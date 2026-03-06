Deviza
EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF338,41 +1,32% GBP/HUF452,9 +1,54% CHF/HUF435,35 +1,78% PLN/HUF91,94 +1,42% RON/HUF77,13 +1,26% CZK/HUF16,1 +1,28% EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF338,41 +1,32% GBP/HUF452,9 +1,54% CHF/HUF435,35 +1,78% PLN/HUF91,94 +1,42% RON/HUF77,13 +1,26% CZK/HUF16,1 +1,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92% BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olaj
közel-kelet
olajárszint
Irán
olajexport

Már csak ez hiányzott, itt a fekete péntek: pillanatok alatt bedőlt az olajtőzsde, egyetlen mondat lökte kritikus magasságba az árakat

Az olajárak meredeken emelkedtek pénteken a Közel-Keleten zajló konfliktus eszkalálódása miatt, a Brent jegyzése meghaladta 90 dollár/hordós szintet. Trump Irán feltétel nélküli megadását követelte a háború lezárásához, miközben a Hormuzi-szoros hajóforgalma akadozik, a régiós termelés és export pedig komoly zavarokkal küzd.
VG
2026.03.06, 18:57
Frissítve: 2026.03.06, 19:26

Pénteken meredeken emelkedtek a globális olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követelte a jelenlegi konfliktus lezárásához. A nyilatkozat tovább fokozta az aggodalmakat a Közel-Keleten zajló feszültségek miatt, különösen a Hormuzi-szoroson áthaladó olaj- és gázszállítások jövőjét illetően.

Pillanatok alatt bedőlt az olajtőzsde, egyetlen mondat lökte kritikus magasságba az árakat
Fotó: AFP

A Brent jegyzése 90 dollár/hordó fölé került, szemben a múlt heti mintegy 72 dollárral, ami 2024 áprilisa óta a legmagasabb szint. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) eközben több mint 10 százalékkal emelkedett. A piacok a hét napja tartó amerikai–izraeli hadműveletekre reagáltak Irán ellen, amelyre Teherán regionális amerikai bázisok és Izrael elleni megtorló csapásokkal válaszolt.

Az eszkaláció már most jelentősen megzavarta a Hormuzi-szoros hajóforgalmát – ez a stratégiai fontosságú útvonal szállítja a világ olaj- és gázexportjának nagyjából 20 százalékát. Irán energetikai létesítményei elleni támadások is érintették a termelést és az exportot, ami tovább hajtotta az árakat. 

A Perzsa-öböl menti nagy olaj- és gázexportőrök szintén komoly nehézségekkel küzdenek: a QatarEnergy például ideiglenesen felfüggesztette a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését egy iráni dróntámadás után. Katar energiaügyi minisztere szerint hasonló lépések jöhetnek más öböl menti országoktól is, ha a konfliktus elhúzódik.

Kuvait csökkenti a termelést

A Perzsa-öböl menti olajtermelő országok közül Kuvait is elkezdte csökkenteni a kitermelést néhány olajmezőn, miután elfogyott a hely a felhalmozódott nyersolaj tárolására. Ez a fejlemény egy szélesebb körű tárolási problémára utal, amely a Hormuzi-szoros effektív lezárása miatt alakult ki az Iránnal folytatott konfliktusban, és komoly kockázatot jelent a globális olajpiacra.

Kuvait vezetése fontolgatja, hogy tovább szűkíti termelési és finomítási kapacitását, mindössze a belföldi fogyasztás fedezésére szorítkozva. A végleges döntés napokon belül várható. A Kpler szerint az országban lévő tárolók nagyjából 12 nap alatt teljesen megtelnek, míg más források, például a JPMorgan elemzése szerint 18 nap van hátra, ha nem sikerül újraindítani az exportot.

Egy olajkút leállítása komoly kockázatokkal jár: a lelőhely nyomása hosszú távon csökkenhet, az újraindítás pedig napokat vagy heteket vehet igénybe, és jelentős költségekkel jár. Ha a tartályok megtelnek, a termelőknek el kell dönteniük a kitermelés leállítását, ami technikailag és politikailag egyaránt költséges lépés.

Orosz olaj árad Indiába a Hormuzi-szoros lezárása miatt

Az iráni háború ismét megnyitotta az orosz olaj útját az egyik korábbi legnagyobb piacára, Indiába. A Hormuzi-szoros lezárása miatt Delhi nagy bajba került, de Moszkva örömmel siet a segítségére: hajókövetési adatok szerint két tanker fordult a világ legnépesebb országa felé, és heteken belül nagy mennyiségben érkezhetnek újabbak is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu