Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá

Feltámadt délre a pesti tőzsde, óriási fordulat a Mol kurzusán

Noha a BUX a délelőtt folyamán egy ponton még negatív tartományban is járt, dél körül már 1,5 százalék körüli erősödést mutatott az index. Nemcsak a pesti tőzsdén volt nagy az optimizmus a délelőtti órákban, egész Európában jó volt a hangulat.
K. B. G.
2026.05.05, 12:28
Frissítve: 2026.05.05, 12:44

Feltámadt dél körülre a pesti tőzsde, a BUX index már több mint 1 százalékos erősödést mutatott a nap közepén, miközben mindegyik blue chip árfolyama pozitívra fordult, miután az amerikai–iráni tűzszünet visszatérni látszik a hétfői lövésváltások és az Egyesült Arab Emírségek elleni iráni támadások után.

Az általános jó hangulat nemcsak a magyar, de az európai tőzsdéket is jellemezte, miután úgy tűnik, az első negyedéves eredmények számos esetben kedvezőbben alakulnak a vártnál.

A blue chipek mindegyike húzta a pesti tőzsdét

A BUX 1,3 százalékos erősödéséhez hozzájárult a megtáltosodó, több mint 1,5 százalékot erősödő OTP, de a Mol még nagyobbat hajrázott, az olajcég a dél utáni percekben már 2 százalékos emelkedést mutatott, noha korábban még a negatív tartományban járt. A Richter és a Magyar Telekom is közel 1 százalékos pluszba fordult, míg az euró/forint árfolyam 363,4 körüli szintig süllyedt.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Érdemes még megemlíteni a piaci szereplők közül a Glostert, melynek több mint 6 százalékkal nőtt az árfolyama, de jól teljesített a Duna House részvénye is: az ingatlanos cég papírjai több mint 3 százalékot erősödtek.

Az MBH Bank részvényei viszonylag nagy, 100 millió forintot közelítő forgalom mellett több, mint 2,5 százalékot veszítettek értékükből.

Árfolyam: 2 600 HUF -70 / -2,69 %
Forgalom: 125 569 670 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
