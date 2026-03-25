Trump teljes készültségben az április 12-i választás miatt: leírta a mestertervét a magyaroknak – ez az amerikai elnök jótanácsa

„Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor valóban erős és nagy hatású vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kiemelkedő eredmények elérésére képes. Fáradhatatlanul küzd nagyszerű hazájáért és népéért, és szereti is őket. Éppúgy, ahogyan én teszem az Amerikai Egyesült Államokért” – írta kedden, a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) / Fotó: Saul Loeb / AFP

Az amerikai elnök hozzátette, hogy Orbán szerinte keményen dolgozik Magyarország védelméért, gazdasági növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem ösztönzéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend fenntartásáért.

„Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatai az én kormányzásom alatt az együttműködés és a látványos eredmények új szintjére emelkedtek, ami nagyrészt Orbán miniszterelnöknek köszönhető” – írta Trump.

„Várom, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozhassak vele, hogy országaink még tovább haladhassanak együtt ezen a nagyszerű úton a siker és az együttműködés felé. Büszke voltam arra, hogy 2022-ben támogathattam Viktort újraválasztásában, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt most ismét megtehetem” – tette hozzá az amerikai elnök.

Emlékeztetett, hogy a választás napja 2026. április 12. Egyúttal azt üzente a magyaroknak, hogy menjenek el szavazni, és Orbán Viktorra szavazzanak. Ezt azzal indokolta, hogy a kormányfő igazi barát, harcos és győztes, aki Trump teljes, maradéktalan támogatását élvezi Magyarország miniszterelnökeként való újraválasztásához.

„Orbán Viktor soha nem fogja cserbenhagyni Magyarország nagyszerű népét. Teljes mellszélességgel mellette állok” – zárta sorait Donald Trump.