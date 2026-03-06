Ehhez le kell ülni: Ukrajna pontosan feltárta, mennyi pénzt öntöttek rá eddig külföldről – nincs vége, még ugyanennyi kell nekik
Kijev 2022 február vége óta több mint 172 milliárd dollár külső finanszírozást kapott, hogy fenntartsa a közigazgatást és a védelmet. Az ukrán költségvetés 27,2 százalékát védelmi kiadásokra fordítják, a társadalmi szolgáltatásokra maradó összeg pedig kevesebb, mint 40 milliárd dollár. Ennek ellenére a kormány elvárja, hogy a következő években szövetségeseik ugyanezt az összeget még egyszer felköhögjék.
Egyre éhesebb az ukrán pénznyelő
Olga Zykova ukrán helyettes pénzügyminiszter Luxemburgban lerántotta a leplet arról, milyen borzasztó összegeket nyelt el a háború az utóbbi években.
„Ukrajna külső finanszírozása a háború kezdete, 2022 február vége óta meghaladta a 172 milliárd dollárt" – jelentette ki a politikus helyettes az üzleti fórumon. A szám jól mutatja, mennyire függ az ország költségvetése a nemzetközi támogatásoktól. Ugyanezzel a lélegzettel azonban Zykova kijelentette:
Ukrajnának évente legalább 40 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége ahhoz, hogy fenn tudja tartani az alapvető közszolgáltatásokat. Ebben továbbra is számítunk a szövetségeseinkre.
Véleménye szerint, bár a követelés egy gigászi összeg – főleg az elmúlt évek támogatási dömpingjét követően –, „egy nagy ország és egy nagy gazdaság esetében ez elkerülhetetlen”.
Az ukrán költségvetés szerkezete jól mutatja a háború hatását. A 2026-os büdzsében
- a védelmi és biztonsági kiadások a GDP 27,2 százalékát teszik ki, ami több mint 61 milliárd dollárnak felel meg.
- Emiatt a szociális kiadásokra és az állami szolgáltatások finanszírozására kevesebb mint 40 milliárd dollár marad.
Ez az oka annak, hogy Kijev folyamatosan külső forrásokra támaszkodik. Zykova szerint
Ukrajna elsősorban kedvezményes, alacsony kamatozású finanszírozást szeretne kapni partnereitől, mivel a költségvetés nem képes egyszerre fedezni a háborús és a társadalmi kiadásokat.
A legnagyobb támogató az Európai Unió volt: Brüsszeltől összesen 56,94 milliárd dollár érkezett. Az Egyesült Államok 30,24 milliárd dollárt biztosított, míg az úgynevezett Economic Resilience Action program keretében 42,74 milliárd dollár jutott az országnak.
Jelentős összegekkel segített több nemzetközi intézmény és állam is. A Nemzetközi Valutaalap például 14,88 milliárd dollárt nyújtott, Japán 8,98 milliárdot, a pedig Világbank 6,02 milliárdot. Kanada 5,41 milliárd dollárral járult hozzá a finanszírozáshoz, az Egyesült Királyság 3,03 milliárddal, Németország pedig 1,67 milliárddal.
További támogatások érkeztek az Európai Beruházási Banktól, Norvégiától, Franciaországtól, Olaszországtól, Hollandiától, valamint több kisebb finanszírozótól is, köztük Spanyolországtól és Dél-Koreától.
A következő években sem csökken jelentősen az ország finanszírozási igénye.
A Nemzetközi Valutaalap négyéves, 8,1 milliárd dolláros Extended Fund Facility programja szerint – amelyből az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már folyósították – a háború kimenetelétől függően Ukrajna külső finanszírozási szükséglete 136,5 és 146,3 milliárd dollár között alakulhat.
Az IMF alapforgatókönyve szerint Ukrajna 2026-ban mintegy 52 milliárd dollár külső forrást vonhat be, 2027-ben 43,7 milliárdot, 2028-ban pedig 22,5 milliárdot. Ha azonban a konfliktus elhúzódik, ezek az összegek még magasabbak lehetnek.
Az ukrán kormány szerint a helyreállítás és az újjáépítés gyakorlatilag elképzelhetetlen a nemzetközi pénzügyi intézmények és a külföldi partnerek tartós támogatása nélkül. A háború tehát nemcsak katonai, hanem hosszú távú pénzügyi kihívást is jelent az ország számára. A számlát azonban nem Kijev, hanem az ország szövetségesei fogják állni, az ukrán kormány reményei szerint még évekig.
