Irán elnöke váratlanul közölte, mikor lesz vége a háborúnak: három feltételt szabott Amerikának és Izraelnek – most Trump jön

2026.03.11, 21:32
Frissítve: 2026.03.11, 21:37

Irán elkötelezett a közel-keleti béke mellett, de ehhez szüksége van háborús jóvátételre és a megnemtámadására vonatkozó szilárd biztonsági garanciákra az Egyesült Államoktól és Izraeltől, valamint az Iszlám Köztársaság törvényes jogai elismerésére – jelentette ki szerdán Maszúd Peszeskján iráni elnök az X-en.

Fotó: AFP

„Az Oroszország és Pakisztán vezetőivel folytatott beszélgetéseimben megerősítettem Irán elkötelezettségét a régió békéje mellett. A cionista rezsim és az Egyesült Államok által kirobbantott háború lezárásának egyedüli módja az, ha elismerik Irán törvényes jogait, kifizetik a háborús jóvátételt és szilárd nemzetközi garanciákat nyújtanak arra, hogy az agresszió nem ismétlődik meg” – írta Peszeskján.

Az iráni államfő kedden beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Bocsánatot kért az iráni elnök a támadásokért, de Amerika a sírba fog szállni

Irán elnöke pár napja bejelentette, hogy országa felfüggeszti a szomszédos államok elleni katonai támadásokat, ami jelentős fordulatot jelent az egy hete tartó konfliktusban. Teherán az amerikai–izraeli légicsapások kezdete óta több közel-keleti ország – köztük az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Omán és Szaúd-Arábia – ellen hajtott végre csapásokat, részben az ott működő amerikai bázisok miatt. 

Maszúd Peszeskján iráni elnök bocsánatot kért a támadásokért, és azt mondta, a műveletek részben kommunikációs hibák következményei voltak az iráni fegyveres erőkön belül. 

A helyzetet bonyolítja, hogy az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei a február 28-i amerikai–izraeli légicsapásokban életét vesztette, így a Forradalmi Gárda egy ideig részben önállóan működhetett. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy Irán csak addig függeszti fel a támadásokat, amíg a szomszédos országok felől nem éri újabb katonai akció. Eközben az Egyesült Államok új, 151 millió dolláros (mintegy 55 milliárd forintos) fegyvercsomagot hagyott jóvá Izrael számára, ami tovább növelheti a feszültséget a térségben.

