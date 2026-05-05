Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá

Nem várt módon tett be az iráni háború a futball világbajnokságnak: egekbe szökött a sör ára – nem mindegy, melyik országban nézzük, ötszörös is lehet a különbség

Soha nem látott méretű sportazdasági gépezet indul be június 11-én: a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak a résztvevők számában, hanem földrajzi kiterjedésében és költségeiben is rekordot dönt. Miközben a FIFA a 48 csapatos bővítéstől rekordbevételeket remél, az iráni konfliktus árnyéka elért a stadionok büféjéig is. A sörárak az észak-amerikai stadionokban már nemcsak a kereslet-kínálat, hanem a globális geopolitika indikátorai.
Zováthi Domokos
2026.05.05, 13:31
Frissítve: 2026.05.05, 13:37

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak sporttörténeti léptékében lesz rekorddöntő, hanem fogyasztásban is: a William Hill elemzése szerint a hivatalos stadionokban és szurkolói zónákban több mint ötmillió korsó sör fogyhat el a torna alatt. A 48 csapatos, 104 mérkőzéses, 16 várost és három országot felölelő esemény minden korábbinál nagyobb tömeget mozgat meg – és ezzel együtt minden eddiginél nagyobb volumenű alkoholfogyasztást generál.

A sör ára pedig különösen jól mutatja, hogyan kapcsolódik össze egy globális sportesemény a geopolitikai feszültségekkel / Fotó: Anton Vierietin

A számok már önmagukban is beszédesek. A 2022-es katari világbajnokságon – ahol jelentős korlátozások voltak érvényben – több mint 1,2 millió liter sört adtak el.

Ehhez képest a 2026-os tornára legalább 3 millió literes fogyasztást várnak, ami több mint 5,2 millió korsónak felel meg.

Ez a mennyiség elegendő lenne több mint 1200 olimpiai úszómedence megtöltésére, vagy akár 5000 emeletes busz „feltöltésére” lagerrel. Ha valaki napi egy korsót inna meg ebből a mennyiségből, több mint 8200 évig tartana.

Három ország, három teljesen eltérő sörkultúra

A három rendező ország között azonban jelentős kulturális és árkülönbségek rajzolódnak ki. Az Egyesült Államok esetében a kézműves sörforradalom és a stadionélmény találkozik: a kínálat széles, az árak viszont a legmagasabbak, különösen a tengerparti városokban, ahol a kétszámjegyű árak sem számítanak ritkaságnak. A tailgating – azaz a parkolókban történő előmeccses grillezés és italozás – a szurkolói kultúra szerves része, részben éppen a magas stadionárak miatt.

Mexikó ezzel szemben a tradicionális cerveza-kultúrát hozza: a Corona és a Modelo dominanciája, a meccs előtti kantinozás és a jóval alacsonyabb árak jellemzik a piacot. Itt egy korsó ára akár 2 dollár körül alakulhat. Kanada pedig a kisüzemi sörfőzdék felfutását mutatja meg a világnak, Toronto és Vancouver a kraft sörök egyik új központjává vált.

A stadionokban 2026-ban minden helyszínen lesz alkohol, szemben a 2022-es katari tornával, ahol az utolsó pillanatban tiltották be a legtöbb helyen az értékesítést. Ugyanakkor a fogyasztás szabályozott marad:

csak kijelölt zónákban és hivatalos szurkolói területeken lehet majd sört inni, és több stadion – például a vancouveri BC Place – alkoholmentes szekciókat is fenntart.

Monopólium a csapoknál

A sörpiac egyik kulcsszereplője a AB InBev, amely a Budweiser márkán keresztül a FIFA egyik legrégebbi és legjövedelmezőbb partnere. A több mint 110 millió dolláros ciklikus szponzori szerződés biztosítja a gyártó számára az exkluzivitást az összes hivatalos helyszínen. Ez a gyakorlatban monopóliumot jelent: a stadionokon belül nincs valódi árverseny, a fogyasztók egyetlen beszállító árazásával szembesülnek.

A katari „kudarc” után – amikor az alkoholtilalom miatt jelentős értékesítési lehetőségek estek ki – Észak-Amerika a Budweiser számára egyértelműen visszavágót jelent. A stabil jogi környezet és a magas fogyasztási hajlandóság miatt a gyártó agresszív volumenbővítésre készül, ami a rekordeladások egyik fő motorja lehet.

Hormuzi-blokád a pohárban: A háborús infláció mechanizmusa

A sör ára azonban nemcsak a stadionok üzleti modelljétől függ, hanem egyre inkább globális gazdasági tényezőktől is. Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli feszültség közvetett módon a sörgyártás teljes értékláncát érinti.

  • Az alumíniumgyártás például rendkívül energiaigényes folyamat, így az energiaárak emelkedése azonnal megjelenik a dobozos sörök költségében. A 2026-os szezonra a sörösdobozok önköltsége mintegy 20 százalékkal nőtt, ami különösen a tömegtermékeknél jelent közvetlen áremelési kényszert.
  • A földgázárak emelkedése – amely szintén összefügg a Hormuzi-szoroson áthaladó LNG-forgalommal – az üveggyártást drágítja, ami az üveges kiszereléseknél jelenik meg.
  • Emellett agrárinfláció is tapasztalható: a műtrágya-alapanyagok drágulása miatt az árpa és a komló termesztése költségesebbé vált.

Bár a nagy sörgyártók határidős ügyletekkel próbálják kivédeni a rövid távú sokkokat, a „háborús prémium” már beépült a 2026-os árakba.

Ársokk: New Yorktól Mexikóvárosig

A három rendező ország közötti árkülönbségek tovább erősítik ezt a képet. Mexikóban 2 dollár körüli árakkal találkozhatnak a szurkolók, Kanadában 6–7 dollárral, míg az Egyesült Államokban 6 és 10,5 dollár között szóródnak az árak. A legdrágább stadionok – például Los Angeles vagy San Francisco – már most a felső tartományban helyezkednek el, míg a New Jersey-i döntő helyszínén közel 10 fonttal lehet számolni.

Az amerikai fogyasztási kultúra azonban tovább torzítja a képet. A borravaló-rendszer miatt a végső ár gyakran jóval magasabb: a stadionokban a fizetési terminálok automatikusan 18–25 százalékos borravalót ajánlanak fel. Egy New York-i döntőn így egy korsó sör ára könnyedén meghaladhatja a 25 dollárt, azaz mintegy 8000 forintot. Ez már az a szint, ahol a szurkolók jelentős része inkább a stadionon kívüli fogyasztást – az amerikai futballmérkőzésekről ismert „tailgatinget” – választja.

A világbajnokság így nemcsak sportesemény, hanem gazdasági lenyomat is lesz. Miközben a FIFA rekordközeli, mintegy 11 milliárd dolláros bevételt realizálhat, a szurkolók számára a költségek minden eddiginél magasabbak lehetnek. A sör ára pedig különösen jól mutatja, hogyan kapcsolódik össze egy globális sportesemény a geopolitikai feszültségekkel, az energiaárakkal és az ellátási láncok zavarival. A korsó sör ebben az értelemben több mint egyszerű ital:

a globális gazdaság állapotának egyik legkézzelfoghatóbb indikátora.

Aki 2026-ban a lelátón koccintana, az nemcsak a kedvenc csapatának szurkol, hanem – közvetve – a világgazdaság aktuális állapotát is megfizeti.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
