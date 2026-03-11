Nyilvánvaló, hogy a Brjanszkra Storm Shadow manőverező robotrepülőgépekkel mért ukrán támadást lehetetlen lett volna brit szakértők közreműködése nélkül végrehajtani – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságíróknak.

Moszkvai vád: brit szakértők segíthették az ukrán támadást Oroszország ellen / Fotó: AFP

„Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rakétáknak a kilövése brit szakértők részvétele nélkül lehetetlen lett volna.

Tisztában vagyunk ezzel, mi ezt jól tudjuk, és természetesen figyelembe vesszük” – mondta.

Peszkov szerint a „különleges hadműveletnek” folytatódnia kell, Ukrajna „demilitarizálása” és az ilyen „barbár csapások” kiküszöbölése érdekében. A támadásra adandó válasz meghatározását az orosz hadsereg hatáskörébe utalta.

A Brjanszk elleni kedd esti támadás következtében hat civil életét vesztette. Alekszandr Bogomaz, a régió kormányzója közölte, hogy a sebesültek száma 37-ről 42-re nőtt, egyikük fiatalkorú. A sérültek közül 29-et kórházban ápolnak, 11-ük állapota súlyos. Kilenc sebesültet Moszkvába szállítottak kezelésre. Brjanszk megyében szerdán gyásznapot hirdettek ki. Ukrán közlés szerint a támadás célpontja egy olyan üzem volt, amely elektronikai alkatrészeket készített az orosz hadsereg rakétafegyvereihez.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) bejelentése értelmében a támadást legkevesebb hat rakéta bevetésével az ukrán katonai hírszerzés és az ukrán hadsereg "bűnszervezetként" hatotta végre, a lakosság megfélemlítése és az orosz hatóságok munkájának destabilizálása céljából. A hatóság terrortámadás címén büntetőeljárást indított. Az SZK szerint a támadás következtében több mint 70 infrastrukturális objektumban és számos közlekedési eszközben keletkeztek károk.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Sputnik rádió műsorában kifogásolta, hogy az ENSZ-főtitkár szóvivője olyan nyilatkozatra korlátozta reagálását, amely szerint a világszervezet ellenzi a polgári célpontok elleni támadásokat, függetlenül attól, hogy honnan származnak.

Zaharova szerint a tagállamok befizetéseiből fenntartott, de a világszervezet egységes hangjának hangoztatása helyett elukránosodott titkárság reakciója nem volt objektív. Felvetette a kérdés, hogy az ügyben meg fog-e szólalni António Guterres főtitkár?