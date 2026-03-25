Megszólalt Putyin rémálma: Magyar parancsnok 400 oroszt küld a halálba minden egyes ukránért – „Vagy én ölöm meg, vagy ő engem”

Föld alá rejtett ukrán parancsnoki központot irányít Robert „Magyar” Brovdi, aki a háború előtt gabonakereskedőként dolgozott, ma már Ukrajna pilóta nélküli erőinek egyik kulcsfigurája.

Megszólalt Robert Brovdi: 400 oroszt küld a halálba

A The Economist cikke szerint négy évvel a háború kezdete után Ukrajna számára a fő kérdés már nem csupán a területek megtartása, hanem az, hogy képes-e gyorsabban csökkenteni az orosz hadsereg létszámát, mint ahogy azt Moszkva pótolni tudja.

Brovdi adatai szerint ebben fordulat történt: 2024 decemberében először haladták meg az ukrán dróncsapások okozta orosz veszteségek az újonnan toborzott katonák számát. A tél kezdete óta több ezer fős különbség alakult ki, miközben Oroszország csak korlátozott területi előrelépést ért el.

A „Magyar madarai” néven ismert drónegység az orosz veszteségek jelentős részéért felel, annak ellenére, hogy a teljes ukrán haderőnek mindössze töredékét teszi ki.

A módszer lényege a rendszerszintű működés: a drónok nem önmagukban hatékonyak, hanem egy komplex „ökoszisztéma” részeként. A felderítés, az elektronikai hadviselés, a célkijelölés és a csapásmérés szorosan összehangoltan működik, miközben minden bevetést adatként rögzítenek és elemeznek. Brovdi üzleti múltját felhasználva alakította ki ezt a rendszert, amelyben a hadviselés folyamatai lényegében egy optimalizált logisztikai hálózathoz hasonlítanak.

Kritikusai szerint sikere nagyrészt annak köszönhető, hogy kinevezése óta feltétel nélküli támogatást és forrásokat kapott.

A szerinte szigorú biztonsági protokolljai révén egysége veszteségi aránya mindössze 1 százalék.

Brovdi szerint a drónok jelenleg 400 orosz életet „váltanak ki” egyetlen ukránért, és egy-egy találat költsége átlagosan 878 dollár.

Műanyagot és fémet kell halott oroszokra cserélnünk. Ez a legjobb árfolyam

– fogalmaz.

A drónhadviselés fejlődése alulról indult: kezdetben egyszerű, civil eszközökkel derítették fel az ellenséget, majd fokozatosan alakították ki azokat a módszereket, amelyek ma már tömegesen alkalmazhatók.

Robert Brovdi szerint a kulcs az orosz hadsereg „kimerítése”: mivel a kiképzett és felszerelt katonák száma korlátozott, az élőerő folyamatos vesztesége hosszú távon megbontja a harcképességet. Állítása szerint egységei rendkívül alacsony veszteségek mellett működnek, és viszonylag alacsony költséggel okoznak jelentős károkat.