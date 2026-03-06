Lengyelországot értesítették az arabok: hiába rendelték meg, nem fog megérkezni a tavaszi gázszállítmány – az Orlen a lakosságot nyugtatja

Katar vis maiorra hivatkozva figyelmeztette a lengyel Orlent, hogy két tavaszi gázszállítmány késhet vagy akár el is maradhat. A gyorsan eszkalálódó közel-keleti konfliktus teljesen elvágta a legfontosabb kereskedelmi útvonalakat, amely egy újabb európai energiaválságot indított el.

A lengyel Orlen szerint a katari LNG-szállítmányok elmaradása ellenére még nincs veszélyben az ország energiaellátása / Fotó: Klaudia Radecka / Reuters

A katari állami energiacég, a QatarEnergy vis maiorról értesítette egyik európai partnerét, a lengyel Orlen energiavállalatot, ami alapján bizonytalanná vált két LNG-szállítmány érkezése Lengyelországba.

A katari beszállító jelezte, hogy az áprilisra, illetve május elejére tervezett cseppfolyósított földgáz-rakományok késhetnek, de akár teljesen el is maradhatnak.

A vállalat szerdán jelentette be, hogy vis maior helyzet állt elő a gázexportjában.

A figyelmeztetés a közel-keleti geopolitikai helyzet gyors romlásának közepette érkezett. Az amerikai, izraeli és iráni erők közötti összecsapások egyre nagyobb hatással vannak a térség energiaellátási láncaira is, a gázpiaci szereplők oedig attól tartanak, hogy a konfliktus további zavarokat okozhat a világ egyik legfontosabb LNG-exportőrének számító Katar szállításaiban.

Még ne temessük Lengyelországot

A lengyel Orlen ugyanakkor igyekezett lehűteni az aggodalmakat. A társaság közleményében hangsúlyozta, hogy az esetleges kiesés nem jelent azonnali veszélyt Lengyelország gázellátására.

A vállalat szerint az LNG-beszerzési portfóliójuk földrajzilag diverzifikált, vagyis több különböző forrásból vásárolnak cseppfolyósított földgázt. Emellett rugalmas kereskedelmi eszközökkel is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az ellátás kiegyensúlyozását, például alternatív szállítási útvonalak vagy más beszállítók bevonásával a globális piacon.

Fontos részlet az is, hogy az egyik, erre a hónapra tervezett katari LNG-szállítmány továbbra is a menetrend szerint érkezik.

A bizonytalanság tehát egyelőre csak a későbbi rakományokat érinti.

A számok alapján Katar nem tartozik a lengyel import legnagyobb forrásai közé. Tavaly a katari szállítások az Orlen LNG-importjának kevesebb mint tíz százalékát tették ki, így egy esetleges fennakadás kezelhetőnek tűnik.