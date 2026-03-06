Már csak ez hiányzott, itt a fekete péntek: pillanatok alatt bedőlt az olajtőzsde, egyetlen mondat lökte kritikus magasságba az árakat
Pénteken meredeken emelkedtek a globális olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követelte a jelenlegi konfliktus lezárásához. A nyilatkozat tovább fokozta az aggodalmakat a Közel-Keleten zajló feszültségek miatt, különösen a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gázszállítások jövőjét illetően.
A Brent jegyzése 90 dollár/hordó fölé került, szemben a múlt heti mintegy 72 dollárral, ami 2024 áprilisa óta a legmagasabb szint. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) eközben több mint 10 százalékkal emelkedett. A piacok a hét napja tartó amerikai–izraeli hadműveletekre reagáltak Irán ellen, amelyre Teherán regionális amerikai bázisok és Izrael elleni megtorló csapásokkal válaszolt.
Az eszkaláció már most jelentősen megzavarta a Hormuzi-szoros hajóforgalmát – ez a stratégiai fontosságú útvonal szállítja a világ olaj- és gázexportjának nagyjából 20 százalékát. Irán energetikai létesítményei elleni támadások is érintették a termelést és az exportot, ami tovább hajtotta az árakat.
A Perzsa-öböl menti nagy olaj- és gázexportőrök szintén komoly nehézségekkel küzdenek: a QatarEnergy például ideiglenesen felfüggesztette a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését egy iráni dróntámadás után. Katar energiaügyi minisztere szerint hasonló lépések jöhetnek más öböl menti országoktól is, ha a konfliktus elhúzódik.
Kuvait csökkenti a termelést
A Perzsa-öböl menti olajtermelő országok közül Kuvait is elkezdte csökkenteni a kitermelést néhány olajmezőn, miután elfogyott a hely a felhalmozódott nyersolaj tárolására. Ez a fejlemény egy szélesebb körű tárolási problémára utal, amely a Hormuzi-szoros effektív lezárása miatt alakult ki az Iránnal folytatott konfliktusban, és komoly kockázatot jelent a globális olajpiacra.
Kuvait vezetése fontolgatja, hogy tovább szűkíti termelési és finomítási kapacitását, mindössze a belföldi fogyasztás fedezésére szorítkozva. A végleges döntés napokon belül várható. A Kpler szerint az országban lévő tárolók nagyjából 12 nap alatt teljesen megtelnek, míg más források, például a JPMorgan elemzése szerint 18 nap van hátra, ha nem sikerül újraindítani az exportot.
Egy olajkút leállítása komoly kockázatokkal jár: a lelőhely nyomása hosszú távon csökkenhet, az újraindítás pedig napokat vagy heteket vehet igénybe, és jelentős költségekkel jár. Ha a tartályok megtelnek, a termelőknek el kell dönteniük a kitermelés leállítását, ami technikailag és politikailag egyaránt költséges lépés.
Orosz olaj árad Indiába a Hormuzi-szoros lezárása miatt
Az iráni háború ismét megnyitotta az orosz olaj útját az egyik korábbi legnagyobb piacára, Indiába. A Hormuzi-szoros lezárása miatt Delhi nagy bajba került, de Moszkva örömmel siet a segítségére: hajókövetési adatok szerint két tanker fordult a világ legnépesebb országa felé, és heteken belül nagy mennyiségben érkezhetnek újabbak is.