Előre megüzenték Brüsszelből: ma leszámolnak Orbán Viktorral, nem akarják, hogy Zelenszkij dühös legyen – erre készülnek Ursula von der Leyenék a sorsdöntő EU-csúcson

Fontos, több kérdésben sorsdöntő EU-csúcsot rendeznek csütörtökök. Az Európai Unió állam-és kormányfői Brüsszelben találkoznak, hogy tárgyaljanak többek között az Barátság kőolajvezeték lezárása miatti ukrán olajblokádról, illetve a Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel folyosításának a magyar vétójáról. A mostani az utolsó EU-csúcs az áprilisi magyarországi parlamenti választások előtt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A Politico szerint az elmúlt évtized nagy részében Orbán Viktor sikeresen saját akaratához igazította az Európai Unió napirendjét azzal, hogy fontos ügyekben vétózott, és most ismét erre készül. A lap szerint azzal, hogy a magyar miniszterelnök azzal fenyegetőzik, hogy megakadályozza az Ukrajna számára nyújtandó, decemberben általa még jóváhagyott 90 milliárd eurós hitelt, átlépett egy vörös vonalat Brüsszellel szembeni fellépésében. Ezzel olyan elszámoltatásnak teszi ki magát az EU részéről, amelyre akár már röviddel a magyar választás után sor kerülhet.

Az Európai Unió eddig óvakodott egy komolyabb összecsapástól Magyarországgal, ez a megfontolt számítás a választás után könnyen megváltozhat. Ekkorra ugyanis az Orbán kampánynarratíváját erősítő hatásoktól való félelmet felválthatja azaz igény, hogy eltántorítsák a többi vezetőt a magyar kormányfő erős módszereinek másolásától – árulták el a Politiconak névtelenül nyilatkozó uniós diplomaták és tisztviselők.

„Magyarország viselkedése új mélypontot jelent” – mondta a csütörtöki Európai Tanács ülése előtt Jessica Rosencrantz, Svédország Európa-ügyi minisztere. Arra a kérdésre, hogy Stockholm fontolóra venné-e jogi eszközök alkalmazását Magyarországgal szemben, beleértve az EU-szerződés 7. cikkének bevetését Budapest szavazati jogának felfüggesztésére, így válaszolt: „Abszolút, nyitottak vagyunk rá.”

Fellépne Orbán Viktorral szemben az EU

Az továbbra is nyitott kérdés, hogy az EU pontosan mit tenne Orbán Viktor megfékezésére. Eddig lehetetlennek bizonyult megszerezni 26 tagállam támogatását a 27-ből egy, Budapest ellen indított 7. cikk szerinti eljáráshoz. Ugyanakkor más jogi lehetőségek, például az uniós források még szigorúbb jogállamisági feltételekhez kötése, már napirenden vannak, ahogyan az is, hogy Orbánt bíróság elé vigyék a hitel akadályozása miatt – mondták a diplomaták a Politiconak.