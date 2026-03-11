Kritikus nyersanyagok sora után indul a kutatás Magyarországon

A CRM-kerekasztal lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Feltárási Programba folyamatként beépüljenek az államigazgatási, akadémiai, társadalmi, ipari igények és tapasztalatok annak érdekében, hogy a Nemzeti Feltárási Program által elérni szándékozott szakmai eredmények minél nagyobb „spill-over” hatást tudjanak elérni. A cél olyan tartós kompetenciák felállítása és szakmai eredmények elérése, amelek képesek a hazai nyersanyagkutatást tartósan prosperáló irányba elmozdítani.

Az érintett állami tulajdonú cégeknél jelentős, a CRM-területre vonatkozó földtani tudás és kutatásmódszertani tapasztalat gyűlt össze, ezek alkalmazása kritikus a Nemzeti Feltárási Terv sikeressége szempontjából.

E bányavállalatok kapacitása elég az NFP-ben kitűzött célok megvalósítására?

A projektek esetében a fő kutatási cél a „derisking”, vagyis a földtani kockázat állami csökkentése, amely a későbbi potenciális beruházók számára piaci alapon értelmezhetővé teszi az egyes nyersanyag-előfordulások hasznosítását. Az állami bányavállalatok ebben az állami kockázatcsökkentési munkában vállalnak igen komoly szerepet, mert számos kutatásmódszertani képesség és kompetencia náluk áll rendelkezésre.

Hangsúlyozni kell, hogy az állami cégek bevonásának nem a konkrét bányanyitás a célja, hanem a piaci szempontú hasznosítás előkészítése az SZTFH-val, hasonlóan a szénhidrogének vagy a geotermikus energiahasznosítás mintájára.

Az állami cégek alvállalkozóként bevonhatnak majd a munkába a területen járatos, magán-, illetve külföldi cégeket?

Jelenleg Magyarországon nincs nemzetközi viszonylatban is meghatározó, kellő referenciával tevékenykedő piaci érckutató vállalat, ehhez a hazai nyersanyagkutatás tartós felfuttatása szükséges. Ezzel együtt a piaci vállalatok bevonása az állami kockázatcsökkentő kutatásba nem értelmezhető. A program azt kívánja megcélozni, hogy az állami jelenlét addig legyen csak szükséges, amíg egy nyersanyagkutatási projekt már piaci alapon is relevánssá válik.

A magáncégek önálló részvételét eleve kizárja az NFP?

Az NFP állami feladat, melynek végrehajtását megfelelően felkészült állami szervezetek végzik. A CRM bányászati ágazatban a magáncégek érdemi hozzáadott értéke a stratégiai projektek létrehozásában van, illetve a piaci alapon történő kutatási és termelési feladatok végrehajtásában. Ha egy magáncég számára egy projekt rentábilis, akkor az azt jelenti, hogy az állami kockázatcsökkentés elérte sikerét.

Jól tudom, hogy a tavaly márciusban uniós támogatáshoz jutott 47 stratégiainyersanyag-projekt egyike sem magyar? Nem pályáztak, vagy nem nyertek?

A CRM-rendelet a biztonságos nyersanyagellátás kialakítása érdekében stratégiai projektek megindítását is célozza. Ennek érdekében a rendelet csökkentette az adminisztratív terheket, egyszerűsíti a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos projektek engedélyezési eljárásait az EU-ban, és bevezette a stratégiai projektek fogalmát (6. és 7. cikk), amelynek célja, hogy rövid időn belül műszakilag megvalósítható nyersanyag-előállítási kapacitások jöjjenek létre. A stratégiai projekteket jelentkezés útján a bizottság hagyja jóvá egy kiválasztási és értékelési folyamat eredményeként.

A stratégiai projektekre a cégek maguk jelentkezhetnek közvetlenül a bizottságnál, de azok tényleges kiválasztásában a tagállamnak az CRM Director’s Boardon keresztül befolyása van. Az első jelentkezési kör 2024 augusztusában megtörtént, a második kör pedig most januárban zárult. Az első körben nem volt nyertes magyar pályázat, ismereteink szerint a mostani körben benyújtásra került magyar pályázat.

A stratégiai projektek esetében az engedélyezés nem haladhatja meg a 27 hónapot, ha a kitermelésre vonatkozik, és a 15 hónapot, ha feldolgozásra vagy újrahasznosításra. A kiválasztott stratégiai projektek direkt pénzbeli forrásokhoz nem jutnak, de támogatást kapnak a finanszírozáshoz való hozzáféréshez, legtöbb esetben az EBRD-n keresztül.

