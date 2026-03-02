Súlyos csapás érte az amerikai hadsereget az iráni háborúban: lezuhant egy F-15-ös vadászrepülőgép, senki se tudja, mi történt – videó

A regionális médiában megjelent beszámolók és a közösségi médiában széles körben megosztott felvétele szerint lezuhant Kuvaitban az Amerikai Egyesül Államok légierejének (US Air Force) egyik F–15-ös vadászgépe. A korai beszámolók alapján a repülőgép Kuvait északi részén, az iraki határ közelében csapódott a földbe, egy gyéren lakott térségben.

Lezuhant egy F–15-ös vadászrepülőgép Kuvaitban / Fotó: Ofer Zidon / StockTrek Images via AFP

Az UK Defence Journal cikke szerint a pilóta a becsapódás előtt biztonságban katapultált. Helyi sajtóértesülések szerint a környéken élők a földet érés után segítséget nyújtottak a pilótának. Ezzel egy időben Kuvait egyes részein robbanásokat és légiriadó-szirénákat hallottak, valamint fokozott katonai aktivitásról számoltak be. Azonban hivatalosan nem erősítették meg ezeket az értesüléseket.

Kuvaitban zuhanhatott le az amerikai vadászgép

Az interneten terjedő videófelvételek látszólag egy olyan, F–15E Strike Eagle-ként leírt repülőgépet mutatnak, amely füstcsíkot húzva, meredeken süllyed, és az egyik hajtóműből lángok is láthatók, mielőtt eltűnik a felvételről. A megosztott videók feltehetően a gép becsapódás előtti utolsó pillanatait rögzítik. Ugyanakkor a felvételek hitelességét, készítésük idejét és pontos helyszínét hivatalosan még nem erősítették meg.

A baleset okáról – legyen szó műszaki meghibásodásról, ellenséges cselekményről vagy más tényezőről – nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Egyelőre az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztériuma és az amerikai légierő részéről sem érkezett azonnali hivatalos megerősítés.

Az F–15 Eagle minden időjárási körülmények között bevethető, két hajtóműves, harcászati vadászgép, amelyet a légi fölény kivívására és fenntartására terveztek. Az amerikai légierő szerint a típus a nagy manőverezőképességet, gyorsulást és hatótávolságot korszerű rendszerekkel ötvözi. A vadászrepülőgép teljesítményének kulcsa a nagy tolóerő–tömeg arány és az alacsony szárnyterhelés, amelyek meghatározóak a harcban. Az F–15E Strike Eagle változatot úgy alakították ki, hogy egyaránt alkalmas legyen légi feladatokra és mélységi csapásmérő bevetésekre.