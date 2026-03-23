Mindenkit meglepett Donald Trump: hamarabb véget érhet az iráni háború, mint gondolnánk – ugrik a forint, szakad az olajár
Nagyon jó és termékeny tárgyalások folynak a háborúskodás lezárásáról az Egyesült Államok és Irán között Donald Trump amerikai elnök szerint. A Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint a harcok teljes lezárásáról szólnak a megbeszélések.
Donald Trump szerint jól haladnak az amerikai–iráni tárgyalások
Trump az egyeztetések hangneme, mélysége és részletessége, valamint konstruktív volta miatt arra utasította a Pentagont, hogy halassza el az erőművek és más energetikai létesítmények elleni támadásokat. Korábban az elnök 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, amit az erőművek elleni csapások követhetnek.
A határidőhöz közeledve érkezett Trump bejegyzése, ami a forint árfolyamát is erősítette, miközben az olajár is zuhanásnak indult.
Az euró-forint árfolyam az iráni háború közelgő végének hírére még a 390-es szint alá is benézett hétfőn dél körül, míg a Brent olajfajta hordónkénti ára is 100 dollár alatt járt, mielőtt visszaerősödött volna 103 dollárig.
Az elnök arról is írt, hogy a tárgyalások folytatódnak a héten, így öt nappal halasztotta el az iráni energetikai létesítmények és erőművek elleni támadásokat.
Irán korábban válaszul hasonló csapásokat ígért a térségben, valamint a Hormuzi-szoros totális lezárását. Ha tartósan zárva marad a kulcsfontosságú átjáró, globális energiaválság bontakozhat ki.
A Fars iráni hírügynökség azonban cáfolta a tárgyalásokról szóló híreszteléseket, mondván, sem közvetlenül, sem közvetítőkön keresztül nem beszélnek az amerikaiakkal.