Érdemes-e, és lehet-e beszállni szomszédos országok CRM-kutatásaiba, például a lítium terén Szerbiában vagy Csehországban?

Az elmúlt évek eseményei alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a globális ellátási láncok felszakadása és a geopolitikai feszültségek új korszakát hozták el a globális és különösen az európai bányászatnak.

Azok a cégek, amelyek időben pozíciót építenek ki Európában, versenyelőnyhöz juthatnak a globális ellátási láncok újrarendeződése során. Ezért igen komoly kanadai, amerikai, kínai piaci szereplők érdeklődnek Európában és Magyarországon is. A magyar vállalatok számára ezek szintén ígéretes befektetési lehetőségek lehetnek, mint ahogy ez az energiahordozók, vagy éppen az építőipari nyersanyagok terén már több esetben is megvalósult az elmúlt években.

Állami oldalról nézve egy kitermelési projektben történő esetleges magyar szerepvállalás gazdasági szuverenitási és iparpolitikai érdek is lehet. A kritikus nyersanyagok nélkülözhetetlenek a zöldátálláshoz és a magas hozzáadott értékű iparágak működéséhez, így a hazai vagy regionális szintű kitermelés munkahelyeket, beruházásokat és technológiai tudást vonzhat. Ezért a piaci alapú kritikus ásványi nyersanyag projektek támogatása nemcsak gazdasági, hanem stratégiai és biztonságpolitikai befektetés is a jövőjébe.

Megvan Magyarországon a szükséges szaktudás és eszközpark a CRM-ek utáni, korábbinál hatékonyabb kutatáshoz, illetve ezen ásványkincsek gazdaságos kinyeréséhez?

Az SZTFH jogelődjei, a Magyar Állami Földtani Intézet több mint 150, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet közel 120 éves szakmai múltján alapulva folyamatosan támogatjuk a hazai ásványinyersanyag-gazdálkodást. Az SZTFH a geotermikus energiahasznosítás ösztönzése, valamint a szénhidrogén-kitermelés céljából kiírt koncessziós pályázatok esetében bizonyította, hogy a kockázatcsökkentő állami szerepvállalás előfeltétele a sikeres bányászatnak, mivel a piaci elvárások szerinti megfelelő alapot nyújt a felszín alatti erőforrások hasznosítását célzó beruházások számára. A földtani kockázatok mérséklése, az ismeretesség növelése révén exponenciálisan növekszik a piaci érdeklődés a felszín alatti erőforrások hasznosítása iránt, ezért érdemi hazai ásványinyersanyag-kitermelés csak az azt megalapozó állami feltáró kutatást követően indulhat el.

A Nemzeti Feltárási Program végrehajtásához szükséges fejlesztés és kapacitásbővítés eredményeként hasznosulnak a korábbi évtizedek szisztematikus állami nyersanyagkutatási célú rendszerező és feltáró munkájának gyümölcsei a hazai bányaipar megújítása érdekében. Különösen fontos, hogy mindez a program mögött álló szakmai közösség egységes eredményeként valósul meg, amire a rendszerváltás óta nem volt példa Magyarországon. Hazánk vezető egyetemein olyan, nemzetközi szinten is elismert kutatóműhelyek működnek, amelyek szakmai hátterükkel, alapkutatásaikkal és utánpótlásképzésükkel jelentősen támogatják az átfogó, a nemzetközi gyakorlatban is követett rendszerszemléletű kutatási projektek megvalósítását. Az eredményesség elengedhetetlen feltétele az SZTFH-ban meglévő adatvagyonon túlmenően mindazon tapasztalat integrációja is, amely az országban működő, több évtizedes múltú, nyersanyagkutatással és bányászattal kapcsolatos tevékenységet végző állami tulajdonú cégek birtokában van.

Az elmúlt években, több évtizedes kihagyás után újra elindultak azok a modern szemléletű állami nyersanyagkutatási projektek, amelyekre a program sikeres végrehajtását alapozni lehet.

Ugyanakkor kitermelés terén az európai bányászat felfutása egyben teljesen új, Magyarországon alapvetően még ismeretlen bányászati gyakorlatot hozhat a következő évtizedekben. A modern bányatechnológia már lehetővé teszi olyan komplex környezeti értékek megőrzését a zavartalan kitermeléssel párhuzamosan, ami korábban elképzelhetetlen volt. Számos stratégiai projekt Natura2000-es területen valósul meg, ahol a bányavállalkozók mélyszinti termeléssel és logisztikával képesek áthidalni a magyar viszonylatban ez idáig feloldhatatlan akadályokat.

