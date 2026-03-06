Deviza
EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF338,41 +1,32% GBP/HUF452,9 +1,54% CHF/HUF435,35 +1,78% PLN/HUF91,94 +1,42% RON/HUF77,13 +1,26% CZK/HUF16,1 +1,28% EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF338,41 +1,32% GBP/HUF452,9 +1,54% CHF/HUF435,35 +1,78% PLN/HUF91,94 +1,42% RON/HUF77,13 +1,26% CZK/HUF16,1 +1,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92% BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
gáz
LNG
Irán

Rendkívüli bejelentés: Oroszország azonnali döntést hozott az Európába küldött gázról, ennyi volt – eltűnnek az LNG-hajók, mostantól máshová szállítanak

Oroszország már most elkezdheti az Európába irányuló cseppfolyósított földgáz (LNG) egy részének átcsoportosítását ázsiai piacokra, még mielőtt az EU teljes importtilalma életbe lépne. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerint a cél olyan országok, mint Kína, India vagy Thaiföld, ahol hosszú távú szerződések köthetők, és a kereslet folyamatosan nő
VG
2026.03.06, 19:19
Frissítve: 2026.03.06, 19:49

Oroszország nem várja meg az Európai Unió LNG-importtilalmának teljes hatályba lépését: a jelenleg Európába irányuló cseppfolyósított földgáz (LNG) jelentős részét más piacokra kívánja átirányítani – közölte Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

Rendkívüli bejelentés: Oroszország azonnali döntést hozott az Európába küldött gázról, ennyi volt – eltűnnek az LNG-hajók, mostantól máshová szállítanak
Oroszország átirányítja az Európába szállított LNG egy részét / Fotó: AFP

A kormány és az energetikai cégek vezetői csütörtöki egyeztetésén – Vlagyimir Putyin elnök korábbi utasítására – részletesen áttekintették a lehetőségeket. Novak szerint a döntés megszületett: az európai szállítások egy részét olyan országok felé terelik át, amelyekkel Oroszország stabil, hosszú távú és pragmatikus kereskedelmi kapcsolatokat épít ki, és ahol tartós kereslet mutatkozik.

A miniszterelnök-helyettes példaként Kínát, Indiát, a Fülöp-szigeteket és Thaiföldet említette olyan lehetséges partnerekként, amelyekkel új, hosszú távú szerződések köthetők. Hangsúlyozta, hogy az ázsiai-csendes-óceáni térségben a piaci előrejelzések szerint a következő évtizedekben tartósan nőni fog a földgáz iránti kereslet, amit 

a régió a világátlagot meghaladó gazdasági növekedése is alátámaszt.

Az átirányítás gondolatát Vlagyimir Putyin vetette fel március elején, amikor a kormányt és a vállalatokat arra kérte, vizsgálják meg a európai szállítások azonnali csökkentésének vagy leállításának lehetőségét. Az elnök akkor úgy fogalmazott: más piacok nyílnak meg, és gazdaságilag előnyösebb lehet, ha Oroszország már most azokra a gyorsan növekvő piacokra koncentrál, amelyek nyitottak az együttműködésre.

Az uniós országok miniszterei még január végén jóváhagyták az orosz gázimport 2027 végéig történő betiltását. Az uniós rendelet ellen Szlovákia és Magyarország szavazott, Bulgária pedig tartózkodott. A tilalmat úgy alakították ki, hogy megerősített többséggel is elfogadható legyen, így felülírja Magyarország és Szlovákia ellenkezését.

Az iráni háború miatt jelentősen nőtt az orosz olaj és gáz iránti kereslet

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak. Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak.

Peszkov szerint Oroszország képes szavatolni az összes leszerződött energiaszállítás állandóságát. Leszögezte, hogy a Kreml nem közöl mennyiségi adatokat az orosz olajszállításokról. „Tudjuk, hogy India és Kína olyan országok, amelyek saját nemzeti érdekeiket követik, mi is ugyanígy teszünk. És folytatjuk együttműködésünket, egyebek között az energetika és az energiaforrások kereskedelme területén is” – mondta.

Közölte, hogy Moszkva párbeszédben áll a teheráni vezetéssel, amit folytatni kíván. A Kreml szóvivője korábban arról is beszélt, hogy az Irán körüli háborús helyzet miatt emelkedő globális energiaárak nem befolyásolják az üzemanyagok árát Oroszországban. 

Orosz olaj árad Indiába a Hormuzi-szoros lezárása miatt

Az iráni háború ismét megnyitotta az orosz olaj útját az egyik korábbi legnagyobb piacára, Indiába. A Hormuzi-szoros lezárása miatt Delhi nagy bajba került, de Moszkva örömmel siet a segítségére: hajókövetési adatok szerint két tanker fordult a világ legnépesebb országa felé, és heteken belül nagy mennyiségben érkezhetnek újabbak is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu