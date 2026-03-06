Ursula von der Leyenék rájöttek, hogyan tudják rávenni Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság vezetéket: ha ezt meghallják az ukránok, jöhet az orosz olaj
Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson-e a Barátság kőolajvezeték helyreállításához, amelyen keresztül korábban orosz olaj érkezett Közép-Európába. Brüsszel látszólag így próbálná megoldani annak a 90 milliárd eurós uniós hitelnek az ügyét, amelyet Magyarország jelenleg blokkol Ukrajna számára.
Az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy segítséget nyújtson a Barátság kőolajvezeték helyreállításához. A támogatás egyik formája akár pénzügyi hozzájárulás is lehet
– jelentette be pénteken Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője.
Brüsszelben több lehetőséget mérlegelnek, hogy az olajszállítás mielőbb újraindulhasson. A szóvivő azonban cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Brüsszel úgy finanszírozná a javítást, hogy nincs teljes rálátása a károkra.
A Barátság kőolajvezetéknél fontosabb a 90 milliárdos hitel
A vezeték javításának kérdése jóval túlmutat az energiainfrastruktúrán. A témát összekapcsolja az a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag, amelyet Ukrajna számára készítettek elő, de Magyarország blokkolja annak folyósítását.
A magyar kormány azt követeli, hogy induljon újra az orosz olaj tranzitja a Barátság vezetékén.
A szállítás leállítása ugyanis sérti a Magyarország és Ukrajna közötti társulási megállapodást, a magyar gazdaságról és a lakosság biztonságáról nem is beszélve.
A magyar vétó miatt a hitelcsomag elfogadása késik, és szakértők szerint Ukrajna akár már a tavasz folyamán pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. Kijevben azonban látszólag nem túl kétségbeesett a helyzet, mivel a kormány több tagja, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is inkább fenyegetőzéssel próbálta meg feloldani a vétót.
„Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…), és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” – mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette:
Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön.
A magyar kormány szerint ezt a fenyegetést nem csak Orbán Viktornak, hanem egész Magyarországnak címezte, így további válaszlépéseket is előkészítettek.
Zelenszkij kirohanásai azért is érthetetlenek, mivel egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogy valójában a Barátság kőolajvezeték működőképes:
- műholdfelvételeken látszik, hogy a „sérült" szakasz valójában egyáltalán nem sérült;
- a leállást követően az ukránok tovább pumpálták a vezetékbe az olajat;
- az érintett részhez pedig nem hajlandóak független hatóságokat odaengedni, hogy ellenőrizzék a károkat.
Emiatt lehetséges, hogy az Európai Bizottság olyasmiért fizetne újabb milliókat, amelyre valójában nincs is szükség. De ez jól illik Brüsszel és Kijev eddigi viszonyába.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetést szervezett, hogy felhívja a figyelmet az ukrán beavatkozási kísérletekre. Szijjártó Péter az ukrán nagykövetség előtt kijelentette: Magyarország nem enged a zsarolásnak.