Fúrási magminták kikészítve vizsgálat előtt / Fotó: SZTFH

A magyar iparnak mely CRM-ekre van elsősorban szüksége?

A kritikus nyersanyagokhoz való biztos hozzáférés meghatározza a magyar ipar hosszú távú versenyképességét innovációs lehetőségeit. A vállalatok csak akkor tudnak új gyárakat létesíteni, technológiákat és kutatás-fejlesztési projekteket indítani, ha kiszámítható alapanyag-ellátással számolhatnak. Az ipar ezért egyre inkább érdekelt

a források diverzifikálásában,

az újrahasznosításban

és az európai termelő- és feldolgozókapacitások bővítésében,

ezeket az Európai Bizottság is stratégiai prioritásként kezeli. A kritikus ásványi nyersanyagok így nem csupán termelési inputok, hanem az ipari szuverenitás, az ellátásbiztonság és a technológiai vezető szerep alapfeltételei is.

A kutatási program eredményeként kitermelhető kritikus nyersanyagokat lényegében a teljes hazai értéklánc fel tudja használni a stratégiai iparágakban, így különösen a járműgyártásban és a hozzá kapcsolódó elektronikai iparban, illetve egyéb feldolgozóipari ágazatokban. A globális bányászati befektetők fokozottan érdeklődnek a magasabb előkészítettségű (kutatásokkal alátámasztott) európai bányaprojektek iránt. Ennek köszönhetően a bányászati projektek modern, innovatív formában, fokozott környezetvédelmi előírások betartása mellett, a rövidülő ellátási láncok és a kiépült szállítási infrastruktúrák miatt globálisan is versenyképesként indulnak újra a kontinensen. A már kihirdetett stratégiai projektek 2030-ra is csak az európai ipar kritikusnyersanyag-igényének mintegy felét fogják fedezni. Ami további igényt támaszt új bányászati projektlehetőségek iránt.

Itt érdemes megemlíteni, hogy annak érdekében, hogy a CRM-ellátás hazai és uniós iparra gyakorolt hatásait jobban megértsük, a CRM-rendelet monitoringkötelezettségein túl egy új szabályozási elem is segíti majd a folyamatot. A közelmúltbeli válságok által inspirált IMERA átfogó felkészültségi és válságkezelési rendszert vezet be az egységes piacon belül.

Az Internal Market Emergency and Resilience Actet 2024. október 9-én fogadták el, és 2026. május 29-én lép hatályba.

Célja annak biztosítása, hogy válsághelyzetben az alapvető áruk és anyagok mozgása az Európai Unió egész területén megszakítás nélkül fennmaradjon. Emellett garantálja, hogy kritikus fontosságú készletek álljanak rendelkezésre, amikor az EU vészhelyzettel szembesül.

Magyarország jelenleg honnan vásárolja a kritikus nyersanyagokat?

Az Európai Unió kritikusásványi-nyersanyag importjának jelentős része külföldről származik, mivel a legtöbb kulcsfontosságú fém és ritkaföldfém nem bányászott, vagy csak nagyon kis mértékben található a közösség területén. Számos kritikus anyag esetében az EU teljes egészében egyetlen harmadik országtól függ: például

a nehéz ritkaföldfémek 100 százalékban,

a magnézium 97 százalékban

és a borát 98 százalékban Kínából és Törökországból származik,

míg platinaigényének közel háromnegyedét Dél-Afrikából szerzi be.

Más kulcsfontosságú anyagok esetében, mint a lítium, a források jelentős része Chiléből vagy más dél-amerikai országokból érkezik,

ami tovább növeli az EU importfüggését.

Ez a koncentrált kínálat súlyos kockázatokat rejt: mivel a világpiacon néhány nagy szereplő uralja a kitermelést és a finomítási kapacitást, az EU ellátási láncai nagyon érzékenyek a geopolitikai és piaci zavarokra. A kínai gazdaságpolitika, az exportkorlátozások vagy a diplomáciai feszültségek gyorsan áremelkedést és szállítási késedelmeket okozhatnak, amint azt a ritkaföldfémekkel kapcsolatban tapasztalt exportszabályozások is szemléltetik. Emellett a globális kereslet növekedése, különösen a zöldtechnológiákhoz szükséges anyagok esetében egyre nagyobb versenyt generál a beszállítókért, ami tovább szűkíti az elérhető kínálatot, és volatilitást eredményez.

Az EU részéről ezt a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a belső bányászati és feldolgozási kapacitás alacsony szinten van, és az új projektfejlesztések lassan haladnak a megvalósítási kihívások miatt.