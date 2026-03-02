Az idegenforgalmat is berobbanthatja a Budapest–Belgrád-vasútvonal – így alakultak a két ország közötti kapcsolatok

Több évig tartó munkálatok és hosszas előkészítés után február 27-én megindult a forgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon. Utazni egyelőre még nem tudunk a vonatokon, pénteken ugyanis csak a teherforgalom kapta meg a zöldlámpát, azonban a személyforgalom elindítására is már csak néhány hetet kell várnunk. Az utasforgalom indulását március 14-re tervezik. Kérdés, hogy mekkora utasforgalomra számíthatunk az új vasúti pályán. Ennek jártunk utána.

A két ország közötti turizmust is fellendítheti a Budapest–Belgrád-vasútvonal / Fotó: Nenad Cavoski / Shutterstock

A Szerb Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben mintegy 60 ezer vendég érkezett Magyarországról a szerbiai szálláshelyekre és közel 130 ezer vendégéjszakát töltöttek el ott éves szinten. A vendégek száma 2 százalékkal emelkedett 2024-hez képest – írta lapunknak küldött válaszában a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Fordított irányba nagyobb volt eddig az érdeklődés, ugyanis a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2025-ben több mint 163 ezer vendég érkezett Szerbiából a magyar szálláshelyekre, és több mint 319 ezer vendégéjszakát töltöttek el. A szerbiai vendégek száma 4 százalékkal haladta meg a 2024-es adatot. A Szerbiából érkező szálláshelyi vendégforgalom csaknem harmada (30 százalék) a három téli hónapban valósul meg.

A korábbinál jóval gyorsabb közvetlen vasúti összeköttetés, főleg a tervezett versenyképes áron, tovább erősítheti az utazási kedvet.

Látnivalók széles köre a határ mindkét oldalán

Az MTÜ adatai szerint a magyar turisták kedvenc szerbiai úti céljai elsősorban a földrajzilag közeli, kulturálisan ismerős és városlátogatásra alkalmas helyek közül kerülnek ki. A legnépszerűbb térség egyértelműen a Vajdaság, ezen belül is Szabadka és Palics, amelyek erős magyar történelmi kötődéssel, szecessziós városképpel és könnyű elérhetőséggel rendelkeznek. Ezek tipikusan rövid, hétvégi kiruccanások célpontjai.

Szintén kiemelt szerepet játszik Újvidék, amely kulturális programjai, Duna-parti fekvése és barátságos városi hangulata miatt kedvelt, gyakran Belgráddal kombinált úti cél. Belgrád önálló városlátogatásként is egyre vonzóbb a magyar turisták számára, a szerb főváros történelmi látnivalói, gasztronómiája és pezsgő éjszakai élete miatt főként fiatalabb és aktívabb utazók körében népszerű.