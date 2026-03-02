Deviza
Kedvező vállalati jelentések segítették a BUX indexet, már csak az OTP-re várunk

A Richter és a Magyar Telekom kedvező számai segítették kicsit feljebb a BUX indexet a múlt héten, mindkét részvény árfolyama réssel ugrott. Az OTP meghatározó ellenállási szint közelében mozog, a bank jövő hét pénteken teszi közzé az eredményeit. A Mol viszont fontos támasz közelében van, amely 3500 forintnál húzódik, és kiemelten érdemes figyelni rá.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.03.02, 06:57

Az OTP árfolyama meghatározó ellenállási zónához ért, amely 39 850 és 40 135 forint között húzódik, a 30 napos mozgóátlag, egy rövid távú csökkenő trendvonal, illetve a 214,6 százalékos Fibo-szint. 

Budapest,March,08,,2023,Otp,Bank,Logo,Outside,Of,A
Már csak az OTP-re várunk / Fotó: Shutterstock

Amennyiben sikerül szignifikánsan áttörni, a következő megálló 41 ezer forint felett lehet, de ennél nagyobb emelkedés is elképzelhető a jelenlegi technikai kép alapján. A bank jövő pénteken teszi közzé a negyedéves eredményeit.

Forrás: Equilor Trader

A Richter negyedéves eredményei minden soron meghaladták az előzetes várakozásokat, ennek hatására réssel ugrott felfelé az árfolyam. A következő potenciális ellenállás 12 270 forintnál húzódik, amelyet a 12 640 forintos szint követ, míg a korábbi ellenállás már fontos támaszt jelent 11 855 forintnál. Az RSI-indikátor így ismét a túlvett zónába került.

Forrás: Equilor Trader

A Mol jegyzése a 3500 forintos támasz közelében pihen, még nem múlt el a letörés veszélye. Nem sokkal alatta az 50 napos mozgóátlag 3470 forintnál, majd 3371 forintnál a 138,2 százalékos Fibo-szint képez újabb támaszokat. Felfelé irányuló korrekció esetén 3573 forintnál húzódik az első fontosabb ellenállási szint.

Forrás: Equilor Trader

Jelentőset ugrott a Magyar Telekom árfolyama a negyedéves jelentés közzétételét követően, elsősorban az osztalék- és részvény-visszavásárlási politika miatt. Rövid távú támasz alakult ki 2157 forintnál, ugyanakkor az árfolyam kilépett a Bollinger-szalagok közül, ahová hamarosan visszatérhet, illetve az RSI is erős túlvettséget mutat.

Forrás: Equilor Trader

 

