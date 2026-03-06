Deviza
EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF338,41 +1,32% GBP/HUF452,9 +1,54% CHF/HUF435,35 +1,78% PLN/HUF91,94 +1,42% RON/HUF77,13 +1,26% CZK/HUF16,1 +1,28% EUR/HUF392,62 +1,26% USD/HUF338,41 +1,32% GBP/HUF452,9 +1,54% CHF/HUF435,35 +1,78% PLN/HUF91,94 +1,42% RON/HUF77,13 +1,26% CZK/HUF16,1 +1,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92% BUX121 885,96 -2,61% MTELEKOM2 135 -0,93% MOL3 680 -1,39% OTP36 500 -3,85% RICHTER11 490 -1,54% OPUS530 -2,93% ANY7 140 -2,46% AUTOWALLIS154 -4,94% WABERERS4 900 -3,16% BUMIX9 504,85 -1,43% CETOP4 054,34 -1,92% CETOP NTR2 540,26 -1,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
magyar vétó
Ukrajna
Barátság kőolajvezeték
hitel

Ursula von der Leyenék rájöttek, hogyan tudják rávenni Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság vezetéket: ha ezt meghallják az ukránok, jöhet az orosz olaj

Mivel Magyarország feltételekhez kötötte Ukrajna uniós finanszírozását, Brüsszel kénytelen volt lépni. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást adhat a Barátság kőolajvezeték javításához, hogy helyreálljon az olajszállítás
VG
2026.03.06, 20:50
Frissítve: 2026.03.06, 21:07

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson-e a Barátság kőolajvezeték helyreállításához, amelyen keresztül korábban orosz olaj érkezett Közép-Európába. Brüsszel látszólag így próbálná megoldani annak a 90 milliárd eurós uniós hitelnek az ügyét, amelyet Magyarország jelenleg blokkol Ukrajna számára.

Barátság kőolajvezeték
Az Európai Bizottság több lehetőséget is mérlegel, hogy gyorsítsa a Barátság kőolajvezeték javítását / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az Európai Bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy segítséget nyújtson a Barátság kőolajvezeték helyreállításához. A támogatás egyik formája akár pénzügyi hozzájárulás is lehet 

jelentette be pénteken Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője.

Brüsszelben több lehetőséget mérlegelnek, hogy az olajszállítás mielőbb újraindulhasson. A szóvivő azonban cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Brüsszel úgy finanszírozná a javítást, hogy nincs teljes rálátása a károkra.

A Barátság kőolajvezetéknél fontosabb a 90 milliárdos hitel

A vezeték javításának kérdése jóval túlmutat az energiainfrastruktúrán. A témát összekapcsolja az a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag, amelyet Ukrajna számára készítettek elő, de Magyarország blokkolja annak folyósítását.

A magyar kormány azt követeli, hogy induljon újra az orosz olaj tranzitja a Barátság vezetékén. 

A szállítás leállítása ugyanis sérti a Magyarország és Ukrajna közötti társulási megállapodást, a magyar gazdaságról és a lakosság biztonságáról nem is beszélve.

A magyar vétó miatt a hitelcsomag elfogadása késik, és szakértők szerint Ukrajna akár már a tavasz folyamán pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. Kijevben azonban látszólag nem túl kétségbeesett a helyzet, mivel a kormány több tagja, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is inkább fenyegetőzéssel próbálta meg feloldani a vétót.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…), és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” – mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette:

Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön.

A magyar kormány szerint ezt a fenyegetést nem csak Orbán Viktornak, hanem egész Magyarországnak címezte, így további válaszlépéseket is előkészítettek.

Zelenszkij kirohanásai azért is érthetetlenek, mivel egyre több bizonyíték kerül elő arról, hogy valójában a Barátság kőolajvezeték működőképes:

Emiatt lehetséges, hogy az Európai Bizottság olyasmiért fizetne újabb milliókat, amelyre valójában nincs is szükség. De ez jól illik Brüsszel és Kijev eddigi viszonyába.

Zelenszkij megfenyegette Magyarországot, Szijjártó keményen válaszolt: Ukrajna nem szólhat bele a a magyar választásokba!

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetést szervezett, hogy felhívja a figyelmet az ukrán beavatkozási kísérletekre. Szijjártó Péter az ukrán nagykövetség előtt kijelentette: Magyarország nem enged a zsarolásnak.

 

Energiaválság

Energiaválság
1190 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu