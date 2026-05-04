Donald Trump főtanácsadójánál járt Jászai Gellért – amerikai űr- és védelmi ipari kapcsolatait erősítené a 4iG

Mélyítené amerikai kapcsolatait a magyar társaság az űr- és védelmi ipar területén. Ennek érdekében Washingtonban folytat tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója.
K. T.
2026.05.05, 11:41
Frissítve: 2026.05.05, 11:53

Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar–amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre. A vállalat közlése szerint a tárgyalások középpontjában az iparágak fejlesztési irányai, a közösen meghatározott stratégiai prioritások, valamint a digitális infrastruktúra bővítésének lehetőségei álltak.

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója (j) Washingtonban tárgyal / Fotó: 4iG

Jászai Gellért egyeztetést folytatott Conor Colemannel, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társasága (DFC) befektetési igazgatójával, amelynek középpontjában a védelmi és űripari projektek finanszírozási lehetőségei, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztésének kérdései álltak. A DFC az amerikai szövetségi kormány fejlesztési és finanszírozási intézménye, amely magántőke bevonásával támogat infrastrukturális és technológiai beruházásokat világszerte.

A találkozót követően a 4iG elnök-vezérigazgatója egyeztetést folytatott Charles J. McLaughlin IV-val, az Egyesült Államok elnökének főtanácsadójával és a Nemzetbiztonsági Tanács Európáért és Oroszországért felelős vezető főigazgatójával, akivel a folyamatban lévő amerikai–magyar védelmi együttműködéseket, valamint a geopolitikai környezet aktuális alakulását tekintették át.

A vállalatvezető külön egyeztetést folytatott Daniel J. Lawtonnal, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalának helyettes államtitkárával, aki meghatározó szerepet tölt be a transzatlanti biztonságpolitikai és gazdasági együttműködések koordinációjában. A megbeszélés fókuszában a technológiai környezet alakulása, valamint a közép- és kelet-európai régió kilátásai álltak, kiemelt figyelemmel a magyar–amerikai kapcsolatokra.

Sorra köti az űr- és védelmi ipari megállapodásokat a 4iG

Az elmúlt években a 4iG csoport holdingvállalata a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. révén számos amerikai űr- és védelmi ipari vállalattal alakított ki stratégiai partneri kapcsolatot, hogy tovább erősítse nemzetközi szerepvállalását a magas hozzáadott értékű technológiai szegmensekben. Az űripari portfólió központi eleme a HUSAT program, amelynek keretében a társaság megállapodást kötött a Northrop Grumman vállalattal Magyarország első geostacionárius távközlési műholdjának megtervezésére és legyártására. Az űriparban a 4iG stratégiai partnere az amerikai Axiom Space vállalat, amelyben a magyar vállalatcsoport 100 millió dolláros tőkeemelés révén befektetőként is megjelent. Az együttműködés kiterjed az űrben keletkező adatok hasznosítására, valamint az ehhez kapcsolódó technológiai fejlesztésekre.

A védelemipari együttműködések területén a holding szerepet vállal a HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer magyarországi implementációjához kapcsolódó ipari és technológiai programokban, együttműködésben többek között a Lockheed Martin és az L3Harris Technologies vállalatokkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
