Az év újságírója: Pető Sándor kapta a Világgazdaság legrangosabb elismerését 2026-ban
Pető Sándor kapta Az év újságírója címet a Világgazdaságnál, a díjat Túrós-Bense Levente főszerkesztő adta át hétfőn.
Pető Sándor a lap legrangosabb elismerését a 2025-ben nyújtott teljesítménye alapján vehette át a szerkesztőség vezetésének javaslatára. Az egyöntetű vélemény alapján ő végezte a legkimagaslóbb munkát az elmúlt év során.
Pető Sándor a Világgazdaság főmunkatársa, egyben vezető szerkesztője. Még 2019 őszén csatlakozott az újsághoz, előtte 24 éven keresztül a Reuters újságírója volt, korábban pedig a Magyar Távirati Irodát (MTI) tudósította három éven át.
Szakterületei szerteágazók, rendszeresen ír
- tőke- és pénzpiaci fejleményekről,
- régiós devizákról,
- makrogazdasági folyamatokról,
- energiapiacról
- vagy nemzetközi gazdaságról.
Azonban nem csak szakmai tudásával érdemelte ki Az év újságírója címet. A Világgazdaság főszerkesztője méltatásában elmondta, hogy Pető Sándor szakma iránti elkötelezettsége, példamutató munkabírása és a megingathatatlan szakmai megbízhatósága mind hozzájárult ahhoz, hogy neki ítélték a díjat.
Munkáját mindig a pontosság, az alapos felkészültség és a hitelesség iránti következetes igény jellemzi. A Világgazdaság oszlopos tagjaként kiváló újságírói teljesítményt nyújt, vezető szerkesztőként pedig oroszlánrészt vállal a gördülékeny működésben.
Szervez, irányt mutat, támogatja fiatalabb kollégáit, és mindig számítani lehet rá a legnagyobb munkaterhelés idején is
– fogalmazott a Túrós-Bense Levente.
Pető Sándor munkája egyszerre szolgálja az olvasók hiteles tájékoztatását és őrzi az újságírói szakma legjobb hagyományait. „Mindez nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy a 2025-ös év során a Világgazdaság megduplázta olvasói számát és ma már az online gazdasági média toplistájának második helyén szerepel” – emelte ki a lap főszerkesztője.
„Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött az ember már össze tud rakni egy cikket. Ugyanakkor ez jó alap és késztetés is arra, hogy át is adja, amit megtanult, pláne annak a látszólagos paradoxonnak a biztos ismeretében, hogy az újságírás ennyi idő alatt mélyen átalakult és mégis ugyanaz” – mondta Pető Sándor a díj átvételekor.
Az Év újságírója 2025 díjhoz a Világgazdaság teljes szerkesztősége is gratulál Pető Sándornak, további munkájához sok sikert kívánunk!