Deviza
EUR/HUF363,24 -0,25% USD/HUF310,75 -0,25% GBP/HUF420,7 -0,21% CHF/HUF396,35 -0,24% PLN/HUF85,38 -0,18% RON/HUF69,43 -0,99% CZK/HUF14,9 -0,19% EUR/HUF363,24 -0,25% USD/HUF310,75 -0,25% GBP/HUF420,7 -0,21% CHF/HUF396,35 -0,24% PLN/HUF85,38 -0,18% RON/HUF69,43 -0,99% CZK/HUF14,9 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 338,26 +1,31% MTELEKOM2 500 +1,2% MOL4 256 +1,97% OTP42 310 +1,61% RICHTER12 800 +0,63% OPUS338 +0,89% ANY7 300 -0,55% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 630 +0,65% BUMIX9 194,96 +0,39% CETOP4 334,19 -0,01% CETOP NTR2 733,53 +0,41% BUX135 338,26 +1,31% MTELEKOM2 500 +1,2% MOL4 256 +1,97% OTP42 310 +1,61% RICHTER12 800 +0,63% OPUS338 +0,89% ANY7 300 -0,55% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 630 +0,65% BUMIX9 194,96 +0,39% CETOP4 334,19 -0,01% CETOP NTR2 733,53 +0,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá

GVH
Index-ügy
versenyhivatal

Egy új bejelentés alapján mégis vizsgálódik a GVH az Indamedia és a Ringier Hungary felvásárlása körül

Versenyfelügyeleti eljárást indított a versenyhivatal az Indamedia és a Ringier Hungary felvásárlása ügyében. A GVH szerint a vizsgálat célja a tények tisztázása, miközben az Indexnél főszerkesztőváltás is érkezik.
VG
2026.05.05, 13:29
Frissítve: 2026.05.05, 13:47

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Indamedia és a Ringier Hungary közötti felvásárlás ügyében, miután új információk alapján ellentmondásokat talált a korábban rendelkezésre álló adatokban – derült ki a versenyhivatal közleményéből. 

GVH Employees of Hungary's main independent website Index gather in Budapest
A GVH szerint a vizsgálat célja a tények tisztázása, miközben az Indexnél főszerkesztőváltás is érkezik / Fotó: Szabó Bernadett / REUTERS

A tranzakció 2025. október 30-án zárult le, amikor a Ringier Hungary Kft. és portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Network Zrt. tulajdonába kerültek.

Az ügylet a hatályos jogszabályok szerint nem volt bejelentésköteles, mivel az érintett vállalatcsoportok együttes árbevétele nem érte el a húszmilliárd forintos küszöböt. Bár a versenytörvény lehetőséget ad kisebb, ötmilliárd forint feletti tranzakciók vizsgálatára is, a GVH az előzetes egyeztetések során nem tartotta indokoltnak az eljárás megindítását.

A helyzet 2026. március 2-án változott meg, amikor egy bejelentés érkezett a hatósághoz. Az abban szereplő új adatok és információk alapján a GVH arra jutott, hogy 

az eddigi információk között ellentmondások és bizonytalanságok vannak, amelyeket csak formális eljárás keretében lehet tisztázni. A hatóság hangsúlyozta: az eljárás megindítása nem jelenti azt, hogy a tranzakció versenyellenes hatásokkal járna, 

és az sem jogsértő, hogy a felek bejelentés nélkül hajtották végre az ügyletet.

A GVH hatásköre kizárólag a versenyre gyakorolt hatások vizsgálatára terjed ki, míg a médiapiaci sokszínűséget a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa értékeli. 

A vizsgálat lefolytatására négy hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az előzetes egyeztetések informális jellegűek, és alapvetően a vállalkozások által szolgáltatott adatokra épülnek, így új információk felmerülése esetén utólag is indítható vizsgálat.

A médiacsoportnál eközben személyi változás is történik: 

május közepén távozik az Index főszerkesztői posztjáról Fekete-Szalóky Zoltán. 

Több mint hat éven át vezette a szerkesztőséget, amely ez idő alatt stabilan megőrizte piacvezető pozícióját, és számos tartalmi fejlesztést hajtott végre. Az Index 2024-ben olyan olvasottsági eredményeket ért el, amelyeket a hazai médiapiacon azóta sem tudott más szereplő megközelíteni, írta már a főszerkesztőcseréről az Indamedia kedden. 

A portált május 15-től Gedei Norbert veszi át, aki eddig főszerkesztő-helyettesként dolgozott. Megbízatása során a szerkesztőség működésének továbbfejlesztése, a márka szakmai karakterének erősítése, valamint az Indamedia új, divízióalapú működési struktúrájához illeszkedő stratégia megvalósítása lesz a fő feladata.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu