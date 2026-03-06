Deviza
EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF338,41 +1,32% GBP/HUF452,9 +1,54% CHF/HUF435,35 +1,78% PLN/HUF91,94 +1,42% RON/HUF77,13 +1,26% CZK/HUF16,1 +1,28% EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF338,41 +1,32% GBP/HUF452,9 +1,54% CHF/HUF435,35 +1,78% PLN/HUF91,94 +1,42% RON/HUF77,13 +1,26% CZK/HUF16,1 +1,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92% BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Azerbajdzsán
energiaválság
közel-keleti válság
António Costa
Ilham Alijev
Európai Unió
gázszállítmány

Az EU menekül: megtalálta a világ egyetlen pontját, ahonnan még gázt kaphat – sorra könyörögnek energiáért a brüsszeli vezetők

A Közel-Kelet elvesztésével az EU-nak sürgősen új beszállítókat kell találnia. Az Európai Tanács elnöke Bakuban fog tárgyalni, hogy megerősítse Brüsszel stratégiai kapcsolatát a kaukázusi országgal és biztosíthassa az azeri gáz stabil szállítását.
VG
2026.03.06, 19:40
Frissítve: 2026.03.06, 20:03

Március 11-én António Costa, az Európai Tanács elnöke Bakuba utazik, hogy Ilham Alijev azeri elnökkel és a kormány magas rangú képviselőivel tárgyaljon. Az iráni konfliktus következtében az azeri gáz létfontosságúvá vált az EU számára, amely hirtelen a közel-keleti és orosz energiaszállítmányok legfontosabb alternatívájává vált.

BRUSSELS-EUROPEAN-COUNCIL-SUMMIT baku azeri gáz
António Costa lesz a következő brüsszeli vezető, aki sietve Bakuba utazik, hogy azeri gázért könyörögjön a közel-keleti válság árnyékában / Fotó: Hans Lucas via AFP

A látogatás fő célja a stratégiai partnerség megerősítése, különösen az energiaellátás diverzifikálása és az európai energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú együttműködésben.

A Közel-Kelet nélkül csak azeri gázra lehet számítani

A találkozó során Costa az EU teljes szolidaritását kívánja majd hangsúlyozni Azerbajdzsán kormánya és népe iránt, miközben a Közel-Kelet gyorsan változó geopolitikai helyzetéről is egyeztetnek. Az iráni konfliktus, valamint az azt követő olaj- és gázzárlatok súlyos nyomást gyakorolnak az európai energiapiacra, így a tárgyalások időszerűsége kiemelkedő.

Szakértők szerint az EU számára Azerbajdzsán stratégiai fontosságú forrás lehet a gázellátás diverzifikálásában, különösen a Katarból és Iránból érkező energiapiaci bizonytalanságok közepette.

A látogatás egybeesik a március 19–21-re tervezett EU-csúccsal, ahol az energiaellátás és a régió geopolitikai helyzete lesz a legfontosabb téma. Costa bakui tárgyalásai így közvetlen előkészítései az EU vezetői számára a stratégiai döntéseknek, amelyek az európai kontinens energiabiztonságát és a Közel-Kelethez fűződő kapcsolatokat is alakítják.

A brüsszeli közlemény szerint az EU részéről kiemelt figyelem irányul arra, hogy Azerbajdzsánnal fennálló kapcsolatokat ne csak gazdasági, hanem biztonsági szempontból is stabilizálják, így a márciusi találkozó fontos mérföldkő lehet a következő évek stratégiai partnerségeiben.

Costa Dan Jorgensen uniós energiabiztost fogja követni, aki kedden járt az országban, hogy hasonló módon a gázellátás biztosításáról tárgyaljon Alijevvel.

Egyértelműen látszik, hogy Brüsszelben végre lehullott a lepel az európai gazdaság sebezhetőségeiről – különösen az energiabiztonság tekintetében –, az uniós látogatási sorozat pedig egy megkésett akció a kontinens gázellátásának biztosítására. Ennek meglepő következménye akár az is lehet, hogy az uniós vezetők a Barátság kőolajvezeték ügyében is kinyitják a szemüket, végre kiállva a tagállamaik mellett Ukrajnával szemben.

Sokkal durvább a katari LNG-termelés leállítása, mint eddig tudtuk: megvan, meddig marad gáz nélkül Európa és a fél világ – az arabok bevitték a kegyelemdöfést

A Ras Laffan üzem csak lassan tér vissza a teljes kapacitásra. Katar bejelentette, hogy ideiglenesen megszünteti a gáztermelést, ami hónapokig éreztetheti hatását az exportpiacokon.

 

Energiaválság

Energiaválság
1190 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu