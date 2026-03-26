Itt a pontos dátum: közvetlenül a választás előtt Magyarországra jön Trump legfontosabb embere – ezért kulcsfontosságú a látogatás

A magyar kormányfő támogatására a fővárosba repül az amerikai alelnök, J. D. Vance. A Politico információi szerint április 7–8. között jön hivatalos látogatásra Magyarországra.

Az amerikai elnök közösségi oldalán méltatta Orbán Viktort. Donald Trump a magyarországi választásról is beszélt, elárulta, kit támogat.

„Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor valóban erős és nagy hatású vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kiemelkedő eredmények elérésére képes. Fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért, és szereti is őket. Éppúgy, ahogyan én teszem az Amerikai Egyesült Államokért” – írta közzétett bejegyzésében Donald Trump.

„Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassak vele, hogy országaink még tovább haladhassanak együtt ezen a nagyszerű úton a siker és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogathattam Viktort újraválasztásában, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most ismét megtehetem” – tette hozzá.

Tump többször is beszélt nyilvánosan a magyar kormányfő támogatásáról: a közel-keleti béketerv aláírásának alkalmából rendezett csúcson különösen dicsérte a magyar miniszterelnök munkáját. Donald Trump világossá tette, hogy támogatja Orbán Viktort, és kiemelte, Magyarország fontos szereplő a béke előmozdításában.

A Reuters arról ír, hogy

Vance látogatásának terve még változhat az Irán elleni amerikai–izraeli háborúval kapcsolatos fejlemények miatt

– figyelmeztetett az egyik névtelenséget kérő forrás.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a látogatásra Marco Rubio külügyminiszter februári budapesti látogatását követően kerülne sor, ahol nyilvánosan támogatta Orbánt.

Marco Rubio februárban Budapestre látogatott, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel és Szijjártó Péterrel tárgyalt a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről. A találkozó középpontjában a kétoldalú gazdasági, energetikai és biztonságpolitikai együttműködés állt, valamint az aktuális nemzetközi konfliktusok kezelése.

A Karmelita kolostorban tartott egyeztetésen a felek egyetértettek abban, hogy „aranykor” köszöntött be a magyar–amerikai kapcsolatokban, és további megállapodások is várhatók.