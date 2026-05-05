Deviza
EUR/HUF363,24 -0,25% USD/HUF310,75 -0,25% GBP/HUF420,7 -0,21% CHF/HUF396,35 -0,24% PLN/HUF85,38 -0,18% RON/HUF69,43 -0,99% CZK/HUF14,9 -0,19% EUR/HUF363,24 -0,25% USD/HUF310,75 -0,25% GBP/HUF420,7 -0,21% CHF/HUF396,35 -0,24% PLN/HUF85,38 -0,18% RON/HUF69,43 -0,99% CZK/HUF14,9 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 338,26 +1,31% MTELEKOM2 500 +1,2% MOL4 256 +1,97% OTP42 310 +1,61% RICHTER12 800 +0,63% OPUS338 +0,89% ANY7 300 -0,55% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 630 +0,65% BUMIX9 194,96 +0,39% CETOP4 334,19 -0,01% CETOP NTR2 733,53 +0,41% BUX135 338,26 +1,31% MTELEKOM2 500 +1,2% MOL4 256 +1,97% OTP42 310 +1,61% RICHTER12 800 +0,63% OPUS338 +0,89% ANY7 300 -0,55% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 630 +0,65% BUMIX9 194,96 +0,39% CETOP4 334,19 -0,01% CETOP NTR2 733,53 +0,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá

kormány
Gulyás Gergely
Magyar Péter

Gulyás Gergely szerint nem igazak Magyar Péter állításai – kifejezetten megtiltották az új kötelezettségek vállalását

Magyar Péter szerint a leköszönő kormány új kötelezettségvállalásokkal kifosztaná a kasszát. Gulyás Gergely határozottan visszautasította a vádakat.
VG
2026.05.05, 12:26
Frissítve: 2026.05.05, 12:50

Visszautasította a Magyar Péter leendő miniszterelnök állításait Gulyás Gergely. A leköszönő miniszter szerint a Fidesz–KDNP-kormány nem tett új kötelezettségvállalásokat a választás után. 

GULYÁS Gergely; SUCH György; MAGYAR Péter
Gulyás Gergely szerint nem igazak Magyar Péter állításai / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy 

kizárólag a költségvetésben szereplő, még a választás előtt meghozott döntések kifizetését tették lehetővé.

A Gulyás Gergely kiemelte: a voksolást követő napon kifejezetten megtiltották új kötelezettségek vállalását. Hozzátette, az állam működéséhez szükséges kiadások – így például a közszférában dolgozók béreinek, a kórházi számláknak vagy az oktatási programok költségeinek finanszírozása – az átmeneti időszakban is biztosított.

A leköszönő miniszter bejegyzésben arra kérte az új kormány vezetőjét és tagjait, hogy a korrekt átadás-átvétel érdekében tartózkodjanak a „valótlan híresztelésektől”. 

Közlése szerint a hivatalban lévő miniszterek minden szükséges információt rendelkezésre bocsátanak az új kabinet számára.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke keddi Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy 

a leköszönő Orbán-kormány újabb kötelezettségvállalásokkal „kifosztaná a kasszát”. 

Szerinte nemcsak a korábban leszerződött, de még ki nem fizetett összegek kifizetése zajlik, hanem új kötelezettségek vállalása is, ráadásul jelentős mértékben.

A leendő kormányfő azt írta, hogy megszüntették a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, így „szabaddá tették a pénzszórást”. 

Hozzátette: kormányzati számítások szerint az idei államháztartási hiány újabb intézkedések nélkül is elérheti a GDP 6,8 százalékát, ami jelentősen meghaladja a hivatalos 3,9 százalékos célt, illetve az időközben 5 százalékra módosított prognózist is.

Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy az új kormány megalakulása után visszaállítják a „felelős költségvetési gazdálkodást”, és átfogóan felülvizsgálják a minisztériumok, költségvetési intézmények és állami vállalatok kiadásait, különös tekintettel a beruházásokra és beszerzésekre.

Emellett felszólította a tárcák vezetőit, hogy a kormányváltásig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu