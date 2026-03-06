Ehhez le kell ülni: Ukrajna pontosan feltárta, mennyi pénzt öntöttek rá eddig külföldről – nincs vége, még ugyanennyi kell nekik

Kijev 2022 február vége óta több mint 172 milliárd dollár külső finanszírozást kapott, hogy fenntartsa a közigazgatást és a védelmet. Az ukrán költségvetés 27,2 százalékát védelmi kiadásokra fordítják, a társadalmi szolgáltatásokra maradó összeg pedig kevesebb, mint 40 milliárd dollár. Ennek ellenére a kormány elvárja, hogy a következő években szövetségeseik ugyanezt az összeget még egyszer felköhögjék.

Zelenszkij köszöni szépen a nyugati százmilliárdokat, de az ukránoknak ennyi sem elég / Fotó: AFP

Egyre éhesebb az ukrán pénznyelő

Olga Zykova ukrán helyettes pénzügyminiszter Luxemburgban lerántotta a leplet arról, milyen borzasztó összegeket nyelt el a háború az utóbbi években.

„Ukrajna külső finanszírozása a háború kezdete, 2022 február vége óta meghaladta a 172 milliárd dollárt" – jelentette ki a politikus helyettes az üzleti fórumon. A szám jól mutatja, mennyire függ az ország költségvetése a nemzetközi támogatásoktól. Ugyanezzel a lélegzettel azonban Zykova kijelentette:

Ukrajnának évente legalább 40 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége ahhoz, hogy fenn tudja tartani az alapvető közszolgáltatásokat. Ebben továbbra is számítunk a szövetségeseinkre.

Véleménye szerint, bár a követelés egy gigászi összeg – főleg az elmúlt évek támogatási dömpingjét követően –, „egy nagy ország és egy nagy gazdaság esetében ez elkerülhetetlen”.

Az ukrán költségvetés szerkezete jól mutatja a háború hatását. A 2026-os büdzsében

a védelmi és biztonsági kiadások a GDP 27,2 százalékát teszik ki, ami több mint 61 milliárd dollárnak felel meg.

Emiatt a szociális kiadásokra és az állami szolgáltatások finanszírozására kevesebb mint 40 milliárd dollár marad.

Ez az oka annak, hogy Kijev folyamatosan külső forrásokra támaszkodik. Zykova szerint

Ukrajna elsősorban kedvezményes, alacsony kamatozású finanszírozást szeretne kapni partnereitől, mivel a költségvetés nem képes egyszerre fedezni a háborús és a társadalmi kiadásokat.

A legnagyobb támogató az Európai Unió volt: Brüsszeltől összesen 56,94 milliárd dollár érkezett. Az Egyesült Államok 30,24 milliárd dollárt biztosított, míg az úgynevezett Economic Resilience Action program keretében 42,74 milliárd dollár jutott az országnak.