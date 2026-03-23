Mindenkit meglepett Donald Trump: hamarabb véget érhet az iráni háború, mint gondolnánk – ugrik a forint, szakad az olajár

Az amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a harcok teljes és totális lezárásáról. Donald Trump ultimátuma lejárta előtt közölte, hogy elhalasztja az iráni erőművek és energetikai létesítmények elleni támadásokat.
VG
2026.03.23, 12:34
Frissítve: 2026.03.23, 13:23

Nagyon jó és termékeny tárgyalások folynak a háborúskodás lezárásáról az Egyesült Államok és Irán között Donald Trump amerikai elnök szerint. A Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint a harcok teljes lezárásáról szólnak a megbeszélések.

Donald Trump elhalasztotta az iráni erőművek bombázását / Fotó: AFP

Donald Trump szerint jól haladnak az amerikai–iráni tárgyalások

Trump az egyeztetések hangneme, mélysége és részletessége, valamint konstruktív volta miatt arra utasította a Pentagont, hogy halassza el az erőművek és más energetikai létesítmények elleni támadásokat. Korábban az elnök 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, amit az erőművek elleni csapások követhetnek. 

A határidőhöz közeledve érkezett Trump bejegyzése, ami a forint árfolyamát is erősítette, miközben az olajár is zuhanásnak indult.

Az euró-forint árfolyam az iráni háború közelgő végének hírére még a 390-es szint alá is benézett hétfőn dél körül, míg a Brent olajfajta hordónkénti ára is 100 dollár alatt járt, mielőtt visszaerősödött volna 103 dollárig.

Az elnök arról is írt, hogy a tárgyalások folytatódnak a héten, így öt nappal halasztotta el az iráni energetikai létesítmények és erőművek elleni támadásokat. 

Irán korábban válaszul hasonló csapásokat ígért a térségben, valamint a Hormuzi-szoros totális lezárását. Ha tartósan zárva marad a kulcsfontosságú átjáró, globális energiaválság bontakozhat ki.

A Fars iráni hírügynökség azonban cáfolta a tárgyalásokról szóló híreszteléseket, mondván, sem közvetlenül, sem közvetítőkön keresztül nem beszélnek az amerikaiakkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
