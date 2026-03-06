Ez az elektromos autó kell most mindenkinek Európában: annyi a megrendelés, hogy nem tudják leállítani a gyárat – "Ilyen még nem volt"

A Volvo új, tisztán elektromos EX60 SUV-ja iránti kereslet jelentősen meghaladja a korábbi várakozásokat, ezért a svéd gyártó már idén növeli a modell gyártási volumenét – írja a Villanyautosok.hu.

Fotó: AFP

A január végén bemutatott középkategóriás elektromos SUV, az EX60 iránt Európában óriási az érdeklődés: alig egy hónap alatt szinte minden jelentős piacon jóval több rendelés érkezett, mint amennyit a Volvo előre becsült. Svédországban például alig egy hónap alatt több mint 3000 fix megrendelés érkezett, Németországban pedig szintén kiemelkedően erős az érdeklődés.

A Volvo szerint az EX60 iránti kereslet dinamikája még a 2023-ban nagy sikert aratott EX30 modell bevezetését is felülmúlja. A járművet a göteborgi Torslanda üzemben állítják elő, ahol a megnövekedett igények miatt a nyári leállási időszakot is lerövidítik: a cég szakszervezetekkel egyeztet arról, hogy a gyár egy héttel tovább üzemeljen, ilyesmire

a Volvo történetében még nem volt példa.

A termelésbővítést fokozatosan, a minőség szigorú fenntartása mellett tervezik végrehajtani. Az EX60 az új SPA3 platformra épül, és előzetes adatok szerint a legerősebb változat WLTP szerint akár 810 km hatótávot is elérhet, miközben maximális 370 kW töltési teljesítménnyel mindössze 18–19 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra.

Magyarországon a hátsókerék-hajtású P6 Plus kivitel 24,99 millió forinttól indul, az összkerekes csúcsváltozatok pedig több millió forintos felárral érhetők el. A keresletet itthon egy új, három év ingyenes otthoni töltést tartalmazó Care csomag is segíti. A Volvo közleménye szerint az EX60 kulcsfontosságú lehet a márka jövőbeli növekedésében, és az amerikai piacra tavasszal nyílik meg a rendelés.

Csökkentek a Volvo járműeladásai

2025 kihívásokkal teli év volt a Volvónak. Mint ismert, az autógyártó tavaly 710 042 járművet adott el globálisan, 7 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbi eladásoktól. A Volvo Cars legnagyobb piaca 2025-ben Kína volt, ezt követte az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Svédország.