Iráni támadások: amerikai katonák sebesültek meg

Számos öbölmenti ország számolt be iráni támadásról szombaton, miközben a perzsa állam pénteken egy Szaúd-Arábiában található amerikai légitámaszpontot is eltalált, több embert megsebesítve.

Egyre több iráni támadás csúszik át a légvédelmen / Fotó: AFP

Támadásokat jelentett szombatra virradóra Bahrein, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán. A bahreini bahreini belügyminisztérium szerint egy támadás nyomán tűz keletkezett, amelyet azóta ellenőrzés alá vontak, valamint az éjszaka többször légiriadót is kénytelenek voltak elrendelni, óvóhelyre parancsolva a lakosságot. Az ománi kormány arról számolt be, hogy Szalála kikötőjét érte dróntámadás, amelyben egy munkás megsebesült.

Amerikai katonák is megsebesültek az iráni támadásokban

Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt közölték, hogy a légvédelem még a levegőben megsemmisítette az Irán felől érkező rakétákat és drónokat. Ugyanakkor az AP hírügynökség jelentése szerint az elmúlt héten több mint két tucat amerikai katona sebesült meg egy szaúdi légi támaszponton az iráni támadások hatására. Pénteken Irán hat ballisztikus rakétát és 29 drónt indított a Prince Sultan légibázis ellen,

ami legalább 15 amerikai katonát megsebesített, közülük ötöt súlyosan.

A támaspont ellen a héten már két korábbi támadás is történt, melyek közül az egyik 14 amerikai katonát sebesített meg. Bár a támaszpontot a szaúdi légierő üzemelteti, azt amerikai katonák is használják.

Emírségekbeli sajtóértesülések szerint a drónok lehulló darabjai öt indiai munkást megsebesítettek Abu-Dzabiban.

A KUNA kuvaiti állami hírügynökség jelentése szerint dróntámadás érte a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, és bár áldozatokról nem tudni, a KUNA a polgári repülési hatóságokra hivatkozva azt közölte, súlyos károk keletkeztek a radarrendszerben.