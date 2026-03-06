Kijev bírja tovább, vagy Budapest? Zelenszkij helyből kapta a józanító pofont: fogy a pénz, nem küldi az EU

Februárban érezhetően megcsappantak az ukrán nemzetközi tartalékok: egy hónap alatt 5 százalékkal csökkent az állomány. A visszaesést főként a jegybank devizapiaci beavatkozásai és az államadósság törlesztése okozta, miközben a kieső összegeket már nem pótolják uniós források.

Az ukrán jegybank februárban milliárdokat költött a devizapiacon, miközben az állam is jelentős adósságot fizetett vissza / Fotó: Anadolu via AFP

Az előzetes adatok szerint az ország devizatartaléka 2026. március 1-jén 54,75 milliárd dollárt tett ki, ami egy hónap alatt 5 százalékos visszaesést jelent.

A fordulat egyik legfontosabb oka, hogy februárban nem érkezett jelentős támogatás az Európai Uniótól.

Az elmúlt hónapokban a tartalékok növekedésének egyik fő motorját az EU-s pénzek jelentették, most azonban ezek a források hiányoztak a rendszerből.

A jegybanki tartalékok a háború következtében egyébként is több sebből véreztek – Kijev ezt évek óta a Nyugaton befagyasztott orosz vagyonnal próbálta befoltozni, azonban ezek felszabadítása sorozatosan akadályokba ütközött. Brüsszel ehelyett egy 90 milliárd eurós hadikölcsönnel támogatta volna Ukrajnát, ennek folyósítása azonban pont Kijev miatt akadt meg.

A Barátság kőolajvezeték leállítása, valamint Zelenszkij és az ukrán kormány zsarolása következtében először Magyarország, majd pedig Szlovákia jelentette be, hogy blokkolni fogják a hadikölcsönt – emiatt pedig a jegybank elvesztette a kulcsfontosságú támogatást.

A tartalékok csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy az ukrán jegybank továbbra is aktívan beavatkozott a devizapiacon. Februárban 2,99 milliárd dollár értékben adott el devizát, hogy stabilizálja a hrivnya árfolyamát. Bár ez jelentős összeg, még így is közel 20 százalékkal kisebb intervenciót jelentett, mint januárban.

Az államadóssággal kapcsolatos kifizetések szintén csökkentették a tartalékokat. A kormány februárban összesen 804,1 millió dollárt fizetett ki devizában adósságszolgálatra:

ebből 472,2 millió dollár államkötvényekhez kapcsolódott;

további 331,9 millió dollárt pedig más hitelezők kaptak.

Ehhez jött még egy külön tétel: Ukrajna 279,7 millió dollárt fizetett vissza a Nemzetközi Valutaalapnak.