Elképedve nézik a magyar egyetemek: rekordszámban jönnek a hallgatók, a műszaki és IT szakok tarolnak

Az idei felvételi is megmutatta, hogy a magyar felsőoktatás vonzó – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a felsőoktatási felvételiről tartott keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten. Hankó úgy fogalmazott: háromból két fiatal olyan egyetemre járhat, amelyik a világ legjobb 5 százalékába tartozik.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter / Fotó: KIM / Bartos Gyula

Közölte, az idei eljárásban rekordszámú jelentkező felvételizett: összesen 140 427-en adták be a kérelmet, ami az elmúlt másfél évtized legmagasabb jelentkezői létszáma. A miniszter rámutatott arra, hogy 2022-höz képest csaknem 30 ezerrel többen jelentkeztek a magyar gazdaság számára legfontosabb műszaki, természettudományi, informatikai, orvos és egészségtudományi, agrár, illetve tanár-, tanítóképzési területekre.

A magyar felsőoktatás a felzárkózást is segíti – emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve: két és félszeresére emelkedett a hátrányos helyzetű térségekből jelentkező fiatalok aránya. Beszámolt arról is, hogy emelkedett a munka mellett felvételiző, idősebb jelentkezők száma. Mint fogalmazott, a felsőoktatás az örök ifjúság elixírje, mert már minden negyedik jelentkező harminc év feletti.

Hozzátette: az idei legidősebb felvételiző 84 éves.

Hankó Balázs közlése szerint 82 százalékkal nőtt a szakképzésből jelentkezők száma is. A miniszter elmondta, hogy az állami ösztöndíjas kapacitások arányban állnak a jelentkezők számával, 92 600 ösztöndíjas helyet hirdetnek meg.

Kitért arra is, hogy a legnépszerűbb képzési területek közé a gazdaságtudományi, műszaki és pedagógus szakterület került, a legkedveltebb intézmény pedig ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lett. Megjegyezte: a képzési kínálatban megjelennek az egyetemek saját, intézményi hatáskörben indított képzései is, ilyen például a mesterséges intelligencia informatikus szak.

A jelentkezők július 7-ig tölthetik fel a dokumentumokat

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese a felvételi eljárás újdonságaként említette, hogy az e-felvételi rendszer már a jelentkezés pillanatában megmutatja a korábban érettségizett vagy nyelvvizsgát szerzett jelentkezőknek, hogy a meglévő eredményeik, bizonyítványuk alapján hány pontra tehetnek szert.