Lecseréli hatvanéves matuzsálemeit Amerika: kiderült, ki gyártja majd az új repülőgépeket – fotókon az új technika, szint bármire képes

Az amerikai légierő egy hatalmas értékű szerződés keretén belül modernizálja kiképző flottáját. Az új repülőgép sokkal nagyobb teljesítményű, jobban manőverezhető, valamint modern avionikával felszerelt.

Lecseréli hatvanéves matuzsálemeit Amerika: kiderült, ki gyártja majd az új repülőgépeket / Fotó: Bryce Bennett / Wikipedia

A sorozatgyártás hamarosan megkezdődik, a tervek szerint néhány éven belül az új típus adja majd a kiképző flotta gerincét.

Az új repülőgépről

Az Egyesült Államok légiereje egy április 23-ai döntés értelmében jóváhagyta azt a 219 millió dolláros projektet, amely lehetővé teszi a Boeing T–7A Red Hawk kiképző repülőgép alacsony ütemű sorozatgyártását, így megkezdődhet a több mint hatvanéves Northrop T-38 Talonok nyugdíjazása. A repülőgépek előállításával párhuzamosan megindul a kiszolgáló berendezések telepítése és a személyzet kiképzése is.

A tervek szerint az első repülőgép 2027-ben lép majd rendszeres szolgálatba.

A hadsereg azután hagyta jóvá a beruházást, miután a repülőgép teljesítette az úgynevezett „Milestone C” mérföldkövet, amely a védelmi beszerzési folyamatban a fejlesztési szakaszból a gyártási fázisba történő átmenetet jelzi.

A Milestone C elérése a kormányzat és a mérnökök elkötelezett munkájának bizonyítéka, akik kitartóan dolgoztak az összetett műszaki kihívások leküzdésén

− írta közleményében William Bailey, aki jelenleg a légierő beszerzési, technológiai és logisztikai ügyekért felelős, helyettes államtitkári feladatokat lát el.

Bailey arról is írt, hogy a projekt kulcsfontosságú eleme a hadsereg átfogó modernizálásának folyamatában, mivel a T-7-esekkel történhet meg a generációváltás a Légierő Oktatási és Kiképzési Parancsnokságánál (AETC).

A Boeing az új típus fejlesztését az alábbi szempontok mentén végezte:

Újgenerációs, digitális technológiák alkalmazása, mely lehetővé teszi a pilótaképzés modernizálását.

Egy natívan digitális, katonai minősítéssel rendelkező, ám költséghatékony kiképzőgép fejlesztése, mely megfelel a modern igényeknek.

Az új géptípussal párhuzamosan olyan szimulátorok és földi telepítésű rendszerek (I-LVC) fejlesztése, melyek lehetővé teszik a hatékony kiképzést.

Kompetenciaközpontú képzési megoldások kifejlesztése.

Integrált szimulációs megoldások alkalmazása, melyek csökkentik a magas kockázatú repülési gyakorlatok számát.

Miben változik a képzés

A T-7 kialakítása lehetővé teszi, hogy a képzés során fejlesztett készségek köre bővüljön. Az új repülőgép kialakításából adódóan alkalmas nagy manőverezőképességet igénylő feladatok kivitelezésére, mivel

vázszerkezete képes ellenállni akár 8G túlterhelésnek is.

A tervezők a manőverezhetőség mellett nagy hangsúlyt fektettek az éjszakai bevethetőségre, valamint a fenntartható és költséghatékony üzemeltetésre is, ezért

a gépet egyetlen GE F404 típusú sugárhajtómű hajtja, ami háromszor akkora tolóerőt biztosít, mint a T-38 két darab, mára elavultnak számító erőforrása.

A légierőnél valóban felgyorsultak a folyamatok, a cél pedig a mielőbbi generációváltás és modernizáció:

Feladatunk a következő generációs harci pilóták kiképzése, amihez a T–7A Red Hawkra van szükségünk

− mondta Matthew Leard dandártábornok, az AETC egyik igazgatója, majd hozzátette, hogy a T-7A korszerű rendszerei jóval élethűbb képzési környezetet biztosítanak a kadétoknak, ezzel garantálva, hogy felkészülten üljenek be a jövő pilótafülkéibe.