Rendkívüli bejelentés: Oroszország azonnali döntést hozott az Európába küldött gázról, ennyi volt – eltűnnek az LNG-hajók, mostantól máshová szállítanak

Oroszország nem várja meg az Európai Unió LNG-importtilalmának teljes hatályba lépését: a jelenleg Európába irányuló cseppfolyósított földgáz (LNG) jelentős részét más piacokra kívánja átirányítani – közölte Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

Oroszország átirányítja az Európába szállított LNG egy részét / Fotó: AFP

A kormány és az energetikai cégek vezetői csütörtöki egyeztetésén – Vlagyimir Putyin elnök korábbi utasítására – részletesen áttekintették a lehetőségeket. Novak szerint a döntés megszületett: az európai szállítások egy részét olyan országok felé terelik át, amelyekkel Oroszország stabil, hosszú távú és pragmatikus kereskedelmi kapcsolatokat épít ki, és ahol tartós kereslet mutatkozik.

A miniszterelnök-helyettes példaként Kínát, Indiát, a Fülöp-szigeteket és Thaiföldet említette olyan lehetséges partnerekként, amelyekkel új, hosszú távú szerződések köthetők. Hangsúlyozta, hogy az ázsiai-csendes-óceáni térségben a piaci előrejelzések szerint a következő évtizedekben tartósan nőni fog a földgáz iránti kereslet, amit

a régió a világátlagot meghaladó gazdasági növekedése is alátámaszt.

Az átirányítás gondolatát Vlagyimir Putyin vetette fel március elején, amikor a kormányt és a vállalatokat arra kérte, vizsgálják meg a európai szállítások azonnali csökkentésének vagy leállításának lehetőségét. Az elnök akkor úgy fogalmazott: más piacok nyílnak meg, és gazdaságilag előnyösebb lehet, ha Oroszország már most azokra a gyorsan növekvő piacokra koncentrál, amelyek nyitottak az együttműködésre.

Az uniós országok miniszterei még január végén jóváhagyták az orosz gázimport 2027 végéig történő betiltását. Az uniós rendelet ellen Szlovákia és Magyarország szavazott, Bulgária pedig tartózkodott. A tilalmat úgy alakították ki, hogy megerősített többséggel is elfogadható legyen, így felülírja Magyarország és Szlovákia ellenkezését.

Az iráni háború miatt jelentősen nőtt az orosz olaj és gáz iránti kereslet

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt megnőtt a kereslet az orosz energiaforrások iránt – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtófőnöke pénteken újságíróknak. Hangsúlyozta, hogy Oroszország, ahogyan eddig, továbbra is megbízható szállítója marad mind az olajnak, mind a csővezetéken szállított, mind pedig a cseppfolyósított gáznak.