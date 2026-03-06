Már csak ez hiányzott, itt a fekete péntek: pillanatok alatt bedőlt az olajtőzsde, egyetlen mondat lökte kritikus magasságba az árakat

Pénteken meredeken emelkedtek a globális olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követelte a jelenlegi konfliktus lezárásához. A nyilatkozat tovább fokozta az aggodalmakat a Közel-Keleten zajló feszültségek miatt, különösen a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gázszállítások jövőjét illetően.

Fotó: AFP

A Brent jegyzése 90 dollár/hordó fölé került, szemben a múlt heti mintegy 72 dollárral, ami 2024 áprilisa óta a legmagasabb szint. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) eközben több mint 10 százalékkal emelkedett. A piacok a hét napja tartó amerikai–izraeli hadműveletekre reagáltak Irán ellen, amelyre Teherán regionális amerikai bázisok és Izrael elleni megtorló csapásokkal válaszolt.

Az eszkaláció már most jelentősen megzavarta a Hormuzi-szoros hajóforgalmát – ez a stratégiai fontosságú útvonal szállítja a világ olaj- és gázexportjának nagyjából 20 százalékát. Irán energetikai létesítményei elleni támadások is érintették a termelést és az exportot, ami tovább hajtotta az árakat.

A Perzsa-öböl menti nagy olaj- és gázexportőrök szintén komoly nehézségekkel küzdenek: a QatarEnergy például ideiglenesen felfüggesztette a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését egy iráni dróntámadás után. Katar energiaügyi minisztere szerint hasonló lépések jöhetnek más öböl menti országoktól is, ha a konfliktus elhúzódik.

Kuvait csökkenti a termelést

A Perzsa-öböl menti olajtermelő országok közül Kuvait is elkezdte csökkenteni a kitermelést néhány olajmezőn, miután elfogyott a hely a felhalmozódott nyersolaj tárolására. Ez a fejlemény egy szélesebb körű tárolási problémára utal, amely a Hormuzi-szoros effektív lezárása miatt alakult ki az Iránnal folytatott konfliktusban, és komoly kockázatot jelent a globális olajpiacra.

Kuvait vezetése fontolgatja, hogy tovább szűkíti termelési és finomítási kapacitását, mindössze a belföldi fogyasztás fedezésére szorítkozva. A végleges döntés napokon belül várható. A Kpler szerint az országban lévő tárolók nagyjából 12 nap alatt teljesen megtelnek, míg más források, például a JPMorgan elemzése szerint 18 nap van hátra, ha nem sikerül újraindítani az exportot.