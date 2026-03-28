Deviza
EUR/HUF390,17 0% USD/HUF338,07 0% GBP/HUF448,43 0% CHF/HUF423,37 0% PLN/HUF90,8 0% RON/HUF76,42 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF390,17 0% USD/HUF338,07 0% GBP/HUF448,43 0% CHF/HUF423,37 0% PLN/HUF90,8 0% RON/HUF76,42 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
David B. Cornstein
nagykövet
Amerika

Szomorú bejelentést tett az amerikai nagykövetség: meghalt a magyarok egyik legnagyobb barátja, gyászol az ország

Meghalt David B. Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete – közölte az amerikai magyar nagykövetség a Facebook-oldalán. A Donald Trumppal is kiváló kapcsolatot ápoló üzletembernek nagy szerepe volt az amerikai–magyar kapcsolatok helyreállításában. Nyolcvanhét évesen hunyt el.
Járdi Roland
2026.03.28, 18:44
Frissítve: 2026.03.28, 19:20

„Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy elhunyt David B. Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete” – írta ki szombat este a Facebook-oldalára az amerikai magyar nagykövetség. 

amerikai nagykövetség
„David B. Cornstein nagykövet 2018 és 2020 között, az amerikai–magyar kapcsolatok meghatározó időszakában töltötte be tisztségét Budapesten, és mindvégig elkötelezett támogatója maradt a két ország közötti szorosabb kapcsolatoknak. Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretett feleségének, gyerekeinek, családjának és számos barátjának.”

Nagy szerepe volt az amerikai–magyar kapcsolatok helyreállításában.

„Büszkeséggel és némi szomorúsággal tudattam Donald Trumppal és Szijjártó Péter külügyminiszterrel, hogy november 1-jével lemondok az Egyesült Államok magyarországi nagyköveti posztjáról” – közölte David B. Cornstein amerikai nagykövet a Facebook-oldalán még 2020-ban.

Hiányozni fog Magyarország, a csodálatos barátok és emlékek, amelyeket itt szereztem, ám nagykövetségi kollégáimat, Magyarországot és a magyar népet mindörökre a szívembe zártam

– írta akkor Cornstein.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
