Ez már tényleg sok: Németország minden eddiginél durvábban megfenyegette Magyarországot Ukrajna miatt – Merz már a jövő uniós pénzeit is elvenné

Az csütörtöki EU-csúcs után pénteken Friedrich Merz német kancellár kemény kritikákkal illette Orbán Viktor magatartását, és azt jósolta, hogy annak mély nyomai maradnak, és olyan következményei lesznek, amelyek messze túlmutatnak ezen az egy eseményen. A német politikus konkrétan a következő hosszú távú európai uniós költségvetésről szóló tárgyalásokat említett, melyek során szerinte csökkenthetik a Magyarországnak jutó uniós forrásokat, vagy azok folyósítását még szigorúbb feltételekhez köthetik.

Friedrich Merz német kancellár (b) az EU-csúcs után keményen kritizálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt (j) / Fotó: Odd Andersen / AFP

„Abban egyetértünk, hogy ami ma az Európai Tanácsban történt, azt ilyen formában nem fogadhatjuk el” – jelentette ki Merz. A kancellár ezzel arra utalt, hogy a magyar miniszterelnök a decemberi EU-csúcson tulajdonképpen már hozzájárult az Ukrajnának nyújtandó hitelhez – írta a Saarbrücker Zeitung német lap.

Orbán Viktor azonban azt követően vétózott, hogy január végén megszakadtak az orosz kőolajszállítások a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A magyar álláspont szerint a vezeték már működőképes, és Ukrajna politikai okokból akadályozza az újraindítását. Kijev azonban sem magyar, sem EU-s vizsgálóbizottságot nem engedett a vezetékhez, hogy felmérjék a károkat, és állítása szerint a szükséges javítások elvégzéséhez körülbelül másfél hónapra lenne szükség, bár már ez a becslés is többször változott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, az uniós tagállamok állam- és kormányfőivel folytatott videós bejelentkezése során azt állította, hogy Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy megkapja a hitelt, ideértve a vezeték javítására vonatkozó intézkedéseket is. Ugyanakkor figyelmeztette az EU-t arra, hogy az orosz olajimport folytatása az agresszort segítené.

Konkrétumok még nem hangzottak el

A csúcstalálkozó után egyelőre senki sem akart nyilvánosan beszélni azokról a konkrét lehetőségekről, amelyek szóba jöhetnek, ha Magyarország továbbra is fenntartja a vétót. Elképzelhető, hogy Németország és más uniós tagállamok ilyen esetben más megoldásokat keresnek majd arra, hogy biztosítsák az Ukrajnának tervezett hitelhez szükséges garanciákat.