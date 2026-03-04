Orbán Viktor: Putyin elmondta, hogy megvan az olajunk, ám ahhoz, hogy eljuttassák Magyarországra, Zelenszkij kell

Rónai Egon műsorvezető kérdéseire válaszolt Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában. A miniszterelnök a beszélgetés elején a közel-keleti konfliktusról szólva hangsúlyozta: mindenkit nyugalomra és türelemre kér, a magyar kormány pedig mindent megtesz azért, hogy kimenekítse a térségben rekedt magyar állampolgárokat. Mint mondta, a megfelelő pillanatot ki kell várni az evakuáláshoz.

Orbán Viktor: korábban több olyan konfliktust látam, amely jelentős katonai fölénnyel indult, mégis elhúzódó helyzetté vált / Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök gondolkodásában Irán már korábban is háborús gócpontként jelent meg. Megfogalmazása szerint Trump nem úgy tekint magára, mint aki háborút indít, hanem mint aki felszámol egy ilyen gócpontot. A kormányfő közlése szerint azt tanácsolta az amerikai elnöknek, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tárgyalásos megoldást keresni.

A miniszterelnök felidézte, hogy korábban több olyan konfliktust látott, amely jelentős katonai fölénnyel indult, mégis elhúzódó helyzetté vált. Ha a mostani stratégia nem hoz eredményt, az szerinte komoly dilemmát jelenthet az amerikai elnök számára. Hozzátette: a térség több érintett országa sem kapott előzetes értesítést a támadásról, és ő maga sem kapott hivatalos tájékoztatást, csupán annyit érzékelt, hogy „valami mozgolódik”.

Orbán Viktor migrációs és biztonsági kockázatokat lát a konfliktusban

A beszélgetés során Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Nyugat-Európa több állama azért nem állt ki határozottan a konfliktusban, mert szerinte a migráció következtében a közel-keleti feszültségek már megjelentek ezekben az országokban is. Úgy fogalmazott, hogy ez növeli a terrorfenyegetettséget és szűkíti a politikai mozgásteret, miközben a nyugat-európai zsidó közösségek tagjai közül többen elhagyják ezeket az országokat.

Putyinnal beszélt az olajszállításról

A kormányfő kitért arra is, hogy egy nappal korábban telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Elmondása szerint a beszélgetés során az derült ki, hogy az orosz fél képes lenne biztosítani az olaj Magyarországra juttatását, ehhez azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök együttműködésére is szükség van.