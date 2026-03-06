Végérvényes: megépül a Balaton új autópályája, életet lehelnek belé – rákötik az úthálózatra a nyugati medencét – térkép

Az M8-as autópálya építése jelenleg lassan halad, sőt egy ideje meg is állt, ezért újra életet kell lehelni a projektbe, és meg kell valósítani azt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a VEOL-nak. Mindez nagyon fontos ígéret a Balaton szempontjából.

Orbán Viktor szerint az M8-as autópályát meg kell építeni, a 84-es és a 77-es főutat pedig fejleszteni kell / Fotó: Oláh Tamás

Kiemelte a 84-es főút rendbetételét, megépítését és bővítését, mint kulcskérdést a Balaton nyugati medencéjének közlekedési elérhetősége szempontjából – különösen azért, mert a térségben nincs akkora nagyváros, mint Veszprém, így sűrűbb úthálózatra van szükség. Szólt a 77-es főút fejlesztéséről is, amelynek célja, hogy a teherforgalom – különösen a kamionok – ne zúduljon be Tapolca területére.

Hozzátette, hogy Veszprém vármegye úthálózata az országos átlagnál nagyobb mértékben bővülhet. A Balaton fejlesztésével kapcsolatban Orbán Viktor szerint a tó körül már megvalósultak a magasabb minőségű beruházások, amelyek a nagyobb fizetőképes családok számára télen is vonzóvá teszik a régiót.

A gasztronómia és a borászat lépést tartott, a wellness-szolgáltatások és a magas szintű kínálat pedig sikeresnek bizonyult.

Ugyanakkor továbbra is vita tárgya a tulajdonosok, önkormányzatok és helyiek között, hogy az üdülőövezetekben lévő, nem téliesített ingatlanok hogyan tehetők egész éves használatra alkalmassá, illetve hogyan bővíthető az idegenforgalom a téli hónapokra is.

A nyugati medence jobb megközelíthetősége szempontjából pedig az említett főutak fejlesztése szerinte elengedhetetlen. Az uniós források ügyében a miniszterelnök megerősítette: a Brüsszel által politikai okokból visszatartott pénzek a magyaroké, és Magyarország fontos szereplő az EU-ban.

Navracsics Tiborral egyetértve úgy vélte, minden nekünk járó euró megmenthető, de a választások után kemény tárgyalásokra lesz szükség az Európai Bizottsággal a források feloldásáért.

Épülnek az autópályák: ezt kell tudni az M8-ról

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, tavaly április 15-től birtokba vehették a közlekedők az M44-es gyorsforgalmi útnak az M5-ös autópályát és Szentkirályt összekötő, több mint 30 kilométer hosszú, új szakaszát, így már Kecskeméttől Békéscsabáig kétszer két sávos közúti összeköttetés áll rendelkezésre.