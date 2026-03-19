Tűzpróba a konyhában: Gianni és Miki belekóstol a legcsípősebb csiliszószokba
A hazai gasztronómiai értékek feltérképezésére vállalkozó műsor újabb állomásához érkezett: ezúttal a csípős ízek világa került fókuszba. Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós gasztrotúrája a kézműves csiliszószok irányába fordult, ahol a cél nem csupán a legerősebb, hanem a legizgalmasabb ízprofil megtalálása volt. A kóstolást ezúttal is lendületes tempó, őszinte reakciók és könnyed humor kísérte.
A Mindmegette.hun futó gasztroműsor korábbi epizódjai már több hagyományos és kézműves termékkört is bemutattak: a kenyerektől a sajtokon át egészen a kolbászokig. A mostani rész azonban egy különösen sokszínű és egyre népszerűbb területre fókuszál. A kézműves csiliszószok világa ugyanis jóval túlmutat a puszta erősségen: komplex ízrétegek, kreatív alapanyag-párosítások és egyedi karakterek jellemzik.
A különböző paprikafajtákra épülő szószok skálája rendkívül széles. Az enyhén csípős, gyümölcsös változatoktól egészen a kifejezetten intenzív, izzasztó készítményekig számos stílus létezik. A készítők gyakran alkalmaznak olyan kiegészítő alapanyagokat, mint a füstölt paprika, fokhagyma, különféle gyümölcsök vagy akár méz, melyek tovább árnyalják az ízvilágot. Így minden egyes üveg egyedi történetet hordoz.
A csili alapját adó paprikák között több ezer fajta ismert világszerte:
a jalapeno, a cayenne vagy a habanero mellett a Carolina Reaper is szerepel a legismertebbek között, mely a világ egyik legerősebb paprikájának számít.
Ezek nemcsak csípősségükben térnek el, hanem aromájukban és felhasználásukban is: egyesek friss, zöldes jegyeket adnak, míg mások gyümölcsös, citrusos vagy füstös karakterrel gazdagítják az ételeket.
Mit is jelent a csípősség?
A csípősség mértékét a kapszaicin nevű vegyület határozza meg, mely főként a paprika belső részében található. Ennek mennyiségét a Scoville-skálán mérik, melyet még az 1910-es években dolgozott ki Wilbur Scoville. Az érték Scoville-egységben (SHU) fejezi ki az erősséget: míg egy édes paprika gyakorlatilag nulla értéket mutat, addig egy jalapeno már több ezer SHU körül mozog, a legerősebb fajták pedig akár többmilliós tartományba is eljuthatnak.
A csiliszószok előállítása sok esetben kísérletezésen alapuló, kreatív folyamat. A paprikákat erjeszthetik, füstölhetik vagy különböző fűszerekkel és alapanyagokkal kombinálhatják.
Egy jól elkészített szósz nemcsak csípős, hanem savas, édes vagy éppen füstös jegyeket is hordoz,
ami miatt a szakemberek egyre inkább komplex ízélményként tekintenek rájuk.
A műsor aktuális epizódjában a páros Tetétlenbe, a Sárréti ChiliFarmra látogatott, ahol testközelből ismerhették meg a termesztés és feldolgozás folyamatait. A vaktesztes kóstolás során szakmai iránymutatást Kovács Lázár, vagyis Lázár séf adott. A program részeként Gianni és Miki a Carolina Reapert is megkóstolta, mely különösen intenzív élményt jelentett.
Gianni és Miki belevágnak egy erős kalandba
A gasztrokaland azonban nem állt meg a kóstolónál. Gianni Szabó Balázzsal beszélgetett Tetétlen főterén zenéről, életútról és az ízekhez kötődő emlékekről, míg Miki a Nagyhegyesi Kráter-tó természeti különlegességét fedezte fel.
A két szakember számára a sorozat egyik legfontosabb tanulsága, hogy a hazai gasztronómia még számukra is tartogat meglepetéseket. Lizsicsár Miklós szerint több évtized vendéglátós tapasztalat után is szembesült azzal, mennyi kevéssé ismert érték található Magyarországon.
A külföldi élmények gyakran háttérbe szorítják a hazai kínálatot, miközben már Budapesttől néhány tíz kilométerre is komoly gasztronómiai kincsek érhetők el.
Gianni szintén kiemelte, hogy minden találkozás új perspektívát adott számára. Tapasztalatai szerint a termelők elkötelezettsége, az alapanyagok minősége és az előállítási folyamatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gasztronómia fejlődési potenciálja jelentős. Úgy látja, ezek az értékek szélesebb körben is megérdemlik a figyelmet.
A sorozat következő epizódja március 22-én 11 órától lesz látható a Hír TV műsorán, míg a Mindmegette.hu felületén kedden és csütörtökön 16:30-kor jelennek meg az új részek. A mostani epizód a csípős ízeken keresztül mutatja meg, hogy a hazai kézműves gasztronómia mennyire sokrétű és folyamatosan megújuló terület.