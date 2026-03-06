Kiderült: Oroszország beszállt az iráni háborúba, máris amerikai célpontokra vadásznak – ha ez igaz, pokol lesz

Oroszország információkat osztott meg Iránnal az amerikai katonai erők pozícióiról a Közel-Keleten – derül ki az ügyben jártas amerikai tisztségviselőkre hivatkozó washingtoni jelentésekből.

Fotó: Middle East Images via AFP

A The Washington Post által nyilvánosságra hozott információk szerint Moszkva a múlt szombaton kezdődött konfliktus óta ad át Teheránnak adatokat az Egyesült Államok hadihajóinak, repülőgépeinek és egyéb katonai eszközeinek helyéről. A hírszerzési együttműködés a két ország közötti kapcsolatok további elmélyülését jelzi, miközben a háború már több mint tucatnyi országot érint a térségben.

A források szerint az orosz információk megosztása széleskörűnek tűnik, ám egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy Irán ezeket közvetlenül felhasználta volna konkrét támadásokhoz. Amerikai tisztviselők hangsúlyozták: nem tartják valószínűnek, hogy az orosz adatok szerepet játszottak volna abban a kuvaiti amerikai bázist ért dróntámadásban, amelyben hat amerikai katona életét vesztette.

Elmélyültek az orosz-iráni kapcsolatok

Oroszország és Irán kapcsolata az elmúlt években jelentősen erősödött, különösen az ukrajnai háború óta. Teherán több ezer drónt szállított Moszkvának, amelyeket az orosz erők Ukrajna ellen vetettek be. Tavaly stratégiai partnerségi megállapodást írtak alá, amely gazdasági és katonai együttműködést is előirányoz.

Korábban pedig titkos fegyverüzletről számoltak be: Irán fejlett orosz vállról indítható légvédelmi rakétákat rendelt több száz millió euró értékben. Az amerikai katonai vezetés csütörtöki tájékoztatása szerint Irán támadásainak intenzitása jelentősen csökkent: a ballisztikus rakétacsapások száma 90, a dróntámadásoké pedig 83 százalékkal esett vissza a háború eleje óta. Ez részben az iráni rakétakilövő állások és drónbázisok elleni sikeres csapásoknak köszönhető.

A Kreml és a CIA nem reagált azonnal a hírekre. A Fehér Ház szóvivője nem kommentálta a híreket.