Ez az elektromos autó kell most mindenkinek Európában: annyi a megrendelés, hogy nem tudják leállítani a gyárat – "Ilyen még nem volt"

A Volvo új elektromos SUV-ja, az EX60 iránt óriási az érdeklődés Európában, így a rendelések sokkal gyorsabban fogynak, mint várták. A gyártó ezért már idén növeli a termelést, hogy lépést tudjon tartani a vevői igényekkel.
VG
2026.03.06, 21:20

A Volvo új, tisztán elektromos EX60 SUV-ja iránti kereslet jelentősen meghaladja a korábbi várakozásokat, ezért a svéd gyártó már idén növeli a modell gyártási volumenét – írja a Villanyautosok.hu.

Volvo EX60: Annyira elkapkodták, hogy már most növelik a gyártást
Fotó: AFP

A január végén bemutatott középkategóriás elektromos SUV, az EX60 iránt Európában óriási az érdeklődés: alig egy hónap alatt szinte minden jelentős piacon jóval több rendelés érkezett, mint amennyit a Volvo előre becsült. Svédországban például alig egy hónap alatt több mint 3000 fix megrendelés érkezett, Németországban pedig szintén kiemelkedően erős az érdeklődés.

A Volvo szerint az EX60 iránti kereslet dinamikája még a 2023-ban nagy sikert aratott EX30 modell bevezetését is felülmúlja. A járművet a göteborgi Torslanda üzemben állítják elő, ahol a megnövekedett igények miatt a nyári leállási időszakot is lerövidítik: a cég szakszervezetekkel egyeztet arról, hogy a gyár egy héttel tovább üzemeljen, ilyesmire 

a Volvo történetében még nem volt példa.

A termelésbővítést fokozatosan, a minőség szigorú fenntartása mellett tervezik végrehajtani. Az EX60 az új SPA3 platformra épül, és előzetes adatok szerint a legerősebb változat WLTP szerint akár 810 km hatótávot is elérhet, miközben maximális 370 kW töltési teljesítménnyel mindössze 18–19 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra.

Magyarországon a hátsókerék-hajtású P6 Plus kivitel 24,99 millió forinttól indul, az összkerekes csúcsváltozatok pedig több millió forintos felárral érhetők el. A keresletet itthon egy új, három év ingyenes otthoni töltést tartalmazó Care csomag is segíti. A Volvo közleménye szerint az EX60 kulcsfontosságú lehet a márka jövőbeli növekedésében, és az amerikai piacra tavasszal nyílik meg a rendelés.

Csökkentek a Volvo járműeladásai

2025 kihívásokkal teli év volt a Volvónak. Mint ismert, az autógyártó tavaly 710 042 járművet adott el globálisan, 7 százalékkal elmaradva az egy évvel korábbi eladásoktól. A Volvo Cars legnagyobb piaca 2025-ben Kína volt, ezt követte az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Svédország.

2025-ben éves összevetésben az összesített eladás Európában 10 százalékkal, 332 667-re csökkent, az Egyesült Államokban 3 százalékkal, 121 607-re esett vissza, míg Kínában éves szinten 4 százalékkal, 149 549-re mérséklődött az éves értékesítési darabszám.

Tavaly az XC60 volt a legkelendőbb modell 230 655-ös értékesítési darabszámmal (2024: 230 853), ezt követte az XC40/EX40 166 920 darabos összértékesítéssel (2024: 173 890), valamint az XC90 103 217 eladott járművel (2024: 108 621).

Győzelmi jelentést tett közzé a BYD: leuralta Magyarországot, vidéken terjeszkedik tovább

Történelmi áttörést ért el a BYD a magyar autópiacon: 2025-ben a kínai gyártó lett az első számú márka az új energiával hajtott személygépkocsik szegmensében. A tisztán elektromos és konnektorról tölthető hibrid modellekből összesen 2412 darabot adtak el Magyarországon.

