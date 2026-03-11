Deviza
EUR/HUF387,75 +0,47% USD/HUF335,23 +0,84% GBP/HUF449,64 +0,81% CHF/HUF429,74 +0,64% PLN/HUF91,2 +0,81% RON/HUF76,18 +0,46% CZK/HUF15,9 +0,47% EUR/HUF387,75 +0,47% USD/HUF335,23 +0,84% GBP/HUF449,64 +0,81% CHF/HUF429,74 +0,64% PLN/HUF91,2 +0,81% RON/HUF76,18 +0,46% CZK/HUF15,9 +0,47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28% BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
orosz-ukrán háború
Moszkva

Moszkvai vád: brit szakértők segíthették az ukrán támadást Oroszország ellen

A Brjanszk elleni kedd esti támadás következtében hat civil életét vesztette Dmitrij Peszkov szerint a „különleges hadműveletnek” folytatódnia kell, Ukrajna „demilitarizálása” és a csapások kiküszöbölése érdekében.
VG/MTI
2026.03.11, 21:26

Nyilvánvaló, hogy a Brjanszkra Storm Shadow manőverező robotrepülőgépekkel mért ukrán támadást lehetetlen lett volna brit szakértők közreműködése nélkül végrehajtani – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságíróknak.

Dmitrij Peszkov putyin
Moszkvai vád: brit szakértők segíthették az ukrán támadást Oroszország ellen / Fotó: AFP

„Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rakétáknak a kilövése brit szakértők részvétele nélkül lehetetlen lett volna. 

Tisztában vagyunk ezzel, mi ezt jól tudjuk, és természetesen figyelembe vesszük” – mondta.

Peszkov szerint a „különleges hadműveletnek”  folytatódnia kell, Ukrajna „demilitarizálása” és az ilyen „barbár csapások” kiküszöbölése érdekében. A támadásra adandó válasz meghatározását az orosz hadsereg hatáskörébe utalta.

A Brjanszk elleni kedd esti támadás következtében hat civil életét vesztette. Alekszandr Bogomaz, a régió kormányzója közölte, hogy a sebesültek száma 37-ről 42-re nőtt, egyikük fiatalkorú. A sérültek közül 29-et kórházban ápolnak, 11-ük állapota súlyos. Kilenc sebesültet Moszkvába szállítottak kezelésre. Brjanszk megyében szerdán gyásznapot hirdettek ki. Ukrán közlés szerint a támadás célpontja egy olyan üzem volt, amely elektronikai alkatrészeket készített az orosz hadsereg rakétafegyvereihez.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) bejelentése értelmében a támadást legkevesebb hat rakéta bevetésével az ukrán katonai hírszerzés és az ukrán hadsereg "bűnszervezetként" hatotta végre, a lakosság megfélemlítése és az orosz hatóságok munkájának destabilizálása céljából. A hatóság terrortámadás címén büntetőeljárást indított. Az SZK szerint a támadás következtében több mint 70 infrastrukturális objektumban és számos közlekedési eszközben keletkeztek károk.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Sputnik rádió műsorában kifogásolta, hogy az ENSZ-főtitkár szóvivője olyan nyilatkozatra korlátozta reagálását, amely szerint a világszervezet ellenzi a polgári célpontok elleni támadásokat, függetlenül attól, hogy honnan származnak. 

Zaharova szerint a tagállamok befizetéseiből fenntartott, de a világszervezet egységes hangjának hangoztatása helyett elukránosodott titkárság reakciója nem volt objektív. Felvetette a kérdés, hogy az ügyben meg fog-e szólalni António Guterres főtitkár?

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 185 ukrán drónt lőtt le. Andrej Prosunyin, Szocsi polgármestere közölte, hogy a Fekete-tenger partján lévő üdülőhely csaknem egy nap óta, egy rövid szünettel, ukrán dróntámadás alatt áll.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12913 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu