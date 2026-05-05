Fittyet hánynak az iráni válságra a fapados légitársaságok: brutális számokat közölt a Wizz Air, özönlenek az utasok a Ryanairhez

Emelkedő pályán maradtak Európa meghatározó fapados légitársaságai áprilisban, az iráni háború okozta zavarokkal dacolva az ír Ryanair és a magyar hátterű Wizz Air is jelentősen bővülő utasforgalomról számolt be 2026–2027-es üzleti évük első hónapjára vonatkozóan.

Erős áprilist zártak az európai fapados légitársaságok / Fotó: Shutterstock

A kontinensünkön piacvezető Ryanair 19,3 millió utast szállított múlt hónapban, ami 5 százalékos bővülést és egymillióval több értékesített repülőjegyet jelent az egy évvel korábbihoz képest. A járatkihasználtság 93 százalékon stabilizálódott, ami azt jelenti, hogy átlagosan az ülőhelyek 7 százaléka maradt üresen a társaság által indított 108 ezer járaton.

A Ryanair keddi forgalmi jelentésében nem tért ki a közel-keleti konfliktus hatásaira. Április elején Michael O’Leary vezérigazgató kijelentette, hogy a repülőgépüzemanyag-ellátás zavarai várhatóan csak májustól éreztethetik hatásukat, annak ellenére, hogy Irán március eleje óta lezárva tartja a Hormuzi-szorost.

De ha a háború folytatódik, akkor fennáll a kockázata, hogy májusban és júniusban ellátási zavarok lépnek fel Európában, és természetesen reméljük, hogy a háború hamarabb véget ér, és az ellátást fenyegető kockázat megszűnik

– mondta korábban O’Leary.

Közel negyedével ugrott a Wizz Air utasforgalma

A közvetlen versenytárs Wizz Air sokkal dinamikusabb, 21,9 százalékos növekedésről adott számot. A Váradi József alapította és vezette légitársaság járatain 6,6 millió utazó fordult meg a középső tavaszi hónapban. A járatok töltöttségi szintje még így is 0,9 százalékponttal mérséklődött, 88,9 százalékra, mivel a piacszerzésre és a növekedésre nagy hangsúlyt fektető vállalat ülőhely-kapacitása ezúttal is felülmúlta a forgalom bővülését. A Wizz flottája áprilisban már közel 7,5 millió ülőhelyet kínált az utazni vágyóknak, ez 23,1 százalékkal magasabb a 2025. áprilisi kapacitásnál.

Váradi József vezérigazgató a Wizz Air pénzügyi stabilitását hangsúlyozta az utasforgalmi adatok megjelenését követően. Ismét megerősítette, hogy a vállalat likviditása továbbra is erős, és megfelelő fedezettel rendelkezik, mivel a nyári kerozinkészletének mintegy 70 százalékát már biztosította , körülbelül tonnánként 720 dollár áron.