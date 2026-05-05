Gap

Meghalt a Gap társalapítója, aki már a hetvenes évekre elismert csúcsvezető volt nőként

94 éves korában meghalt Doris Fisher, a Gap társalapítója és egyik meghatározó alakja. A halálhírt a vállalat vezérigazgatója erősítette meg. Fisher kulcsszerepet játszott abban, hogy a Gap az Egyesült Államok egyik legismertebb divatmárkájává váljon.
2026.05.05, 13:40
Frissítve: 2026.05.05, 13:43

A vállalkozás története 1969-ben indult, amikor Doris Fisher és férje, Donald Fisher megnyitották első üzletüket a Ocean Avenuen. A bolt kezdetben Levi’s nadrágokat, valamint a korszak népszerű zenei kiadványait kínálta. A „The Gap” elnevezés a generációk közötti különbségekre utalt, és tudatosan célozta meg a gyorsan bővülő fiatal vásárlói réteget számol be arról az Origo.

Doris Fisher és Donald Fisher, a Gap alapítói egy 2007-ben készült felvételen, New Yorkban / Fotó: Patrick McMullan via Getty Images/Billy Farrell

Farmerből és könnyűzenéből lett világmárka a Gap

A hetvenes években a farmer iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően a Gap látványos növekedésnek indult. Ebben az időszakban különösen figyelemre méltó volt Doris Fisher szerepe: női vezetőként egyenrangú partnerként vett részt a cég irányításában, ugyanakkora befektetéssel és aktív operatív munkával járult hozzá a sikerhez.

A Gap ma világszerte mintegy 3570 üzletet működtet, és olyan márkák tartoznak hozzá, mint az Old Navy, a Banana Republic vagy az Athleta. Miként oldalunkon megírtuk, a Gap közelmúltban a szépségiparba is belépett.

A vállalat éves árbevétele a legutóbbi pénzügyi évben elérte a 15 milliárd dollárt, és a márka Magyarországon is jelen van.

Doris Fisher 2003-ig dolgozott aktívan a cégnél áruforgalmi tanácsadóként, majd 2009-ig az igazgatótanács tagja maradt. Később tiszteletbeli igazgatói címet kapott, emellett pedig saját alapítványán keresztül jelentős jótékonysági tevékenységet folytatott.

Férje 2009-ben hunyt el, három fiuk pedig ma is részt vesz a vállalat működtetésében és a család filantróp kezdeményezéseiben.

Doris Fisher május 2-án halt meg, halálhírét csak most hozták nyilvánosságra. A Forbes listáján a világ leggazdagabbjai között a 2453. helyen szerepelt. Vagyonát mintegy 1,7 milliárd dollárra becsülték.

