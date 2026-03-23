Irán azonnal cáfolta az amerikai elnököt: szó sincs tárgyalásokról – "Trump meghátrált"

Donald Trump szerint konstruktív tárgyalásokat folytatnak Iránnal, amit azonban Teherán cáfol. Az amerikai elnök ultimátumának lejárta nem hozta végül magával az iráni háború további eszkalációját.
2026.03.23, 13:01
Frissítve: 2026.03.23, 13:42

Miután Donald Trump amerikai elnök arról írt közösségi oldalán, hogy folynak a tárgyalások az iráni háború lezárásáról, az iráni Fars hírügynökség helyi tisztviselőkre hivatkozva azonnal cáfolta, hogy akár közvetlenül, akár közvetítők útján egyeztetnének az amerikaiakkal.

Az iráni háború legújabb eszkalációja elmaradt / Fotó: AFP

Az iráni háború egyre terebélyesebbé válik, de az erőművek elleni támadások elhalasztása ezt megfékezheti

Az iráni hírügynökség ehelyett azt emelte ki, hogy Trump meghátrált, hiszen újabb öt napra elhalasztotta az iráni erőművek és energetikai létesítmények elleni támadásokat. Korábban Trump 48 órás határidőt adott arra, hogy Irán megnyissa a Hormuzi-szorost, ellenkező esetben ígérte az iráni erőművek bombázását. Az amerikai elnök bekezdésében visszatáncolt a fenyegetéstől. Ugyanakkor 

az átjáró megnyitásának időpontja továbbra is kérdéses.

Azonban az iráni erőművek bombázásának elhalasztása mindenképpen az eszkaláció elkerülését jelenti, még ha a Trump által említett tárgyalások nem is történtek meg. Az energetikai létesítmények és az erőművek elleni támadások ugyanis az iráni háború további szélesedését jelentették volna.

Vasárnap az Anadolu török hírügynökség arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció megkezdte a felkészülést az Iránnal folytatott béketárgyalásokra. Bár a híradás szerint közvetlen kapcsolat nem volt a felek között, Egyiptom, Katar és Nagy-Britannia közvetített üzeneteket Washington és Teherán között.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
