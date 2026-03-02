Már nem 3 százalék az Otthon Start kamata, változtatott a magyarországi bank: mostantól él az új szint - nagyon nem mindegy, mennyiért veszik fel a lakásvásárlók

2025 végén már minden újonnan folyósított lakáshitel négyötöde támogatott konstrukció volt, ami a BiztosDöntés weboldal szakértői szerint egyértelműen az Otthon Start szeptemberi bevezetésének köszönhető. Nem véletlen, hogy a bankok között már az idei év első hónapjaiban tovább fokozódott a verseny: először a MagNet és az MBH Bank emelte meg a kapható jóváírás összegét, majd a MagNet márciustól 3 százalék alá csökkentette az Otthon Start hitelének kamatát is.

Az Otthon Start lakáshitelének fix 3 százalékos kamatozása tovább csökken / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

2026 első hónapjaiban tovább éleződött a bankok közötti verseny az Otthon Start-igénylőkért, ami 3 százalék alatti kamatokban, komoly összegű jóváírásokban és díjkedvezményekben mutatkozik meg. Legutóbb a MagNet Bank lépett: 2026. márciustól ugyanis itt is 3 százalék alatti a standard kamat (2,80%), de hitelintézeti munkavállalói kedvezménnyel ez akár 2,75 százalék is lehet.

Nem ez az első változás idén a MagNet Otthon Start hitelénél, január 1-jétől ugyanis 100 000 forint értékű IKEA-utalvány helyett már 200 000 forint jóváírást ad a bank, ha a hitelösszeg eléri a 10 millió forintot, és az igénylőnek a hitel folyósításakor van fizetési számlája a pénzintézetnél.

Az UniCredit február 1-jétől módosított, amikor 2,9 százalékról 2,8 százalékra csökkentette az Otthon Start hitelének kamatát, valamint egyszeri 250 000 forintra emelte a kapható jóváírás összegét, ha a hitelt március 31-ig igénylik, és május 31-ig folyósítja is azt a bank. Az MBH Bank folytatta a sort, amikor február 12-től 230 000 forintra emelte a kapható jóváírást akkor, ha a folyósított Otthon Start-hitel összege legalább 10 millió forint, ám nem éri el a 30 millió forintot, míg 30 millió forint fölött akár 330 000 forint is kapható.

Több százezer forintos jóváírások: nagyon különbözőek a cserébe elvárt feltételek

A kamaton kívül a kapható jóváírások összegében is komoly verseny van a bankok között, ám a BiztosDöntés szakértői szerint a cserébe elvárt feltételek nagyon különbözőek.

A MagNet Bank 200 000 forint jóváírásának mindössze annyi a feltétele, hogy a hitelösszeg legalább 10 millió forint legyen, valamint rendelkezzen az adós folyósításkor számlával a banknál. Ezzel szemben a K&H-nál ugyanekkora összegű jóváíráshoz nem elég a banknál vezetett számla, a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra K&H-otthonbiztosítást is kell kötni.

A Gránit Bank 200 000 forintot ír jóvá utólag az adós számláján, ha a hitel március 31-ig befogadásra, június 30-ig pedig folyósításra kerül. Elvárás ugyanakkor, hogy az adós és az adóstárs egyaránt rendelkezzen számlával a Gránitnál, a hitel törlesztésére szolgáló számlára pedig havonta minimum 250 000 forint jövedelem érkezzen a futamidő végéig. Az akciós jóváíráson túl a számlanyitási akció keretében két adós akár 60 000–60 000 forintra is jogosult, ha szelfivel és ajánlókóddal nyitnak új számlát, így összességében akár 320 000 forint is kapható.

Az OTP Lakástakarék Extra Betét-akciót tart érvényben az OTP Banknál Otthon Startot igénylőknek. Ezt azt jelenti, hogy ha valaki az Otthon Start lakáshitelével egy időben köt OTP Lakástakarék Prémium Plusz megtakarítást, akkor az első éves szerződés szerinti megtakarítással megegyező összeget, de legfeljebb 240 000 forintot jóváírnak a lakástakarék-számláján. Fontos ugyanakkor, hogy a kedvezmény kizárólag nyolcéves szerződésnél jár, emellett a jóváírás összege után nem jár Lakástakarék Prémium, de betéti kamat igen. Az akció a 2026. március 13-ig befogadott Otthon Start-hitelekre vonatkozik.

Az Erste is 200 000 forint jóváírást ad, ha az ügyfélnek van a banknál olyan számlája, amire rendszeres jóváírás érkezik, és ezt a futamidő alatt fenn is tartja. Összességében akár 360 000 forint jóváírás is szerezhető, ám ehhez lakásbiztosítást és törlesztési biztosítást is kell kötni, valamint két személynek új ügyfélként kell lakossági számlát nyitnia a pénzintézetnél.