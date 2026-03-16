Az év újságírója: Pető Sándor kapta a Világgazdaság legrangosabb elismerését 2026-ban

Pető Sándor kapta Az év újságírója címet a Világgazdaságnál, a díjat Túrós-Bense Levente főszerkesztő adta át hétfőn.

Pető Sándor (j) az év újságírója 2026-ban, a díjat Túrós-Bense Levente adta át / Fotó: Világgazdaság

Pető Sándor a lap legrangosabb elismerését a 2025-ben nyújtott teljesítménye alapján vehette át a szerkesztőség vezetésének javaslatára. Az egyöntetű vélemény alapján ő végezte a legkimagaslóbb munkát az elmúlt év során.

Pető Sándor a Világgazdaság főmunkatársa, egyben vezető szerkesztője. Még 2019 őszén csatlakozott az újsághoz, előtte 24 éven keresztül a Reuters újságírója volt, korábban pedig a Magyar Távirati Irodát (MTI) tudósította három éven át.

Szakterületei szerteágazók, rendszeresen ír

tőke- és pénzpiaci fejleményekről,

régiós devizákról,

makrogazdasági folyamatokról,

energiapiacról

vagy nemzetközi gazdaságról.

Azonban nem csak szakmai tudásával érdemelte ki Az év újságírója címet. A Világgazdaság főszerkesztője méltatásában elmondta, hogy Pető Sándor szakma iránti elkötelezettsége, példamutató munkabírása és a megingathatatlan szakmai megbízhatósága mind hozzájárult ahhoz, hogy neki ítélték a díjat.

Munkáját mindig a pontosság, az alapos felkészültség és a hitelesség iránti következetes igény jellemzi. A Világgazdaság oszlopos tagjaként kiváló újságírói teljesítményt nyújt, vezető szerkesztőként pedig oroszlánrészt vállal a gördülékeny működésben.

Szervez, irányt mutat, támogatja fiatalabb kollégáit, és mindig számítani lehet rá a legnagyobb munkaterhelés idején is

– fogalmazott a Túrós-Bense Levente.

Pető Sándor munkája egyszerre szolgálja az olvasók hiteles tájékoztatását és őrzi az újságírói szakma legjobb hagyományait. „Mindez nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy a 2025-ös év során a Világgazdaság megduplázta olvasói számát és ma már az online gazdasági média toplistájának második helyén szerepel” – emelte ki a lap főszerkesztője.

„Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött az ember már össze tud rakni egy cikket. Ugyanakkor ez jó alap és késztetés is arra, hogy át is adja, amit megtanult, pláne annak a látszólagos paradoxonnak a biztos ismeretében, hogy az újságírás ennyi idő alatt mélyen átalakult és mégis ugyanaz” – mondta Pető Sándor a díj átvételekor.