Végérvényes: megépül a Balaton új autópályája, életet lehelnek belé – rákötik az úthálózatra a nyugati medencét – térkép
Az M8-as autópálya építése jelenleg lassan halad, sőt egy ideje meg is állt, ezért újra életet kell lehelni a projektbe, és meg kell valósítani azt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a VEOL-nak. Mindez nagyon fontos ígéret a Balaton szempontjából.
Kiemelte a 84-es főút rendbetételét, megépítését és bővítését, mint kulcskérdést a Balaton nyugati medencéjének közlekedési elérhetősége szempontjából – különösen azért, mert a térségben nincs akkora nagyváros, mint Veszprém, így sűrűbb úthálózatra van szükség. Szólt a 77-es főút fejlesztéséről is, amelynek célja, hogy a teherforgalom – különösen a kamionok – ne zúduljon be Tapolca területére.
Hozzátette, hogy Veszprém vármegye úthálózata az országos átlagnál nagyobb mértékben bővülhet. A Balaton fejlesztésével kapcsolatban Orbán Viktor szerint a tó körül már megvalósultak a magasabb minőségű beruházások, amelyek a nagyobb fizetőképes családok számára télen is vonzóvá teszik a régiót.
A gasztronómia és a borászat lépést tartott, a wellness-szolgáltatások és a magas szintű kínálat pedig sikeresnek bizonyult.
Ugyanakkor továbbra is vita tárgya a tulajdonosok, önkormányzatok és helyiek között, hogy az üdülőövezetekben lévő, nem téliesített ingatlanok hogyan tehetők egész éves használatra alkalmassá, illetve hogyan bővíthető az idegenforgalom a téli hónapokra is.
A nyugati medence jobb megközelíthetősége szempontjából pedig az említett főutak fejlesztése szerinte elengedhetetlen. Az uniós források ügyében a miniszterelnök megerősítette: a Brüsszel által politikai okokból visszatartott pénzek a magyaroké, és Magyarország fontos szereplő az EU-ban.
Navracsics Tiborral egyetértve úgy vélte, minden nekünk járó euró megmenthető, de a választások után kemény tárgyalásokra lesz szükség az Európai Bizottsággal a források feloldásáért.
Épülnek az autópályák: ezt kell tudni az M8-ról
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, tavaly április 15-től birtokba vehették a közlekedők az M44-es gyorsforgalmi útnak az M5-ös autópályát és Szentkirályt összekötő, több mint 30 kilométer hosszú, új szakaszát, így már Kecskeméttől Békéscsabáig kétszer két sávos közúti összeköttetés áll rendelkezésre.
Ennek kivitelezését a Hódút Építő Kft. végezte, értéke bruttó 185,3 milliárd forint. Mindez már mögöttünk van, ám már pontosan látszanak a jövő nagy útépítései is Magyarországon. Először is az M44-es folytatódni fog, méghozzá Romániáig, bekötik a magyar–román határig. Azt is tudjuk, hogy háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályát.
Csakhogy ezek mind vagy új, már létező autóutak új szakaszai, vagy már meglévő közúti infrastruktúrák fejlesztései. Hiányzik a palettáról a teljesen új, az M44-hez hasonló projekt, amely távolsági kapcsolatot létesít vármegyék, esetleg országrészek között. Az M49 mindenképpen említést érdemel – építése már javában zajlik az M3 autópályától Ököritófülpösig –, de ez egy rövidebb új útfejlesztést jelent.
A térképről könnyen leolvasható, hogy az M8-as Kecskeméttől Sárbogárdig futna, majd onnan M200 néven folytatódna Komáromig, ahol eléri az M1-es autópályát. Így végeredményben valóban megoldott az osztrák irányú kapcsolat, ha azt nem is mindvégig a leendő M8 biztosítaná. Ugyanakkor az is látszik, hogy születne egy M200–M7-csomópont, ami ugyancsak hatalmas lehetőség a balatoni régió elérésére a keleti országészből.
Az M7-el ellentétben – amelynek fő feladata összekötni a fővárost a Balatonnal –, az M8 fő feladata összekapcsolni Magyarország régióit, autópályáit (Budapest elkerülésével), illetve összekötni Nyugat-Európát – Dél-Kelet-Európával. Azt kimondhatjuk, hogy az M8 egy stratégiai fontosságú útvonal szerepét tölti majd be Európában és hazánkban – írta az Agdkozpont.hu korábban.
Hogy mit adhat a balatoni régiónak az új autópálya? Megnövekedő kereskedelmi és turisztikai forgalmat, gazdasági fellendülést és így növekvő lakosságszámot.
Jelen állás szerint az M8-as megépítése a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) feladata. Ez látszik is a saját honlapján szerepeltetett beruházási listán.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy az M8-as rövid szakaszai már elkészültek: így az M6-os autópálya dunaújvárosi M8 csomópontjához csatlakozó Dunaújváros és Dunavecse közötti, amely magában foglalja a Pentele hidat. Mindenesetre az MKIF három szakaszra bontja az M8-at:
- Sárbogárd (M200)–Dunaújváros (M6): ez 23 kilométer hosszúságú, amit meg kell építeni, majd fenntartani és üzemeltetni.
- Dunaújváros (M6)–Dunavecse: ez 5,2 kilométer hosszú, ahogy említettük, már megvalósult, így csak üzemeltetnie és fenntartania kell az MKIF-nek.
- Dunavecse–Kecskemét-észak (M5): ez a legnagyobb falat, 53,7 kilométer hosszúságban kell megépíteni, majd követi az üzemeltetés és a fenntartás.
Fontos felhívni rá a figyelmet, hogy az M44 és az M8 egymásra épülő és szorosan összefüggő beruházás. Hiszen ha meglesz az M44 román leágazása, az M8 és az M200, akkor Romániától egészen Ausztriáig immáron Budapestet jócskán kikerülve, déli irányból is megszületne egy körgyűrű. Gondoljunk csak bele, mekkora tehermentesítést jelentene ez az M0-s körgyűrű forgalmában.
