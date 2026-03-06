Hatalmas légi csapás Bejrútban: ez történt a héten, mutatjuk a megrázó képeket

Az AFP hírügynökség fényképei közül válogattuk össze képgalériánkat. Az iráni külügyi szóvivő szerint a háborút nem Irán kezdte, és a fegyveres eszkaláció nem az ország választása volt, hanem válasz egy külső agresszióra. A térségben közben fokozódik a katonai jelenlét a libanoni–izraeli határ mentén, ami növeli egy szélesebb, Irán határain túlszárnyaló, regionális háború kockázatát.