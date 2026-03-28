Már csak ez hiányzott: új szereplő lépett be az iráni háborúba – az utolsó menekülőutat is elvághatják, jöhet az újabb olajárrobbanás

Szombaton Izrael arról számolt be, hogy Jemen felől lőttek ki rakétát az ország irányába, órákkal azután, hogy az Irán támogatását élvező húszik jelezték, hogy beléphetnek a háborúba, ha folytatódik az Irán elleni támadások eszkalációja. A húszik részéről ez az első csapás, mióta az Egyesült Államok és Izrael háborút indítottak Irán ellen.

A húszik eddig kimaradtak az iráni háborúból

A húszik korábban a Hamász és Izrael háborúja miatt a Vörös-tenger forgalmát is erőteljesen meg tudták zavarni, ami most kulcsfontosságú lehet, hiszen Szaúd-Arábia olajexportja nagy részét a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötője felé szeretné átterelni. A szaúdi exportot bonyolító óriástankerek (Very Large Crude Carrier, VLCC) azonban

csak a Jemen partjánál fekvő Bab el-Mandeb szoroson tudnak áthajózni, a Szuezi-csatornán csak a kisebb Suezmax tankerek hajózására van lehetőség.

A támadást később a húszik is megerősítették, és közölték, hogy a csapások folytatódni fognak, amíg minden fronton véget nem ér az agresszió. A csoport egyebek mellett a libanoni, a palesztin területek elleni és iraki támadásokkal indokolta a támadást.

A Reuters összefoglalója szerint ezzel párhuzamosan Marco Rubio amerikai külügyminiszter arról beszélt a G7 külügyminisztereinek, hogy az Egyesült Államok heteken és nem hónapokon belül zárhatja le az iráni háborút.

Amerika szárazföldi műveletekre készül

Bár Rubio arról is beszélt, hogy az amerikaiak jórészt már elérték céljaikat, elismerte, hogy újabb csapatok tartanak a térségbe, amit azzal magyarázott, hogy Donald Trump amerikai elnök lehetőségeit növelik ezzel. Washington egy óriási kétéltű hajón több ezer katonát irányított a térségbe, akik a következő napokban érkezhetnek meg, és várhatóan légideszantosok is érkeznek a régióba, ami miatt sokan elhúzódó szárazföldi harcoktól is tartanak.

A húszik belépése a konfliktusba szintén tovább szélesítheti a háború kiterjedését, és veszélyezteti a Hormuzi-szorost elkerülő legnagyobb menekülőutat is, ami tovább mélyítheti a kibontakozó globális energiaválságot, melyet a Nemzetközi Energiaügynökség a valaha volt legnagyobb energiaválságnak nevezett.