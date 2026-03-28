„Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy elhunyt David B. Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete” – írta ki szombat este a Facebook-oldalára az amerikai magyar nagykövetség.

Szomorú bejelentést tett az amerikai nagykövetség: meghalt a magyarok egyik legnagyobb barátja, gyászol az ország

„David B. Cornstein nagykövet 2018 és 2020 között, az amerikai–magyar kapcsolatok meghatározó időszakában töltötte be tisztségét Budapesten, és mindvégig elkötelezett támogatója maradt a két ország közötti szorosabb kapcsolatoknak. Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretett feleségének, gyerekeinek, családjának és számos barátjának.”

Nagy szerepe volt az amerikai–magyar kapcsolatok helyreállításában.

„Büszkeséggel és némi szomorúsággal tudattam Donald Trumppal és Szijjártó Péter külügyminiszterrel, hogy november 1-jével lemondok az Egyesült Államok magyarországi nagyköveti posztjáról” – közölte David B. Cornstein amerikai nagykövet a Facebook-oldalán még 2020-ban.

Hiányozni fog Magyarország, a csodálatos barátok és emlékek, amelyeket itt szereztem, ám nagykövetségi kollégáimat, Magyarországot és a magyar népet mindörökre a szívembe zártam

– írta akkor Cornstein.