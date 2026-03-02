Megszólalt a Mol a magyarországi üzemanyag drágulásáról: a dízellel lehet a legnagyobb baj – van egy komoly gond az Adria-vezetékkel

Szabó Szabolcs kiemelte: a kőolaj, a dízel és a földgáz ára is nagyon érzékenyen tud reagálni arra a helyzetre, ha nem biztonságos a Hormuzi-szoroson történő átkelés.

A mostani állapotban kimondottan sérülékeny kőolaj-kereskedelmi helyzetről van szó / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szakember az üzemanyagok árának esetleges emelkedéséről elmondta: az nagyon soktényezős dolog. A mostani állapotban kimondottan sérülékeny helyzetről van szó. Az ügyvezető igazgató úgy fogalmazott: ezen a piacon a helyzet óráról órára változik, és lehet olyan forgatókönyv, ahol elszabadulnak az árak, de nem menne bele ezzel kapcsolatban a számháborúba. Nagyon sok a kérdőjel akár a rövid távú hatásokat illetően is – jelezte.

A piaci bizonytalanság betört a tőzsdére

Az Irán ellen szombaton indított izraeli–amerikai támadás okozta piaci bizonytalanság hatására hétfőn kora reggel emelkedett a kőolaj ára, mínuszban álltak a már nyitva tartó ázsiai tőzsdék mutatói és gyengült a forint jegyzése a főbb devizákhoz képest.

Röviddel fél hat előtt az északi-tengeri Brent olaj hordónkénti ára 4,21 dollár (5,72 százalék) emelkedéssel, 77,09 dolláron állt.

A Brent 72,87 dolláron zárt pénteken, a hét utolsó kereskedési napján. Hétfőn 81,64 dolláron nyitott, napi csúcsa eddig 81,89 dollár volt.

A kőolaj nem érkezik Magyarországra a Barátság vezetéken

A régiónk helyzetét nehezíti, hogy jelenleg nem működik a Barátság vezeték, és nem tudjuk a számunkra műszakilag leginkább ismerős orosz olajat hozni. Ha ez tartósan így marad, az két ponton okozhat problémát. Egyrészt bizonytalan, hogy mennyi alternatív olajat tudunk felhozni az Adria-vezetéken, és az is bizonytalan, hogy az ilyen alternatív kőolajokból mennyi gázolajat lehet pontosan előállítani.

Mivel ez a régió dízelből eleve hiányos, ezért ezt jó eséllyel meg fogjuk érezni

– fejtette ki Szabó Szabolcs. Az ügyvezető igazgató ismertette: amikor a Barátság vezeték megállt, a Mol számos alternatív forrásból rendelt kőolajat. Emellett mind az amerikai, mind az európai szankciók lehetővé teszik, hogy a Mol a déli Adria-vezetéken keresztül orosz kőolajat is felhozzon mind a százhalombattai, mind a szlovákiai, pozsonyi finomítójába.

A vezetéket üzemeltető Janaf ugyanakkor továbbra sem adott tiszta és egyértelmű választ arra, hogy átengedik-e az orosz kőolajat

– közölte.