Feltámadt délre a pesti tőzsde, óriási fordulat a Mol kurzusán

Feltámadt dél körülre a pesti tőzsde, a BUX index már több mint 1 százalékos erősödést mutatott a nap közepén, miközben mindegyik blue chip árfolyama pozitívra fordult, miután az amerikai–iráni tűzszünet visszatérni látszik a hétfői lövésváltások és az Egyesült Arab Emírségek elleni iráni támadások után.

Az általános jó hangulat nemcsak a magyar, de az európai tőzsdéket is jellemezte, miután úgy tűnik, az első negyedéves eredmények számos esetben kedvezőbben alakulnak a vártnál.

A blue chipek mindegyike húzta a pesti tőzsdét

A BUX 1,3 százalékos erősödéséhez hozzájárult a megtáltosodó, több mint 1,5 százalékot erősödő OTP, de a Mol még nagyobbat hajrázott, az olajcég a dél utáni percekben már 2 százalékos emelkedést mutatott, noha korábban még a negatív tartományban járt. A Richter és a Magyar Telekom is közel 1 százalékos pluszba fordult, míg az euró/forint árfolyam 363,4 körüli szintig süllyedt.