Donald Trump főtanácsadójánál járt Jászai Gellért – amerikai űr- és védelmi ipari kapcsolatait erősítené a 4iG

Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar–amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre. A vállalat közlése szerint a tárgyalások középpontjában az iparágak fejlesztési irányai, a közösen meghatározott stratégiai prioritások, valamint a digitális infrastruktúra bővítésének lehetőségei álltak.

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója (j) Washingtonban tárgyal / Fotó: 4iG

Jászai Gellért egyeztetést folytatott Conor Colemannel, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társasága (DFC) befektetési igazgatójával, amelynek középpontjában a védelmi és űripari projektek finanszírozási lehetőségei, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztésének kérdései álltak. A DFC az amerikai szövetségi kormány fejlesztési és finanszírozási intézménye, amely magántőke bevonásával támogat infrastrukturális és technológiai beruházásokat világszerte.

A találkozót követően a 4iG elnök-vezérigazgatója egyeztetést folytatott Charles J. McLaughlin IV-val, az Egyesült Államok elnökének főtanácsadójával és a Nemzetbiztonsági Tanács Európáért és Oroszországért felelős vezető főigazgatójával, akivel a folyamatban lévő amerikai–magyar védelmi együttműködéseket, valamint a geopolitikai környezet aktuális alakulását tekintették át.