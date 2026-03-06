Az EU menekül: megtalálta a világ egyetlen pontját, ahonnan még gázt kaphat – sorra könyörögnek energiáért a brüsszeli vezetők

Március 11-én António Costa, az Európai Tanács elnöke Bakuba utazik, hogy Ilham Alijev azeri elnökkel és a kormány magas rangú képviselőivel tárgyaljon. Az iráni konfliktus következtében az azeri gáz létfontosságúvá vált az EU számára, amely hirtelen a közel-keleti és orosz energiaszállítmányok legfontosabb alternatívájává vált.

António Costa lesz a következő brüsszeli vezető, aki sietve Bakuba utazik, hogy azeri gázért könyörögjön a közel-keleti válság árnyékában / Fotó: Hans Lucas via AFP

A látogatás fő célja a stratégiai partnerség megerősítése, különösen az energiaellátás diverzifikálása és az európai energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú együttműködésben.

A Közel-Kelet nélkül csak azeri gázra lehet számítani

A találkozó során Costa az EU teljes szolidaritását kívánja majd hangsúlyozni Azerbajdzsán kormánya és népe iránt, miközben a Közel-Kelet gyorsan változó geopolitikai helyzetéről is egyeztetnek. Az iráni konfliktus, valamint az azt követő olaj- és gázzárlatok súlyos nyomást gyakorolnak az európai energiapiacra, így a tárgyalások időszerűsége kiemelkedő.

Szakértők szerint az EU számára Azerbajdzsán stratégiai fontosságú forrás lehet a gázellátás diverzifikálásában, különösen a Katarból és Iránból érkező energiapiaci bizonytalanságok közepette.

A látogatás egybeesik a március 19–21-re tervezett EU-csúccsal, ahol az energiaellátás és a régió geopolitikai helyzete lesz a legfontosabb téma. Costa bakui tárgyalásai így közvetlen előkészítései az EU vezetői számára a stratégiai döntéseknek, amelyek az európai kontinens energiabiztonságát és a Közel-Kelethez fűződő kapcsolatokat is alakítják.

A brüsszeli közlemény szerint az EU részéről kiemelt figyelem irányul arra, hogy Azerbajdzsánnal fennálló kapcsolatokat ne csak gazdasági, hanem biztonsági szempontból is stabilizálják, így a márciusi találkozó fontos mérföldkő lehet a következő évek stratégiai partnerségeiben.

Costa Dan Jorgensen uniós energiabiztost fogja követni, aki kedden járt az országban, hogy hasonló módon a gázellátás biztosításáról tárgyaljon Alijevvel.

Egyértelműen látszik, hogy Brüsszelben végre lehullott a lepel az európai gazdaság sebezhetőségeiről – különösen az energiabiztonság tekintetében –, az uniós látogatási sorozat pedig egy megkésett akció a kontinens gázellátásának biztosítására. Ennek meglepő következménye akár az is lehet, hogy az uniós vezetők a Barátság kőolajvezeték ügyében is kinyitják a szemüket, végre kiállva a tagállamaik mellett Ukrajnával szemben.