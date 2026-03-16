Deviza
EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF340,02 -0,95% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,52 -0,38% RON/HUF76,74 -0,25% CZK/HUF15,99 -0,37% EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF340,02 -0,95% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,52 -0,38% RON/HUF76,74 -0,25% CZK/HUF15,99 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 119,22 -0,52% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 760 -2,29% OTP35 650 +0,39% RICHTER11 850 -0,25% OPUS505 -1,78% ANY7 280 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS4 800 -3,33% BUMIX9 383,81 -0,91% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 559,14 +0,54% BUX121 119,22 -0,52% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 760 -2,29% OTP35 650 +0,39% RICHTER11 850 -0,25% OPUS505 -1,78% ANY7 280 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS4 800 -3,33% BUMIX9 383,81 -0,91% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 559,14 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
díj
világgazdaság
Sándor
év
újságíró
Pető
2025

Az év újságírója: Pető Sándor kapta a Világgazdaság legrangosabb elismerését 2026-ban

A díjat a főszerkesztő adta át. Az előző év teljesítménye alapján járó elismerést Pető Sándor, a Világgazdaság főmunkatársa kapta, ő Az év újságírója.
Hecker Flórián
2026.03.16, 15:22
Frissítve: 2026.03.16, 16:41

Pető Sándor kapta Az év újságírója címet a Világgazdaságnál, a díjat Túrós-Bense Levente főszerkesztő adta át hétfőn.

Pető Sándor (j) az év újságírója 2026-ban, a díjat Túrós-Bense Levente adta át  / Fotó: Világgazdaság

Pető Sándor a lap legrangosabb elismerését a 2025-ben nyújtott teljesítménye alapján vehette át a szerkesztőség vezetésének javaslatára. Az egyöntetű vélemény alapján ő végezte a legkimagaslóbb munkát az elmúlt év során.

Pető Sándor a Világgazdaság főmunkatársa, egyben vezető szerkesztője. Még 2019 őszén csatlakozott az újsághoz, előtte 24 éven keresztül a Reuters újságírója volt, korábban pedig a Magyar Távirati Irodát (MTI) tudósította három éven át.

Szakterületei szerteágazók, rendszeresen ír

  • tőke- és pénzpiaci fejleményekről,
  • régiós devizákról,
  • makrogazdasági folyamatokról,
  • energiapiacról
  • vagy nemzetközi gazdaságról.

Azonban nem csak szakmai tudásával érdemelte ki Az év újságírója címet. A Világgazdaság főszerkesztője méltatásában elmondta, hogy Pető Sándor szakma iránti elkötelezettsége, példamutató munkabírása és a megingathatatlan szakmai megbízhatósága mind hozzájárult ahhoz, hogy neki ítélték a díjat.

Munkáját mindig a pontosság, az alapos felkészültség és a hitelesség iránti következetes igény jellemzi. A Világgazdaság oszlopos tagjaként kiváló újságírói teljesítményt nyújt, vezető szerkesztőként pedig oroszlánrészt vállal a gördülékeny működésben.

Szervez, irányt mutat, támogatja fiatalabb kollégáit, és mindig számítani lehet rá a legnagyobb munkaterhelés idején is

– fogalmazott a Túrós-Bense Levente.

Pető Sándor munkája egyszerre szolgálja az olvasók hiteles tájékoztatását és őrzi az újságírói szakma legjobb hagyományait. „Mindez nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy a 2025-ös év során a Világgazdaság megduplázta olvasói számát és ma már az online gazdasági média toplistájának második helyén szerepel” – emelte ki a lap főszerkesztője.

„Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött az ember már össze tud rakni egy cikket. Ugyanakkor ez jó alap és késztetés is arra, hogy át is adja, amit megtanult, pláne annak a látszólagos paradoxonnak a biztos ismeretében, hogy az újságírás ennyi idő alatt mélyen átalakult és mégis ugyanaz” – mondta Pető Sándor a díj átvételekor.  

Az Év újságírója 2025 díjhoz a Világgazdaság teljes szerkesztősége is gratulál Pető Sándornak, további munkájához sok sikert kívánunk!

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
