Trump megmondta a világnak, meddig fog tartani az iráni háború: „Eleve ebből indultunk ki”

Akár négy hétig is letarthat a konfliktus Iránnal – vélekedett vasárnap Donald Trump amerikai elnök, akit a Daily Mail című brit lap idézett. Trump szerint eleve abból indultak ki, hogy nagyjából négy hétig fog tartani. Mint mondta, Irán egy nagy ország.

Donald Trump úgy tervezi, hogy négy hét alatt lezárja az iráni háborút / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

„Négy hétbe fog telni vagy kevesebbe” – tette hozzá az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Hangsúlyozta, hogy nyitott a további tárgyalásokra Iránnal, de nem tudta megmondani, hogy erre milyen hamar kerülhet sor. „Beszélni akarnak, de azt mondtam, hogy a múlt héten kellett volna tárgyalnotok, nem ezen a héten” – fogalmazott.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en tett bejegyzésében arról írt, hogy Teherán bombázása ellenére nem csorbult Irán azon képessége, hogy háborút folytasson. „Volt két évtizedünk, hogy tanulmányozhassuk az amerikai hadsereg kudarcait nyugati és keleti szomszédainknál” – közölte az iráni diplomácia vezetője az afganisztáni és iraki háborúkra utalva. Hozzátette, hogy ezekből levonták a megfelelő tanulságokat. A decentralizált védelmi struktúrák szerinte Irán számára lehetővé teszik a háború tetszőleges elnyújtását.

Elhúzódó iráni háborúra számít a szakértő

„A jelenlegi információk szerint elhúzódó lehet az iráni konfliktus, ha az Amerikai Egyesült Államok meg akarja gyengíteni az iráni rezsimet, akkor hetekig tartó támadássorozatra van szükség” – közölte Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára az M1 vasárnapi műsorában.

A szakértő nagyon jelentős csapásnak nevezte a közös amerikai–izraeli támadást, amit semmiképpen sem szabad lebecsülni, a vasárnapi adatok szerint összesen 48 vezetővel végzett és még nincs vége.

Az iráni rezsim most a folytonosságra és a gyors átmenetre törekszik. Egy háromfős vezetői tanács átveszi a legfőbb vezetői feladatokat, ezzel azt próbálja mutatni a rezsim, hogy alapvetően stabilitás van és minden megy tovább. A következő napokban a 88 tagot számláló Szakértők Gyűlése megkezdi a következő legfőbb vezető kiválasztását – ismertette.

Hozzátette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael célzottan inkább a keményvonalas körökből lőtte ki a vezetőket. Csicsmann László jelezte: nem körvonalazódik, milyen politikai megoldás jöhet, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek mik a céljai.