoknak.

„Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, hagyják a döntést a magyar emberekre. Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak mi, a magyarok dönthetünk. Április 12-én legyünk ott mindannyian!” – fogalmazott a külügyi tárca vezetője.

