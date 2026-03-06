Ursula von der Leyenék rájöttek, hogyan tudják rávenni Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság vezetéket: ha ezt meghallják az ukránok, jöhet az orosz olaj

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson-e a Barátság kőolajvezeték helyreállításához, amelyen keresztül korábban orosz olaj érkezett Közép-Európába. Brüsszel látszólag így próbálná megoldani annak a 90 milliárd eurós uniós hitelnek az ügyét, amelyet Magyarország jelenleg blokkol Ukrajna számára.

Az Európai Bizottság több lehetőséget is mérlegel, hogy gyorsítsa a Barátság kőolajvezeték javítását / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy segítséget nyújtson a Barátság kőolajvezeték helyreállításához. A támogatás egyik formája akár pénzügyi hozzájárulás is lehet

– jelentette be pénteken Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője.

Brüsszelben több lehetőséget mérlegelnek, hogy az olajszállítás mielőbb újraindulhasson. A szóvivő azonban cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Brüsszel úgy finanszírozná a javítást, hogy nincs teljes rálátása a károkra.

A Barátság kőolajvezetéknél fontosabb a 90 milliárdos hitel

A vezeték javításának kérdése jóval túlmutat az energiainfrastruktúrán. A témát összekapcsolja az a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag, amelyet Ukrajna számára készítettek elő, de Magyarország blokkolja annak folyósítását.

A magyar kormány azt követeli, hogy induljon újra az orosz olaj tranzitja a Barátság vezetékén.

A szállítás leállítása ugyanis sérti a Magyarország és Ukrajna közötti társulási megállapodást, a magyar gazdaságról és a lakosság biztonságáról nem is beszélve.

A magyar vétó miatt a hitelcsomag elfogadása késik, és szakértők szerint Ukrajna akár már a tavasz folyamán pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. Kijevben azonban látszólag nem túl kétségbeesett a helyzet, mivel a kormány több tagja, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is inkább fenyegetőzéssel próbálta meg feloldani a vétót.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…), és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” – mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette:

Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön.

A magyar kormány szerint ezt a fenyegetést nem csak Orbán Viktornak, hanem egész Magyarországnak címezte, így további válaszlépéseket is előkészítettek.