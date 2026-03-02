Súlyos csapás érte az amerikai hadsereget az iráni háborúban: lezuhant egy F-15-ös vadászrepülőgép, senki se tudja, mi történt – videó
A regionális médiában megjelent beszámolók és a közösségi médiában széles körben megosztott felvétele szerint lezuhant Kuvaitban az Amerikai Egyesül Államok légierejének (US Air Force) egyik F–15-ös vadászgépe. A korai beszámolók alapján a repülőgép Kuvait északi részén, az iraki határ közelében csapódott a földbe, egy gyéren lakott térségben.
Az UK Defence Journal cikke szerint a pilóta a becsapódás előtt biztonságban katapultált. Helyi sajtóértesülések szerint a környéken élők a földet érés után segítséget nyújtottak a pilótának. Ezzel egy időben Kuvait egyes részein robbanásokat és légiriadó-szirénákat hallottak, valamint fokozott katonai aktivitásról számoltak be. Azonban hivatalosan nem erősítették meg ezeket az értesüléseket.
Kuvaitban zuhanhatott le az amerikai vadászgép
Az interneten terjedő videófelvételek látszólag egy olyan, F–15E Strike Eagle-ként leírt repülőgépet mutatnak, amely füstcsíkot húzva, meredeken süllyed, és az egyik hajtóműből lángok is láthatók, mielőtt eltűnik a felvételről. A megosztott videók feltehetően a gép becsapódás előtti utolsó pillanatait rögzítik. Ugyanakkor a felvételek hitelességét, készítésük idejét és pontos helyszínét hivatalosan még nem erősítették meg.
A baleset okáról – legyen szó műszaki meghibásodásról, ellenséges cselekményről vagy más tényezőről – nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Egyelőre az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztériuma és az amerikai légierő részéről sem érkezett azonnali hivatalos megerősítés.
Az F–15 Eagle minden időjárási körülmények között bevethető, két hajtóműves, harcászati vadászgép, amelyet a légi fölény kivívására és fenntartására terveztek. Az amerikai légierő szerint a típus a nagy manőverezőképességet, gyorsulást és hatótávolságot korszerű rendszerekkel ötvözi. A vadászrepülőgép teljesítményének kulcsa a nagy tolóerő–tömeg arány és az alacsony szárnyterhelés, amelyek meghatározóak a harcban. Az F–15E Strike Eagle változatot úgy alakították ki, hogy egyaránt alkalmas legyen légi feladatokra és mélységi csapásmérő bevetésekre.
Súlyos csapást mért az iráni haditengerészetre Amerika
Az Amerika Egyesült Államok elsüllyesztette Irán kilenc hadihajóját és nagyrészt megsemmisítette a haditengerészet főhadiszállását – közölte vasárnap Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.
„Éppen most értesítettek arról, hogy megsemmisítettük, illetve elsüllyesztettük az iráni haditengerészet kilenc hajóját, amelyek közül néhány viszonylag nagy és fontos volt. Megyünk a többi után is, hamarosan azok is a tenger fenekén lesznek! Egy másik támadásban nagyrészt megsemmisítettük a haditengerészeti főhadiszállásukat” – ismertette az amerikai elnök.
Az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap arról számolt be, hogy B–2 típusú lopakodó nehézbombázók mértek csapást 2000 font súlyú bombákkal az iráni rakétalétesítményekre. A CENTCOM mindemellett azzal vádolta a teheráni vezetést, hogy megtorló csapásai során civil létesítményeket is támadott a térség országaiban, így repülőtereket, hoteleket, egy olajfinomítót, és lakókörzeteket. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az al-Dzsazíra hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy kizárólag az Egyesült Államok támaszpontjait és létesítményeit támadják a Perzsa-öböl menti országokban.
A CENTCOM közölte azt is, hogy az amerikai hadsereg több mint ezer iráni célpontot támadott a szombaton indult műveletben, így egyebek között parancsnoki és irányító központokat, az iráni Forradalmi Gárda főhadiszállását, a gárda légierejének főparancsnokságát, az ország integrált légvédelmi rendszereit, ballisztikus rakéták kilövőhelyeit, az iráni haditengerészet hajóit, tengeralattjáróit, hajóelhárító rakétáinak indítóállásait, valamint a hadsereg kommunikációs lehetőségeit.
A Tasznim iráni hírügynökség vasárnap este közölte, hogy az iráni fegyveres erők hét tábornoka vesztette életét a légi csapások során, köztük öten a Forradalmi Gárdában szolgáltak. A halottak között van a fegyveres erők vezérkari főnöke hivatalának vezetője is.