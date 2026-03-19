Tűzpróba a konyhában: Gianni és Miki belekóstol a legcsípősebb csiliszószokba

A hazai gasztronómiai értékek feltérképezésére vállalkozó műsor újabb állomásához érkezett: ezúttal a csípős ízek világa került fókuszba. Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós gasztrotúrája a kézműves csiliszószok irányába fordult, ahol a cél nem csupán a legerősebb, hanem a legizgalmasabb ízprofil megtalálása volt. A kóstolást ezúttal is lendületes tempó, őszinte reakciók és könnyed humor kísérte.

A Mindmegette.hun futó gasztroműsor korábbi epizódjai már több hagyományos és kézműves termékkört is bemutattak: a kenyerektől a sajtokon át egészen a kolbászokig. A mostani rész azonban egy különösen sokszínű és egyre népszerűbb területre fókuszál. A kézműves csiliszószok világa ugyanis jóval túlmutat a puszta erősségen: komplex ízrétegek, kreatív alapanyag-párosítások és egyedi karakterek jellemzik.

A különböző paprikafajtákra épülő szószok skálája rendkívül széles. Az enyhén csípős, gyümölcsös változatoktól egészen a kifejezetten intenzív, izzasztó készítményekig számos stílus létezik. A készítők gyakran alkalmaznak olyan kiegészítő alapanyagokat, mint a füstölt paprika, fokhagyma, különféle gyümölcsök vagy akár méz, melyek tovább árnyalják az ízvilágot. Így minden egyes üveg egyedi történetet hordoz.

A csili alapját adó paprikák között több ezer fajta ismert világszerte:

a jalapeno, a cayenne vagy a habanero mellett a Carolina Reaper is szerepel a legismertebbek között, mely a világ egyik legerősebb paprikájának számít.

Ezek nemcsak csípősségükben térnek el, hanem aromájukban és felhasználásukban is: egyesek friss, zöldes jegyeket adnak, míg mások gyümölcsös, citrusos vagy füstös karakterrel gazdagítják az ételeket.

Mit is jelent a csípősség?

A csípősség mértékét a kapszaicin nevű vegyület határozza meg, mely főként a paprika belső részében található. Ennek mennyiségét a Scoville-skálán mérik, melyet még az 1910-es években dolgozott ki Wilbur Scoville. Az érték Scoville-egységben (SHU) fejezi ki az erősséget: míg egy édes paprika gyakorlatilag nulla értéket mutat, addig egy jalapeno már több ezer SHU körül mozog, a legerősebb fajták pedig akár többmilliós tartományba is eljuthatnak.