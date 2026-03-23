Mindenkit meglepett Donald Trump: hamarabb véget érhet az iráni háború, mint gondolnánk – ugrik a forint, szakad az olajár

Nagyon jó és termékeny tárgyalások folynak a háborúskodás lezárásáról az Egyesült Államok és Irán között Donald Trump amerikai elnök szerint. A Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint a harcok teljes lezárásáról szólnak a megbeszélések.

Donald Trump elhalasztotta az iráni erőművek bombázását / Fotó: AFP

Trump az egyeztetések hangneme, mélysége és részletessége, valamint konstruktív volta miatt arra utasította a Pentagont, hogy halassza el az erőművek és más energetikai létesítmények elleni támadásokat. Korábban az elnök 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, amit az erőművek elleni csapások követhetnek.

A határidőhöz közeledve érkezett Trump bejegyzése, ami a forint árfolyamát is erősítette, miközben az olajár is zuhanásnak indult.

Az euró-forint árfolyam az iráni háború közelgő végének hírére még a 390-es szint alá is benézett hétfőn dél körül, míg a Brent olajfajta hordónkénti ára is 100 dollár alatt járt, mielőtt visszaerősödött volna 103 dollárig.